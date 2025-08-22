Loạt tạo hình solo lộng lẫy, hoành tráng nhất Chung kết 1 Em Xinh “Say Hi”

Chung kết 1 Em Xinh “Say Hi” bùng nổ nhờ loạt sân khấu solo. Cá tính thời trang, âm nhạc của Top 16 người chơi được hoàn thiện, "bung xõa" sau hơn 2 tháng chinh chiến, ghép nhóm. Người chơi nào có tạo hình trình diễn solo đáng chú ý nhất?

Tiết mục solo Thao Túng Tâm Lý mang đậm cá tính phóng khoáng, có chút hoang dại đặc trưng của MaiQuinn. Nữ ca sĩ sinh năm 1998 "cháy hết mình" trong trang phục tông đỏ rực rỡ, điểm xuyết nhiều chi tiết mang âm hưởng thổ dân, du mục.

Bộ cánh là trang phục thiết kế độc quyền từ thương hiệu MOTs, phối bởi stylist Đặng Minh Bảo - người đồng hành cùng cô trong nhiều tạo hình từ đầu game show tới tận Chung kết.

52Hz đưa khán giả bước vào câu chuyện cổ tích buồn qua Trời Sao. "Em xinh" sinh năm 1999 phát sáng trong trang phục dạ hội gam xanh dương, hòa cùng không gian mơ màng của những vì sao.

Phương Mỹ Chi khuấy động trường quay cùng Ếch Ngoài Đáy Giếng. Thiết kế váy bí phồng với chất liệu kim sa, đính đá lấp lánh do NTK trẻ Bùi Hoàng Ân thực hiện, giúp “chị Bảy” nổi bật trên sân khấu.

Bùi Hoàng Ân, sinh năm 2003 là NTK từng đoạt giải cao tại các cuộc thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc của các cuộc thi nhan sắc như Miss Cosmo Vietnam, Miss International Queen Vietnam...

Châu Bùi gây ấn tượng mạnh với tạo hình sân khấu solo lãng mạn, dịu dàng theo phong cách balletcore. Sáng tạo của NTK Nhã Mi (CUMOI) được lấy cảm hứng từ hiệu ứng màu nước, vừa bay bổng vừa tinh xảo, khiến “em xinh” Phương Mỹ Chi phải xin “in tư” NTK ngay sau phần trình diễn.

Trong tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa (Live stage 4), "em xinh" Châu Bùi cũng có khoảnh khắc thăng hạng nhan sắc trong thiết kế của Nhã Mi. Mẫu đầm dạ hội kỳ ảo đánh dấu lần đầu NTK nhận làm phục trang biểu diễn cho nghệ sĩ sau gần 20 năm làm nghề.

Lamoon tỏa sáng trong Dương Gian với trang phục đính kết cầu kỳ, phảng phất tinh thần văn hóa Việt.

Sau nhiều vòng thi bị nhận xét mờ nhạt, Bảo Anh bùng nổ trở lại với Cô Ấy Không Yêu Anh, kết hợp cùng rapper Phúc Du. Vẻ tự tin, mặn mà của nữ ca sĩ trong trang phục đen phối ren tinh tế gợi nhớ về thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của cô.

Đằng sau tạo hình ấn tượng là sự kết hợp ăn ý của stylist Trần Huỳnh Nhật An (An Giồ) và NTK Hảo Tăng, bộ đôi đã đồng hành cùng Bảo Anh trong nhiều Live stage.

Bích Phương hóa thân thành nữ thần trong tiết mục solo Chu Kỳ Mới. Bộ cánh trình diễn lấp lánh, đính kết tinh xảo tôn lên sắc vóc của giọng ca người Quảng Ninh, đánh dấu lần hợp tác thứ 2 của chị cả vũ trụ "Say Hi" với NTK Đỗ Long.

Phương Ly thoát kiếp diễn đầu, đảm nhận vai trò kết màn Chung kết 1 Em Xinh "Say Hi" với phần trình diễn mãn nhãn, sôi động mang tên Vỗ Tay. "Vợ quốc dân" lan tỏa tinh thần tích cực, tự tin trong váy áo sắc hồng kẹo ngọt, kết hợp trang sức Chanel.

Đứng sau tạo hình sân khấu lộng lẫy này là stylist Phạm Bảo Luận và NTK Lê Long. Bộ đôi đã góp phần quan trọng trong việc định hình gu thời trang sành điệu cho “phú bà” V-Biz xuyên suốt show giải trí.