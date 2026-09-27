Williams Minh Hoàng tự tin trước đại chiến Thái Lan, nhắc đến Harry Kane

Chiều 27/9, ĐT Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Indonesia để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026 ngày 29/9 tới. Một ngày trước đó, Williams Minh Hoàng có lần đầu tiên khoác áo ĐT Việt Nam và để lại dấu ấn với đường chuyền thuận lợi để Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik đánh bại Philippines 1-0.

⚽ Minh Hoàng ấn tượng trong ngày ra mắt

Chia sẻ trước buổi tập, Minh Hoàng cho biết anh rất vui khi được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội, đồng thời dành lời cảm ơn đến ban huấn luyện vì đã đặt niềm tin vào mình.

“Các đồng đội của tôi là Adou Minh và Đăng Khoa cũng đã có màn ra mắt. Tôi muốn cảm ơn HLV vì đã tin tưởng và trao cơ hội cho tôi. Với tư cách là một tập thể, chúng tôi đã chiến đấu hết mình từ phút đầu tiên đến phút 95 để giành trọn 3 điểm đầu tiên”, Minh Hoàng chia sẻ.

Ở trận đấu với Philippines, cầu thủ Việt kiều có nhiều tình huống phối hợp đáng chú ý và trực tiếp tạo ra bàn thắng duy nhất của trận đấu. Minh Hoàng cho rằng việc thi đấu ở ĐT Việt Nam không có quá nhiều khác biệt so với cấp CLB về mặt chiến thuật.

“Chúng tôi từng chơi với sơ đồ chiến thuật này rồi nên cũng không có quá nhiều khác biệt. Tôi luôn cố gắng thích nghi và nỗ lực 100% khả năng”, cầu thủ sinh năm 2005 nói.

🔥 Tự tin đấu Thái Lan

Sau trận thắng Philippines, ĐT Việt Nam sẽ bước vào thử thách lớn hơn khi đối đầu Thái Lan. Minh Hoàng thừa nhận mọi đội bóng tại giải đấu đều rất mạnh, nhưng anh tin tưởng vào khả năng của bản thân cũng như các đồng đội.

“Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này”, Minh Hoàng khẳng định.

Cầu thủ Việt kiều cũng cho biết anh nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các đồng đội, đặc biệt trong quá trình hòa nhập với môi trường mới.

“Kể từ ngày tôi lên tuyển, mọi người đều chào đón và tạo cảm giác thoải mái, giúp tôi thích nghi nhanh chóng. Sự phối hợp giữa tôi và Đình Bắc cũng rất tốt”, Minh Hoàng chia sẻ.

Đáng chú ý, khi được hỏi về chấn thương của Nguyễn Xuân Son, Minh Hoàng thừa nhận đây là tổn thất lớn đối với ĐT Việt Nam và hy vọng tiền đạo này sớm trở lại.

“Tất nhiên, đó là một tổn thất lớn, một mất mát lớn đối với toàn đội. Tôi chỉ mong anh ấy sớm bình phục”, Minh Hoàng nói.

🇻🇳 “Người hâm mộ là cầu thủ thứ 12”

Trước trận đấu được ví như một cuộc “El Clasico” của bóng đá Đông Nam Á, Minh Hoàng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam đang theo dõi đội tuyển trên khắp thế giới.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ đang theo dõi trên khắp thế giới cũng như những ai đã đến sân cổ vũ. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi, bởi thực sự các bạn giống như ‘cầu thủ thứ 12’ trên sân vậy”, Minh Hoàng nhắn nhủ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Minh Hoàng tiết lộ anh từng trò chuyện với Harry Kane về quyết định trở về Việt Nam thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

“Có chứ. Anh ấy nói rằng việc trở về quê hương – nơi có dòng máu của tôi – sẽ rất tốt cho sự phát triển của bản thân. Việc được đại diện cho đất nước Việt Nam sẽ là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt”, Minh Hoàng kể lại.