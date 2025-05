"Khó chấm" Han So Hee - Mina tại Cannes: Thiên nga trắng cạnh thiên nga đen

Han So Hee và Mina (TWICE) tới dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 78, đồng hành cùng thương hiệu Boucheron. Mỹ nhân họ Han đánh dấu màn tái xuất đầy ấn tượng sau lần gây bão tại thảm đỏ Cannes năm ngoái. Đại sứ toàn cầu của Boucheron được nhận xét sở hữu vẻ đẹp quyến rũ trong bộ cánh trắng.

Han So Hee nổi bật trong thiết kế trắng tinh khôi thuộc bộ sưu tập váy cưới "New Beginnings" của nhà mốt Azzi & Osta. Chiếc váy có điểm nhấn là nơ bản lớn thắt ở eo. Cô đến thảm đỏ LHP Cannes 2025 cùng vòng cổ Lierre hình ngôi sao đính kim cương trên nền vàng trắng 18K từ Boucheron. Cô còn khéo léo kết hợp thêm chiếc nhẫn cocktail bản lớn, tăng thêm vẻ sang trọng trọng.

Han So Hee thể hiện trọn vẹn tinh thần sang trọng và bản sắc của thương hiệu nước Pháp.

Kiểu tóc xõa thẳng đơn giản được Han So Hee "cân đẹp".

Tại thảm đỏ Kering Women In Motion trong khuôn khổ Cannes 2025, Han So Hee xuất hiện cuốn hút trong chiếc váy đen cá tính từ nhà mốt David Koma. Thiết kế hai dây ôm sát, kết hợp phần phối ren độc đáo này có giá khoảng 60 triệu đồng.

Nữ diễn viên phim Sinh vật Gyeongseong khoe làn da trắng sứ trong sắc đen của chiếc đầm quyến rũ.

Cô đeo bộ vòng cổ và bông tai Vendôme từ Boucheron.

Trái ngược với vẻ đẹp quyến rũ, cá tính của Han So Hee, Mina mang đến hình ảnh một quý cô thanh lịch, toát lên khí chất quý tộc nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút.

Hai đại diện của K-Biz chụp ảnh cùng CEO của Boucheron.

Mina và Han So Hee như "đổi màu" cho nhau ở các hoạt động của Cannes. Với Kering Women In Motion, Mina diện váy đuôi cá trễ vai ôm sát, tôn trọn đường cong cơ thể. Phần cổ váy xếp nếp mềm mại cùng chất liệu nhẹ nhàng giúp cô toát lên vẻ mong manh, thanh thoát.

Nhiều cư dân mạng tinh ý nhận ra chiếc vòng cổ Mina đeo có nét tương đồng với mẫu Le Col bạc tỷ thuộc BST "The Power of Couture" từng được Han So Hee diện khi dự Cannes 2024.

Khi xuất hiện tại sự kiện chính, Mina lột xác thành "thiên nga đen" quyến rũ trong chiếc váy đen cúp ngực mang hơi hướng cổ điển. Cô diện trang sức thuộc bộ sưu tập Haute Joaillerie mới nhất mang tên "Untamed Nature", nổi bật với chiếc vòng cổ Rosier Question Mark cùng hoa tai và nhẫn Cyclamen.

Nữ thần tượng sinh năm 1997 nhận nhiều lời khen nhờ sự tinh tế khi lựa chọn trang phục, kiểu tóc và lối trang điểm giúp tôn lên vẻ đẹp của bộ trang sức.

Chiếc vòng cổ Rosier Question Mark bằng vàng trắng mà Mina đeo có giá trị khoảng 50,9 tỷ đồng. Thiết kế này lấy cảm hứng từ hình dáng dấu chấm hỏi đặc trưng của Boucheron từ năm 1871. Trước đó, Mina cũng từng đeo mẫu trang sức này trong bộ ảnh tạp chí chụp tại bên trong cửa hàng chính của thương hiệu tại Place Vendôme.

Cận cảnh bộ trang sức đắt giá mà Mina đeo.

Chiếc vòng cổ từng được thương hiệu đánh tiếng bằng trang bìa Bazaar Japan hồi tháng 3 năm nay.

Ngoài ra, Mina còn có cơ hội thử nhiều thiết kế trang sức xa xỉ khác trong bộ sưu tập Haute Joaillerie của Boucheron khi chụp tạp chí, với tổng giá trị ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Có thể thấy, cả Han So Hee và Mina đều ghi điểm tuyệt đối nhờ nhan sắc "một chín một mười" khi tham dự Cannes 2025. Mỗi người một vẻ nhưng đều toát lên khí chất riêng phù hợp với hình ảnh mà Boucheron muốn truyền tải. Không chỉ khiến công chúng trầm trồ, cả hai cũng cho thấy sự ưu ái đặc biệt mà thương hiệu xa xỉ này dành cho họ thông qua những phụ kiện tiền tỷ.