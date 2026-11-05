Video bóng đá Dortmund - Betis: Cú knock-out phút 72 (Cúp C1)

Real Betis đang đứng khá gần vị trí đầu bảng trước trận này, tuy nhiên HLV Pellegrini bất ngờ cho nghỉ Isco ở trận làm khách tại Đức. Đội chủ nhà khởi đầu tốt hơn khi đã 2 lần Guirassy suýt dứt điểm cận thành, nhưng Betis đưa ra lời cảnh báo phút 13 khi Antony chọc thủng lưới Dortmund, dù vậy Parrott trước đó đã việt vị.

Hai bên tiếp tục ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn, phút 20 Svensson cách cầu môn Betis chỉ 2m nhưng vẫn bị Valles xuất thần từ chối cơ hội cận thành. 6 phút sau tới lượt Abde uy hiếp Dortmund, rất may cho Schlotterbeck là anh đã không đá phản khi cố chặn quả căng ngang của cầu thủ người Morocco.

Fabio Silva tạo ra bước ngoặt trận đấu cho Dortmund

Dortmund thiệt nặng khi Guirassy bị chấn thương phải rời sân, nhưng đã có người đá cặp với anh tạo ra đột biến cho Dortmund. Phút 49, hàng thủ Betis để cho Jobe Bellingham thoải mái đệm từ quả căng ngang bên cánh phải, dù Valles cản được nhưng không may cho anh Fabio Silva đã kịp sút bồi mở tỷ số.

Betis tiếp tục lúng túng, Valles phải cản phá cú dứt điểm của Karetsas chỉ 1 phút sau bàn thua và tới phút 58 Silva suýt có cú đúp nhưng chỉ chậm 1 nhịp với đường chuyền của Ryerson. Nhưng sau khi Pellegrini tung Isco và Aitor Ruibal vào sân, Betis bắt đầu vùng lên: Kobel từ chối một cơ hội cận thành của Angel Ortiz phút 66, nhưng 1 phút sau anh không ngăn được cú đá trong vòng cấm của Ruibal sau khi được Abde căng ngang.

Dù gỡ hòa nhưng Betis vẫn tỏ ra rất mong manh, Valles lại phải cứu thua trước một cú đánh đầu sát cầu môn của Jobe Bellingham. Đến phút 72, Karetsas có cú sút ở mé ngoài vòng cấm Betis và lần này Valles lại là người mắc lỗi khi để bóng bật qua tay đi vào lưới, đưa Dortmund lần thứ 2 vượt lên.

Betis không có lựa chọn nào khác ngoài vùng lên tấn công, nhưng Abde hụt bóng rất khó tin ngay trên vạch vôi ở phút 82 và 2 phút sau Ruibal đã băng vào không kịp trước quả căng vào của Isco. Những pha bỏ lỡ đó khiến Betis trắng tay ra về.

Tỷ số trận đấu: Dortmund 2-1 Real Betis.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Dortmund: Fabio Silva 49', Karetsas 72' (Fabio Silva)

- Betis: Ruibal 67' (Abde)

Đội hình xuất phát:

Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Jobe Bellingham, Fábio Silva, Guirassy.

Real Betis: Valles; Ángel Ortiz, Llorente, Natan, Valentín Gómez; Bernal, Ceballos; Antony, Deossa, Abde, Parrott.