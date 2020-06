7 bí mật giúp việc chăm sóc da mùa hè dễ hơn bao giờ hết

Thứ Năm, ngày 11/06/2020 13:45 PM (GMT+7)

Thói quen chăm sóc da mùa hè khác biệt so với các mùa khác. Khi nói đến mùa hè và chăm sóc da, điều quan trọng là giữ cho mọi thứ đơn giản và tối thiểu.

1. Kem dưỡng ẩm

Một trong những sản phẩm yêu thích trong những tháng hè là kem dưỡng ẩm dạng tinted có tông màu. Sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn những điều tốt nhất, dưỡng ẩm cho làn da của bạn và cung cấp một chút độ che phủ.

Một trong những điều tốt nhất về sản phẩm này cho mùa hè là nhiều loại kem dưỡng ẩm có chỉ số SPF, và xem xét bạn có thể ở ngoài nắng, nó hoạt động như một loại 3 trong 1: kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, và kem nền! Một số gợi ý được tin dùng là kem dưỡng ẩm dạng tinted của Neutrogena và Aveeno. Vào mùa hè, bạn không cần trang điểm đậm hay chăm sóc da. Bắt đầu buổi sáng của bạn thực sự tối giản, bằng cách sử dụng một chất tẩy rửa nhẹ và kem dưỡng ẩm nhẹ, để khô 5 phút, và thoa kem dưỡng ẩm có tông màu của bạn với một miếng mút trang điểm. Bạn thậm chí không cần sử dụng thêm phấn bột che phủ.

2. Vitamin C

Vào mùa hè, để sáng da bạn có thể sử dụng huyết thanh có vitamin C. Sản phẩm này sẽ giúp làn da của bạn ngậm nước, cung cấp dưỡng chất sâu và giúp giảm các đốm nắng do phơi nắng mà tất cả chúng ta đều trải qua trong những tháng mùa hè. Bạn không cần phải chi nhiều tiền cho sản phẩm này, nhưng nên sử dụng một hoặc hai lần một ngày, trước khi đi ngủ hoặc sau khi rửa mặt, hãy thoa một lượng nhỏ bằng hạt đậu lên da. Sản phẩm được gợi ý là serum C của Mario Badescu và OliHenrickson!

3. Tẩy tế bào chết

Điều này có vẻ như là một phần cần thiết của bất kỳ thói quen chăm sóc da, nhưng tẩy tế bào chết cánh tay và chân của bạn đặc biệt quan trọng trong mùa hè để có làn da láng mịn. Vào mùa hè nên nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa tích tụ tự nhiên trên da của chúng ta bằng sản phẩm tẩy da chết dạng hạt mịn. Đặc biệt nếu bạn thường xuyên đi biển, tẩy tế bào chết là điều bắt buộc! Cách dễ nhất để tạo ra hỗn hợp tẩy da chết là từ dầu dừa, cà phê. Sau khi tẩy nên tắm lại với sữa tắm.

4. Kem dưỡng ẩm

Khi nói đến chăm sóc da mùa hè, điều quan trọng là phải thường xuyên sử dụng kem dưỡng ẩm khi bạn bước khỏi vòi sen. Để đáp ứng yếu tố dưỡng ẩm của kem dưỡng ẩm vào mùa hè, bạn không nên chọn loại kem siêu nặng trên da để lại dư lượng dày. Bí quyết là chọn một sản phẩm nhẹ, bám chặt vào làn da của bạn như lụa.

Nếu da bạn nhạy cảm cũng không nên chọn loại kem dưỡng ẩm có thêm mùi thơm hay mùi hương. Nên thoa hai lần một ngày để xem kết quả, một lần vào buổi sáng và một lần trước khi đi ngủ.

5. Son dưỡng môi

Tổng kết lại, bạn có thể thấy rằng từ 'tinted' xuất hiện rất nhiều trong quy trình chăm sóc da mùa hè này. Vào mùa hè, mọi người luôn có xu hướng đi du lịch và không có nhiều thời gian để hoàn thiện việc trang điểm. Một trong những lý do khiến son dưỡng có màu là vì mùa hè, đôi môi của chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và tia cực tím nhiều hơn vào, tạo cảm giác khô, nứt nẻ. Lấy một thỏi son dưỡng có màu như của Burts Bees sẽ giúp bạn thoát khỏi cảm giác khô ráp môi, và nó sẽ mang lại màu sắc ngọt ngào.

6. Rửa mặt nhẹ

Vào mùa hè, chúng ta tiếp xúc với làn da của mình với nhiều yếu tố môi trường bất lợi khác nhau. Vì thế nên làm sạch và bảo vệ làn da của bạn trong ngày với một chất tẩy rửa nhẹ. Trái với suy nghĩ của nhiều người, bạn không cần phải chi nhiều tiền cho các sản phẩm chăm sóc da để có được làn da khỏe mạnh.

Điều quan trọng là bạn nên chọn chất tẩy rửa mặt vào mùa hè giúp hydrat hóa và thúc đẩy nuôi dưỡng làn da chẳng hạn như axit hydrochloric. Làm trẻ hóa thói quen chăm sóc da của bạn trong mùa hè này với một loại sữa rửa mặt nhẹ, tốt cho sức khỏe sẽ làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn!

7. Nước micellar

Khi nói đến tẩy trang, nhẹ nhàng là điều quan trọng nhất. Có rất nhiều huyền thoại xung quanh ý tưởng này, nhưng một trong những thứ nước thần của mùa hè là nước tẩy trang dạng micellar. Nước tẩy trang sẽ giúp lấy đi bụi bẩn nằm sâu trong lỗ chân lông mà bạn thậm chí còn cần dùng nó ngay cả khi không trang điểm. Đôi khi chà xát xung quanh một miếng tẩy trang có thể gây kích ứng và mẩn đỏ cho da, và mùa hè này là thời điểm tuyệt vời để dễ dàng với việc chăm sóc da. Nước micellar có giá chỉ khoảng vài trăm ngàn và dùng được lâu dài.

