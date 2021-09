Cách trị mụn cơ thể để làn da luôn láng mịn, mềm mại

Thứ Ba, ngày 14/09/2021 18:31 PM (GMT+7)

Việc nổi mụn trên mặt, mụn trên cơ thể cũng là một chuyện. Mụn cơ thể đề cập đến sự phát triển của mụn trứng cá trên lưng, ngực, cánh tay trên, vai...

Lý do gây ra mụn trên cơ thể có thể là do tuyến dầu hoạt động quá mức, tế bào da chết dư thừa, vấn đề nội tiết tố, lối sống, loại da, di truyền, chăm sóc vệ sinh cơ thể không đúng cách, v.v. Mụn trứng cá phát triển khi các lỗ chân lông bị tắc nghẽn bởi các tế bào da chết hoặc thậm chí là bụi bẩn và các lỗ chân lông này có ở khắp cơ thể và do đó mụn trứng cá có thể phát triển trên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể.

Điều quan trọng cần lưu ý là khi bạn đang điều trị hoặc sử dụng các biện pháp để loại bỏ mụn trên cơ thể, tốc độ lành mụn sẽ khác nhau. Phần thân trên có nghĩa là ngực, cánh tay trên và lưng trên sẽ lành nhanh hơn phần thân dưới, lưng dưới và mông, vì lưu thông máu ít hơn so với phần thân trên.

Dưới đây là một số phương pháp điều trị không kê đơn cho mụn cơ thể:

Benzoyl Peroxide:

Sản phẩm này hiệu quả hơn đối với những người có loại da bình thường hoặc ít nhạy cảm. sản phẩm này sẽ giúp điều trị và ngăn ngừa mụn bằng cách tiêu diệt vi khuẩn bên dưới da. Nó cũng có thể giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và thúc đẩy quá trình bong tróc da chết.

Axit salicylic:

Sản phẩm này hiệu quả hơn đối với những người có loại da nhạy cảm, trừ khi da của bạn quá nhạy cảm và bạn sẽ phải sử dụng các lựa chọn sản phẩm khác. Sản phẩm này rất hữu ích trong việc giảm mụn trứng cá bằng cách tẩy tế bào chết trên da và có thể giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và cũng thúc đẩy quá trình bong tróc tế bào da chết.

Thận trọng: Nên tham khảo ý kiến ​​Bác sĩ Da liễu trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ phương pháp điều trị nào trong số này, đặc biệt nếu bạn có loại da phản ứng hoặc nhạy cảm.

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục giúp hạn chế mụn trứng cá trên cơ thể:

Uống nhiều nước hơn:

Nước có thể là một giải pháp hoặc biện pháp khắc phục để giảm hoặc ngăn ngừa hầu hết các vấn đề. Uống nhiều nước hơn sẽ giúp loại bỏ và đào thải các độc tố có hại ra khỏi cơ thể dễ dàng hơn, do đó, một cơ thể được cung cấp đủ nước sẽ ít bị nổi mụn trên cơ thể và làn da cũng như làn da đẹp hơn. Người lớn nên uống tối thiểu 6 đến 8 cốc nước mỗi ngày.

Vệ sinh thân thể đúng cách:

Nếu bạn là người đổ mồ hôi quá nhiều hoặc thường xuyên tập thể dục, thì điều cần thiết là bạn có thể phải tắm nhiều hơn một lần mỗi ngày. Khi bạn tắm, lỗ chân lông của bạn có thể được làm sạch dễ dàng hơn khỏi vi khuẩn, bụi bẩn, tế bào da chết hoặc dầu (bã nhờn) từ đó làm giảm sự phát triển của mụn trứng cá. Sử dụng nước ấm để tắm là tốt nhất và hiệu quả nhất để giúp mở và thông thoáng lỗ chân lông.

Tẩy tế bào chết toàn thân và xịt:

Tẩy da chết là quá trình loại bỏ các tế bào da chết trên bề mặt da để tăng cường quá trình thay đổi tế bào (nơi các tế bào da cũ và da chết trồi lên bề mặt và bong ra để tạo đường cho các tế bào mới xuất hiện) . Nếu da chết bị tắc nghẽn trong lỗ chân lông, mụn sẽ hình thành. Do đó, sử dụng tẩy tế bào chết toàn thân có thể giúp thông thoáng lỗ chân lông và có thể giúp giảm hoặc ngăn ngừa sự hình thành mụn.

Giấm táo giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng trên da và chống lại vi khuẩn gây mụn. Sau khi tắm, trộn 1/4 cốc giấm táo thô với 1/2 cốc và xịt lên lưng, giữ nguyên trong 15 phút và rửa sạch.

Mặt nạ bùn hoặc than: Mặt nạ bùn hoặc than đều có thể giúp giảm và ngăn ngừa mụn trứng cá, vì những chất này hoạt động bằng cách hút các tạp chất ra khỏi lỗ chân lông và hoạt động bằng cách giúp lỗ chân lông thông thoáng dễ dàng hơn. Vì vậy, áp dụng các mặt nạ này trên những vùng cơ thể bị ảnh hưởng bởi mụn trứng cá, có thể giúp giảm và ngăn ngừa nó.

Mặc đúng loại quần áo: Điều này rất cần thiết đối với những người dễ bị nổi mụn trên cơ thể vì mặc quần áo rộng rãi sẽ giúp da có nhiều khoảng trống hơn để thở và sẽ tránh vi khuẩn, bụi bẩn và dầu dễ bị mắc kẹt. Vì vậy, nên tránh các loại vải như len, nylon, polyester, spandex, v.v. và sử dụng nhiều quần áo cotton hơn.

Cân nhắc thay đổi loại bột giặt của bạn: Các điều này rất cần lưu ý vì một số loại da có thể dễ bị kích ứng hơn, dị ứng hoặc nhạy cảm với một số thành phần được sử dụng trong bột giặt có thể dẫn đến kích ứng da và nổi mụn khi chúng ta mặc quần áo được giặt bằng bột giặt đó. Một mẹo quan trọng ở đây là để ý các loại bột giặt “không gây dị ứng” khi bạn mua sắm.

