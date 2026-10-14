V.League liệu có nổ ra 'bong bóng' ngoại binh?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sabah vs Slavia Praha 13/10/26 - Trực tiếp
Logo Sabah - SAB Sabah
1
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
0
Lens vs Sporting CP 13/10/26 - Trực tiếp
Logo Lens - RCL Lens
0
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
1
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Venezia vs Napoli
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Manchester City vs Ipswich Town
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Fulham vs Hull City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Brentford vs Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bắc Ninh vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bournemouth vs Sunderland
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Real Madrid vs Sevilla
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Coventry City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-

V.League liệu có nổ ra 'bong bóng' ngoại binh?

Sự kiện: V-League 2026-27

Sự gia tăng của ngoại binh và cầu thủ nhập tịch ở V.League một mặt có thể giúp giải đấu trở nên đa màu sắc hơn nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề khác liên quan sự phát triển dài hạn và bền vững của bóng đá Việt Nam.

Các mùa giải trước, quy định của V.League cho phép các CLB đăng ký 4 ngoại binh và sử dụng tối đa 3 cầu thủ trên sân. Tuy nhiên bắt đầu từ mùa giải 2026/27, mỗi CLB sẽ được đăng ký tối đa 4 ngoại binh và sử dụng cả 4 trong bất kỳ thời điểm nào của trận đấu.

Ninh Bình và Nam Định đang là 2 CLB nắm dàn ngoại binh, cầu thủ nhập tịch chất lượng ở V.League

Ninh Bình và Nam Định đang là 2 CLB nắm dàn ngoại binh, cầu thủ nhập tịch chất lượng ở V.League

Bên cạnh đó, các CLB đại diện Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á và châu Á được quyền đăng ký tối đa 7 ngoại binh, nhưng chỉ sử dụng 4 như các đội khác ở V.League. Lý giải với Tiền Phong, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết quy định này nhằm tạo điều kiện để các đội bóng Việt Nam đủ lực cạnh tranh khi ra đấu trường quốc tế.

Các tiền đạo Việt Nam khó có cơ hội cạnh tranh với ngoại binh trên hàng công

Các tiền đạo Việt Nam khó có cơ hội cạnh tranh với ngoại binh trên hàng công

Trên thực tế việc hạn chế số lượng ngoại binh ở V.League thường xuyên được bàn đến kể từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên. Một mặt, sự xuất hiện của các cầu thủ nước ngoài khiến giải đấu đáng xem và giàu màu sắc, hấp dẫn hơn. V.League trước đây từng sôi động với những gương mặt như Leandro, Denilson (Hải Phòng), Huỳnh Kesley Alves (Bình Dương), Gaston Merlo (Đà Nẵng), Hoàng Vũ Samson (Đồng Tháp, Hà Nội T&T) hay thậm chí dàn sao Thái Lan từng đầu quân cho HAGL của bầu Đức gồm Kiatisuk Senamuang, Dusit, Thonglao...

Hiện nay có thể kể đến Alan Grafite, Artur (Công an Hà Nội), những trường hợp đã nhập tịch như Nguyễn Xuân Son (Nam Định), Nguyễn Tài Lộc (Ninh Bình) hay Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội), Cao Pendant Quang Vinh (Công an Hà Nội).

Những đội bóng giàu tiềm lực tài chính hưởng lợi từ quy định trên khi có khả năng ký hợp đồng với nhiều ngoại binh chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh. Mùa giải trước, Công an Hà Nội áp đảo phần còn lại với 2 mũi nhọn Alan và Artur, trong đó Alan là Vua phá lưới. Ở mùa giải Nam Định giành chức vô địch V.League, danh hiệu Vua phá lưới cũng thuộc về Nguyễn Xuân Son, bên cạnh ngòi nổ khác là Hendrio.

Đào tạo trẻ: VFF cần mạnh hơn các ông chủ

Nhưng mặt trái của việc số lượng ngoại binh gia tăng cũng khá rõ: cơ hội cạnh tranh của các cầu thủ nội, đặc biệt cầu thủ trẻ giảm xuống. Có khá ít trường hợp như Nguyễn Đình Bắc hiện đủ khả năng giành được vị trí với các tiền đạo ngoại.

Đây là vấn đề không mới, và đã được nhiều đời HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cảnh báo, gần nhất là ông Park Hang-seo. Sức ép với ông Kim Sang-sik hiện nay giảm xuống bởi đội tuyển Việt Nam có thể sử dụng các cầu thủ nhập tịch trên hàng công như Nguyễn Xuân Son.

Ở 2 lần đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á gần đây đặc biệt là ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son đều có vai trò quan trọng, với 2 danh hiệu Vua phá lưới.

Tuy nhiên đi liền với đó, bài toán bản sắc cũng như sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam cũng được nêu ra. Dù không đưa ra con số cụ thể, VFF từng nhiều lần khẳng định việc sử dụng ngoại binh nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam cần đảm bảo không ảnh hưởng đến củng cố và phát huy nội lực nền bóng đá, cụ thể là giải VĐQG.

Các "lò" đào tạo trẻ truyền thống như SLNA đang đối diện sức ép lớn trong cuộc đua ở V.League

Các "lò" đào tạo trẻ truyền thống như SLNA đang đối diện sức ép lớn trong cuộc đua ở V.League

Vấn đề còn lớn hơn với VFF ở khía cạnh giữ vai trò quản lý, điều hành và điều hoà các lợi ích trong bóng đá. Việc các đội bóng lớn hưởng lợi từ chính sách ngoại binh, chiều ngược lại sẽ tăng sức ép với các đội bóng nhỏ gắn liền với các lò đào tạo trẻ truyền thống như SLNA, Thanh Hoá, HAGL...Khi hệ thống mất đi sự cân bằng, "chân đế" của nền bóng đá sẽ chịu tác động, gây nên những hệ quả trong dài hạn.

Câu chuyện còn lớn hơn nếu nhìn sang thực tế tại Thái Lan khi FAT (Hiệp hội bóng đá Thái), như truyền thông nước này tiết lộ, chịu sức ép từ nhiều CLB lớn. Điều này đặt Madam Pang, Chủ tịch FAT và vốn từng sở hữu đội bóng ở Thai-League, vào thế khó khi đưa ra các quyết sách với bóng đá Thái ở cả cấp độ ĐTQG cũng như CLB.

V.League: Phân hoá giàu nghèo ngày càng khốc liệt
V.League: Phân hoá giàu nghèo ngày càng khốc liệt

Khoảng cách giữa các đội tốp đầu và phần còn lại ngày càng tăng đang khiến bức tranh ở V.League trở nên phân hoá mạnh mẽ hơn, đặt ra những vấn đề mới...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/10/2026 13:08 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN