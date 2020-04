5 bí mật của người có làn da đẹp

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 16:38 PM (GMT+7)

Những bí quyết dưới đây có thể bạn chưa biết nhưng có tác dụng lớn với làn da.

Lời khuyên dành cho bạn là đừng bao giờ tự coi mình là người am hiểu làm đẹp. Có thể bạn đã biết rất nhiều mẹo chăm sóc da tuyệt vời nhưng thật ra chúng vẫn là chưa đủ. Bởi đôi khi chính những thứ mình tự tin nhất lại tiềm ẩn nguy cơ với làn da. Tuy nhiên, cho dù bạn thành thạo về chủ đề chăm sóc da như thế nào, vẫn luôn có một điều mới mẻ để tìm hiểu khi nói đến việc chăm sóc làn da. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy năm mẹo chăm sóc da ít được biết đến để thử.

Kết hợp những phương thức này vào thói quen làm đẹp thường xuyên của bạn và đảm bảo làn da của bạn sẽ đẹp hơn hẳn.

Không bao giờ trộn các thành phần chăm sóc da

Để làn da của bạn trông đẹp nhất, bạn cần sử dụng nhiều loại sản phẩm chăm sóc da hàng ngày. Chỉ sử dụng một sản phẩm chăm sóc da sẽ không giải quyết được các vấn đề phức tạp về da như mụn trứng cá hoặc tăng sắc tố (đốm đen); bạn cần một số sản phẩm để đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc da. Bạn có biết rằng một số thành phần chăm sóc da không bao giờ nên được sử dụng cùng một lúc bởi vì chúng thực sự có thể triệt tiêu lẫn nhau hoặc làm tổn thương làn da của bạn thay vì giúp da hồi phục?

Dưới đây là danh sách các thành phần bạn không nên trộn lẫn lộn.

Retinol và benzoyl peroxide - cả hai thành phần này đều được sử dụng để chống lại mụn trứng cá, nhưng khi được sử dụng cùng nhau, chúng thực sự phá hoại lẫn nhau.

Nếu bạn thực sự muốn sử dụng cả hai loại trị mụn này, hãy sử dụng retinol vào buổi tối và benzoyl peroxide vào buổi sáng. Alpha Hydroxy Acids (AHA) và Vitamin C - Axit AHA giúp làm mới làn da của chúng ta giúp nó mềm mại, mịn màng. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, không chỉ bảo vệ làn da của chúng ta khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời mà còn làm sáng và xây dựng collagen. Nhưng khi bạn sử dụng hai thành phần này cùng nhau, chúng thực sự thay đổi độ pH của Vitamin C nên không ổn định và như vậy không hiệu quả.

Ngoài việc trộn hai thành phần này, cả hai đều có thể khá mạnh mẽ, có thể gây kích ứng da và thậm chí bong tróc da. Vì vậy, nếu bạn khăng khăng sử dụng AHA sau đó là huyết thanh chống oxy hóa, hãy tìm một sản phẩm có chất chống oxy hóa khác như trà xanh hoặc sử dụng AHA vào ban đêm và huyết thanh chống oxy hóa vào buổi sáng.

Sử dụng sữa như một chất tẩy da chết

Đôi khi bạn không cần phải tìm đâu xa để tìm được một thành phần chăm sóc da hiệu quả. Axit lactic là một thành phần chăm sóc da nhẹ nhàng nhưng hiệu quả mà ngay cả những người có làn da nhạy cảm cũng có thể sử dụng mà không bị kích ứng. Các sản phẩm sữa có chứa axit lactic vì vậy lần sau bạn muốn tẩy da chết dễ dàng và rẻ tiền, đừng tìm đâu xa ngoài sữa trong tủ lạnh của bạn. Nhúng một chiếc khăn vào bát sữa nguyên chất và sau đó đắp khăn lên mặt trong 5-10 phút. Rửa sạch sữa còn sót lại trên mặt bằng nước ấm. Khuôn mặt của bạn sẽ cảm thấy mềm mại, mịn màng, và làn da của bạn cũng sẽ được ngậm nước.

Chăm sóc bàn tay và cổ của bạn

Theo chuyên gia thẩm mỹ Joanna, chăm sóc da tốt bắt đầu từ ngực và kết thúc ở chân tóc, và bạn cũng không bao giờ nên quên tay. Vì vậy, nhiều người tập trung vào việc chỉ chăm sóc da trên khuôn mặt mà họ quên điều trị cổ, ngực và tay. Vì lý do này, nếu bạn muốn xác định xem một người thực sự bao nhiêu tuổi thì đừng nhìn vào khuôn mặt của họ, hãy nhìn vào cổ hoặc tay của họ. Đã đến lúc dành sự quan tâm và chăm sóc cho phần còn lại của làn da như chúng ta làm với làn da trên khuôn mặt.

Hãy chắc chắn rằng bạn thoa kem chống nắng hàng ngày lên cổ và tay giống như khuôn mặt của bạn. Thoa lại kem chống nắng cho những khu vực đó suốt cả ngày. Điều này rất dễ thực hiện khi đến tay bạn vì có nhiều loại kem dưỡng da tay tuyệt vời có SPF.

Khi đến cổ bạn hãy nghĩ về nó như một phần mở rộng của khuôn mặt bạn. Bất cứ sản phẩm nào bạn sử dụng trên mặt bạn cũng cần sử dụng trên cổ cũng như tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm và bảo vệ cổ khỏi ánh nắng mặt trời giống như bạn đối mặt.

Tẩy tế bào chết lông mày của bạn

Tẩy da chết là chìa khóa cho làn da khỏe mạnh. Bỏ qua bước chăm sóc da quan trọng này có nghĩa là làn da của bạn sẽ không thể đạt phong độ tốt nhất. Đối với những người đã biết chút thông tin chăm sóc da quan trọng này, nhiều khả năng bạn sẽ tẩy da chết cho mặt và một loại khác cho cơ thể bạn sử dụng hàng tuần (hoặc hơn). Khi bạn tẩy tế bào chết cho mặt, điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn có được sản phẩm bạn đã chọn trên tất cả các vùng trên khuôn mặt bao gồm cả lông mày.

Theo chuyên gia lông mày nổi tiếng Elke Von Freudenberg, để có đôi lông mày đầy đủ, bạn không chỉ cần loại bỏ tế bào da chết khỏi khu vực đó trên khuôn mặt mà còn có thể kích thích mọc tóc bằng cách chà lông mày. Hơn nữa, khi bạn thúc đẩy lưu thông máu dưới lông mày thì lông mày của bạn sẽ mọc nhanh hơn.

Thoa kem chống nắng ngay cả khi trời râm mát

Ngay cả khi bạn đang dành cả ngày bên trong nhà bạn vẫn cần kem chống nắng. Tia UVA đi qua thủy tinh. Những tia nắng mặt trời này là nguyên nhân gây lão hóa da và thậm chí một chút ánh sáng mặt trời có thể dẫn đến nếp nhăn, nếp nhăn và các đốm đen trên đường. Vì vậy, hãy nhớ rằng khi bạn có kế hoạch ở bên trong cả ngày, bạn cần sử dụng kem chống nắng hoặc kem dưỡng ẩm có SPF. Kem chống nắng là một sản phẩm chăm sóc da không thể bỏ qua cho dù bạn ở đâu.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/5-bi-mat-cua-nguoi-co-lan-da-dep-1074385.html