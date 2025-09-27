Video bóng đá Girona - Espanyol: Dốc sức đua vé cúp châu Âu (La Liga)

Girona và Espanyol đá sớm vòng 7 La Liga. Trước trận đấu này, Girona đang xếp cuối bảng, chỉ mới có 2 điểm sau 6 trận. Ngược lại, Espanyol trải qua chặn khởi đầu cực kỳ ấn tượng, giành được 11 điểm, xếp thứ tư và sáng cửa đua vé dự cúp châu Âu mùa sau.

Trận đấu giữa Girona và Espanyol diễn ra căng thẳng

Với phong độ đang lên, Espanyol nhập cuộc tự tin, tạo ra một số cơ hội nhất định. Dù vậy, với lợi thế sân nhà, Girona cũng

Tỷ số hiệp 1: Girona - Espanyol

Đội hình thi đấu

Girona: Gazzaniga, Frances, Vitor Reis, Blind, Rincon, Martin, Witsel, Ounahi, Moreno, Portu, Vanat

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Riedel, Romero, Dolan, Lozano, Gonzalez, Milla, Puado, Fernandez Jaen