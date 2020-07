Khắc phục làn da cháy nắng bằng 3 phương pháp làm dịu da

Chủ Nhật, ngày 12/07/2020 09:13 AM (GMT+7)

Một trong những việc phái đẹp cần phải làm đầu tiên đó là sử dụng viên aspirin hoặc bất kỳ loại thuốc chống viêm không kê đơn nào khác, càng sớm càng tốt.

Cháy nắng là tình trạng không hiếm gặp khi mùa hè đến.

Mùa hè đến đồng nghĩa với những buổi chiều đắm mình trong những tia nắng, cho dù ở trên bờ biển hay trong công viên công cộng cũng có thể khiến làn da của chúng ta bị cháy nắng. Tất nhiên, tăng gấp đôi số lượng kem chống nắng là cách chăm sóc tiêu chuẩn vàng, nhưng ngay cả lịch trình bảo vệ tốt nhất là sử dụng SPF mỗi 2 giờ có thể khiến bạn quên, hoặc tuýp kem bảo vệ yêu thích đã mất tích ở bãi biển chẳng hạn. Dù lý do là gì, một vết bỏng đau đớn sẽ là kết quả bạn nhận được. Còn về cách giúp làn da của bạn phục hồi khỏi những tổn thương là thực hiện 3 cách sau có thể giúp giảm thiểu sưng đỏ và tổn thương da lâu dài.

Dưới đây là các tips bỏ túi chữa cháy nắng tốt nhất trong những tháng hè nóng nực sắp tới.

1. Ưu tiên hàng đầu là một viên Aspirin

Một trong những việc phái đẹp cần phải làm đầu tiên đó là sử dụng viên aspirin hoặc bất kỳ loại thuốc chống viêm không kê đơn nào khác, càng sớm càng tốt. Điều này sẽ làm giảm sức nóng của làn da và cũng làm giảm sự khó chịu của vết bỏng, bác sĩ da liễu Lisa Airan, MD khuyên: “với liều cao nhất cứ sau 4 đến 6 giờ trong 24 giờ đầu tiên”, tiếp theo là ngâm trong sữa nguyên chất lạnh. “Chất béo và protein trong sữa có tác dụng thực sự tốt trong việc làm dịu kích ứng” Elizabeth K. Hale, MD, bác sĩ da liễu và phó chủ tịch cấp cao của Viện Ung thư Da cho biết.

2. Giữ ẩm, dưỡng ẩm và dưỡng ẩm

Một khi da đã "nguội" đi một chút, hãy dưỡng ẩm cho vùng da. Hale cho cho biết thêm rằng các loại kem có chất chống oxy hóa, như vitamin C và E, đặc biệt có lợi cho làn da sau khi phơi nắng. “Tia cực tím kích hoạt đột biến trên da có thể dẫn đến ung thư da và lão hóa sớm, nhưng chất chống oxy hóa chống lại một số tác hại từ tia cực tím này”, cô nói (lựa chọn hàng đầu của cô cho mặt là: huyết thanh Lifeline Daily Defense). Ceramides, giống như những chất có trong Dr. Brandt Xtend Your Youth Face Cream, là một cách thông minh để chống mất nước do cháy nắng trong khi củng cố chức năng bảo vệ của da. Và đừng đánh giá thấp tác dụng của lô hội, theo lời người lướt sóng chuyên nghiệp Quincy Davis, dù không phải là một chuyên gia y tế nhưng hàng ngày phải “chiến đấu” với ánh mặt trời. “Ở những miền nhiệt đới, bạn có thể lấy nó trực tiếp từ khu vườn của mình”, cô nói. Mặt khác, cô ấy thích dạng gel Aloe Vera Calming Gel của Epicuren, mà cô ấy cất giữ trong tủ lạnh, vì “nó rất sảng khoái”.

Lifeline Daily Defense Complex

Dr. Brandt Xtend Your Youth Face Cream

Epicuren Aloe Vera Calming Gel

3. Điều trị bằng Lasers

Tuy nhiên, trong tất cả các biện pháp chữa cháy nắng, sự giảm đau mạnh nhất đó chính là trị liệu bằng laser LED, giúp giảm viêm và thúc đẩy quá trình làm lành vết thương với liều lượng ánh sáng thích hợp. Airan khuyến nghị nên đi điều trị bằng laser một đến hai buổi bởi nó sẽ giúp da bị tổn thương phục hồi nhanh chóng và có thể thực hiện ngay khi bạn bị bỏng. Để chống lại sự tăng sắc tố và tổn thương tiềm ẩn, Hale dựa vào một loại laser tái tạo bề mặt như Clear + Brilliant. “Nhưng tôi sẽ cho cơ thể một vài tuần để tự chữa lành và tự sửa chữa trước”, cô ấy nói.

