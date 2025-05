Loạt ảnh Thùy Tiên bị gỡ

Tối 20/5, loạt ảnh của Thùy Tiên biến mất khỏi fanpage 20 triệu người theo dõi. Đây là lần thứ hai hãng thời trang cao cấp Pháp ẩn/xóa hình ảnh của Friend of House Việt Nam, sau tin tức Miss Grand International 2021 bị khởi tố, bắt tạm giam tội Lừa dối khách hàng ngày 19/5.

Bốn bị can khác là lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Asia Life gồm: Nguyễn Phạm Hồng Vy (Giám đốc, đại diện pháp luật), Phạm Thị Diễm Trinh (Trưởng Phòng nghiên cứu và Phát triển sản phẩm), Trương Thị Lê (Trường phòng Đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng) và Trần Thị Lệ Thu (Trường phòng Sản xuất cùng bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm) vai trò đồng phạm với Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life.

Phạm Thị Diễm Trinh và Trần Thị Lệ Thu bị tạm giam. Nguyễn Phạm Hồng Vy (đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng) và Trương Thị Lê (đang mang thai) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thùy Tiên (ngoài cùng bên trái) tại sự kiện của hãng thời trang cao cấp Dior tại Pháp ngày 5/3.

Trước đó một tháng (ngày 22/4), hình ảnh Friend of House của Thùy Tiên xuất hiện trở lại trên fanpage của Dior sau hai tuần bị tạm ẩn. Bức ảnh "bạn thân thương hiệu" của Dior xuất hiện nhiều bình luận gọi tên Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục sau loạt ồn ào.

Dior lần đầu xóa ảnh của Thùy Tiên ngày 7/4. Hãng thời trang gỡ ảnh cô dự sự kiện tại Pháp cùng hàng loạt sao hạng A tại Pháp ngày 5/3. Fanpage 20 triệu lượt thích của Dior cũng gỡ tag tài khoản "Nguyễn Thúc Thùy Tiên" lúc 15h42 ngày 7/4, sau nửa tháng Thùy Tiên được giới thiệu là Friend of House (bạn thân thương hiệu).

Dior có động thái cứng rắn sau khi Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh với Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ 15/3-15/5, phục vụ việc điều tra liên quan vụ việc Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) bị khởi tố.

Trước khi hình ảnh Friend of House bị ẩn, Thùy Tiên nằm trong nhóm người có sức ảnh hưởng mang lại giá trị lớn cho Dior. Launchmetrics thống kê giá trị tác động truyền thông (Media Impact Value - MIV) của Thùy Tiên lần đầu dự Paris Fashion Week với vai trò Friend of the House là 1,8 triệu USD. Thùy Tiên tạo giá trị truyền thông cao nhất thuộc bảng xếp hạng Influencers vượt qua nhiều tên tuổi quốc tế như Mariam Mohammad, Jimmy Donaldson, Camila Coelho...