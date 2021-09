Cách làm mặt nạ ngủ nha đam giúp da bạn tươi tắn, mát mịn

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 09:00 AM (GMT+7)

Một cách đơn giản mà hiệu quả để bạn đưa nha đam vào chu trình chăm sóc da.

Nha đam đã được sử dụng như một loại cây thảo dược kỳ diệu ở Ayurveda vì nó được biết đến với những lợi ích tuyệt vời. Do đặc tính làm dịu, làm dịu và chữa bệnh, nó có thể được sử dụng trong thói quen làm đẹp của chúng ta để có làn da và mái tóc khỏe mạnh. Nó là một trong những cây thuốc có thể được sử dụng để điều trị một số bệnh cũng như các vấn đề về da và tóc khác nhau.

Dưới đây là một cách đơn giản để sử dụng lô hội hàng ngày theo thói quen chăm sóc da vào buổi tối để thức dậy làn da sạch sẽ.

Lợi ích của nha đam với làn da:

Nha đam có thể được sử dụng cho mọi loại da và điều trị các vấn đề về da khác nhau như mụn trứng cá, da khô hoặc da dầu. Nó chứa các đặc tính chống dị ứng để điều trị các bệnh ngoài da như bệnh vẩy nến, bệnh chàm và ngứa da. Nó cũng chứa các đặc tính chống viêm để điều trị mụn trứng cá và mẩn đỏ.

Nha đam rất giàu chất chống oxy hóa, vitaimin C và E và beta carotene giúp duy trì độ săn chắc và đàn hồi cho da. Nha đam thậm chí còn giữ cho da ngậm nước, do đó điều trị các nếp nhăn và đường nhăn. Nó giúp làm mờ vết rám nắng và tăng sắc tố, do đó làm cho làn da của bạn khỏe mạnh và tươi sáng.

Những thứ bạn cần:

Gel lô hội - 1-2 muỗng canh

Tinh dầu - 2-4 giọt

Phương pháp:

- Trộn gel lô hội với vài giọt tinh dầu bạn chọn. Các loại tinh dầu khác nhau được tách ra để điều trị các vấn đề về da khác nhau, vì vậy hãy sử dụng loại phù hợp với loại da của bạn. Tinh dầu cây trà rất tốt cho làn da dễ bị mụn trứng cá trong khi tinh dầu nghệ giúp điều trị sắc tố. Tinh dầu hoa hồng hoặc hoa nhài rất tốt để làm dịu da khô.

Nếu bạn có một cây lô hội thì bạn có thể sử dụng gel lô hội tươi và hiệu quả nhất cho làn da nhạy cảm. Chỉ cần chiết xuất gel lô hội từ cây và sau đó thêm vào một vài giọt tinh dầu.

Trộn tất cả mọi thứ và cất vào lọ. Thoa một lượng nhỏ lên mặt sạch trước khi đi ngủ để làm lành và phục hồi làn da của bạn qua đêm. Sử dụng nha đam thường xuyên giúp ngăn ngừa mụn trứng cá và vết thâm.

