Video bóng đá Mainz 05 – Leverkusen: Rượt đuổi nghẹt thở (Bundesliga)

Mainz 05 tiếp đón Bayer Leverkusen trên sân nhà ở vòng cuối Bundesliga 2024/25. Đội chủ nhà vẫn phải chiến đấu vì tấm vé dự cúp châu Âu mùa sau trong khi thầy trò Xabi Alonso đã yên vị ở vị trí thứ 2. Mặc dù vậy, trận đấu căng thẳng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Hai đội chơi cực kỳ quyết liệt

Phút 15, Amiri của Mainz dứt điểm tung lưới đối thủ nhưng trọng tài không công nhận do lỗi việt vị. Đội chủ nhà tiếp tục bị từ chối một bàn thắng khác ở phút 34 do tình huống phạm lỗi trước đó. Sau nhiều nỗ lực, Mainz cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút 35 do công của Nebel. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp một.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Alonso tung ra trụ cột vào sân và nhanh chóng có tác dụng. Phút 49, Schick gỡ hòa cho Leverkusen từ chấm phạt đền. Tiền đạo người CH Séc hoàn thành cú đúp chỉ 6 phút sau đó với đường kiến tạo của Garcia.

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài được lâu, Mainz được hưởng phạt đền và Burkardt hoàn thành tốt nhiệm vụ để cân bằng tỉ số 2-2. Càng về cuối, trận đấu càng căng thẳng và trọng tài liên tục phải rút thẻ vàng cảnh cáo hai đội.

Phút 90+3, Bell dứt điểm tung lưới Leverkusen khiến khán đài vỡ òa. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận và hai đội kết thúc mùa giải với trận hòa đầy kịch tính.

Tỉ số chung cuộc: Mainz 2-2 Bayer Leverkusen (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Mainz: Nebel 35’ (Amiri), Burkardt 63’ (phạt đền)

Bayer Leverkusen: Schick 49’ (phạt đền), 54’ (Garcia)

Đội hình xuất phát

Mainz: Zentner, Da Costa, Bell, Hanche-Olsen, Caci, Amiri, Mwene, Nebel, Lee Jae Sung, Burkardt, Sano

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Tah, Hincapie, Tella, Palacios, Garcia, Grimaldo, Hofmann, Wirtz, Schick