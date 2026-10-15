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Video bóng đá Bodo/Glimt - Dortmund: Sa lầy tại Aspmyra (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Borussia Dortmund

Borussia Dortmund được đánh giá là rất khó khăn trong chuyến làm khách của Bodo/Glimt.

  

Bodo/Glimt tiếp đón Borussia Dortmund trên sân nhà ở lượt thứ hai vòng bảng Champions League. Đội chủ nhà được coi là "ngựa ô" ở mùa giải trước và tiếp tục thể hiện phong độ tốt trước đại diện của Na Uy. Các cầu thủ Dortmund gặp khó trong việc lên bóng và chấp nhận chơi phòng ngự.

Dortmund gặp khó trước Bodo/Glimt

Dortmund gặp khó trước Bodo/Glimt

Phút 19, chủ nhà suýt nữa mở tỉ số nhưng Fet lại lãng phí đường chuyền tốt của Berg và đưa bóng đi chệch khung thành. Bodo/Glimt có thêm một cơ hội khác ở phút 27 nhưng Blomberg chưa thể tận dụng. Dortmund hầu như chỉ chống đỡ nên hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng.

Sang hiệp hai, Bodo/Glimt dồn lên tấn công mạnh mẽ. Sau khi bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn, cuối cùng chủ nhà có được bàn mở tỉ số. Phút 52, Auklend tung đường chuyền và Sjovold đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dứt điểm để mở tỉ số trận đấu.

Sau khi có được bàn thắng, Bodo/Glimt chủ động nhường lại thế trận và bảo vệ tỉ số. Dortmund thay người hòng lật ngược thế cờ nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Chung cuộc, Bodo/Glimt giành chiến thắng tối thiểu trước Dortmund. 

Tỉ số chung cuộc: Bodo/Glimt 1-0 Dortmund (H1: 0-0)

Ghi bàn: Sjovold 52'

Đội hình xuất phát

Bodo/Glimt: Haikin, Bjorkan, Aleesami, Gundersan, Sjovold, Hauge, Fet, Berg, Auklen, Helmersen, Blomberg

Dortmund: Kobel, Gadou, Anton, Bensebaini, Svensson, Bellingham, Veerman, Beier, Karetsas, Matheus, Silva

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/10/2026 02:58 AM (GMT+7)
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