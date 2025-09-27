Video bóng đá Girona - Espanyol: Dốc sức đua vé cúp châu Âu (La Liga)
Girona đang trong cuộc khủng hoảng trầm trọng. Đối diện với họ lại là một Espanyol có phong độ cực cao. Vì thế, cuộc so tài trên sân Municipal de Montilivi diễn ra kịch tính và hấp dẫn.
Girona và Espanyol đá sớm vòng 7 La Liga. Trước trận đấu này, Girona đang xếp cuối bảng, chỉ mới có 2 điểm sau 6 trận. Ngược lại, Espanyol trải qua chặn khởi đầu cực kỳ ấn tượng, giành được 11 điểm, xếp thứ tư và sáng cửa đua vé dự cúp châu Âu mùa sau.
Trận đấu giữa Girona và Espanyol diễn ra căng thẳng
Với phong độ đang lên, Espanyol nhập cuộc tự tin, tạo ra một số cơ hội nhất định. Dù vậy, với lợi thế sân nhà, Girona cũng
Tỷ số hiệp 1: Girona - Espanyol
Đội hình thi đấu
Girona: Gazzaniga, Frances, Vitor Reis, Blind, Rincon, Martin, Witsel, Ounahi, Moreno, Portu, Vanat
Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Riedel, Romero, Dolan, Lozano, Gonzalez, Milla, Puado, Fernandez Jaen
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/09/2025 02:56 AM (GMT+7)