Da sần sùi do đeo khẩu trang nhiều, dùng thứ này bôi lên mặt để hóa mịn màng

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 08:04 AM (GMT+7)

Loại mặt nạ đen xì này có hiệu quả thanh lọc da mạnh mẽ.

Chăm sóc da Sự kiện:

Làm mặt nạ than hoạt tính tự chế không chỉ chữa lành mụn mà còn xóa sẹo trên da. Bạn có thể tự làm mặt nạ này bằng cách sử dụng đất sét Ấn Độ và than hoạt tính để cung cấp thêm độ căng bóng, ánh sáng rạng rỡ cho da. Nó cũng đặc biệt tốt trong việc thanh tẩy làn da. Đối với làn da bị bít lỗ chân lông do mồ hôi, cặn bẩn tích lại trầm trọng hơn sau khi đeo khẩu trang, loại mặt nạ này sẽ là cứu cánh.

Mặt nạ than là tốt nhất trong việc detox làn da, nhất là khi làn da xuất hiện màu đỏ của mụn trứng cá và sẹo. Than hoạt tính hoạt động giống như một nam châm và hút hết dầu và các tạp chất khác gây ra mụn trứng cá và mụn đầu đen. Lợi ích khác của than hoạt tính là chúng ít khô hơn và không mang lại cảm giác nóng rát như thành phần chống mụn trứng cá như benzol peroxide.

Hơn nữa, nó giải độc cho da và mang lại vẻ tươi sáng. Điều này cũng giúp loại bỏ các độc tố và hóa chất ra khỏi cơ thể để cơ thể không tái hấp thu chúng. Nhưng vui lòng đảm bảo rằng để làm mặt nạ này, hãy sử dụng than hoạt tính được làm từ các nguồn tự nhiên như vỏ dừa...

Thành phần:

3 muỗng cà phê đất sét Ấn Độ

5 muỗng cà phê bột than

3 muỗng cà phê giấm táo

2 muỗng cà phê nước

Hãy ghi nhớ: Vui lòng không sử dụng bất kỳ muỗng kim loại hoặc bất kỳ dụng cụ kim loại nào trong việc trộn hoặc làm mặt nạ này chỉ vì kim loại có thể làm giảm một số lợi ích của than hoạt tính đất sét. Bạn có thể sử dụng nhựa thay vì một số dụng cụ kim loại.

Hỗn hợp sau khi trộn có màu đen.

Cách chế hỗn hợp thanh lọc làn da:

Pha trộn đất sét, bột than, giấm táo vào một cái bát thủy tinh nhỏ. Rưới 3 giọt nước khoáng hoặc nước sạch và khuấy hỗn hợp để kết hợp tất cả các thành phần tạo thành một hỗn hợp kem. Nếu bạn cảm thấy hỗn hợp quá khô, sau đó thêm vài giọt nước cho đến khi đạt được độ đặc bạn muốn.

2. Thêm các loại tinh dầu và trộn các thành phần cho đến khi chúng hòa quyện vào nhau.

3. Rửa mặt bằng nước sạch và lau khô. Sau đó, bôi mặt nạ, dàn chúng đều trên mặt. Hãy chắc chắn rằng bạn cũng thoa cả đất sét vào cổ.

4. Để mặt nạ trong 15 phút và rửa sạch với nước ấm. Lau mặt bằng vải mềm và lau khô.

5.Cho mặt nạ vào bát rồi bịt bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho mặt nạ đất sét trong một hộp nhỏ vì không khí lạnh có thể làm bay hơi mặt nạ đất sét khiến chúng khô đanh vào.

Sử dụng mặt nạ thanh tẩy giúp làn da của bạn thoáng, mịn màng hơn. Nhưng nên nhớ cần phải dùng thêm kem chống nắng nếu bạn đang đi ra ngoài vì hiệu quả của mặt nạ đất sét có thể bị giảm do ánh nắng mặt trời tiếp xúc với da.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/da-san-sui-do-deo-khau-trang-nhieu-dung-thu-nay-boi-len-mat-de-hoa-min-man...Nguồn: http://danviet.vn/dep/da-san-sui-do-deo-khau-trang-nhieu-dung-thu-nay-boi-len-mat-de-hoa-min-mang-1055709.html