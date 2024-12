Vì sao nói sân cỏ nhân tạo là 'vũ khí' đáng sợ của đội tuyển Singapore?

Việt Nam trong trận hòa 0-0 tại Jalan Besar hồi 2022

Vì nhiều lý do khác nhau mà có rất nhiều sân cỏ nhân tạo được sử dụng cho thi đấu chuyên nghiệp tại Singapore. Liên đoàn bóng đá nước này sở hữu 2 sân thì tất cả đều là cỏ nhân tạo. Hiệp hội thể thao Singapore quản lý 20 sân với 1/3 là cỏ nhân tạo.

Tại giải vô địch quốc gia đảo quốc Sư tử, Young Lions, Geylang, Tampines Rovers… là những CLB sở hữu sân cỏ nhân tạo. Dù mặt cỏ này bị đánh giá là cứng, dễ gây chấn thương và khó xử lý bóng nhưng theo nhiều tuyển thủ Singapore, nó lại mang đến những lợi ích nhất định cho họ.

Lợi ích lớn nhất là cảm giác quen thuộc. Thi đấu liên tục, họ ắt biết cách thích nghi và dần biến đó thành lợi thế của riêng mình. Shahdan Sulaiman, tiền vệ nhạc trưởng của ĐT Singapore, nói: “Mặt cỏ nhân tạo chắc chắn là một sự cải thiện vì nó thoải mái hơn nhiều. Tôi đã quen với những mặt sân như thế này”.

Sự quen thuộc chắc chắn tạo tâm lý tự tin cho Sulaiman cũng như nhiều thành viên khác của ĐT Singapore khi đón tiếp ĐT Việt Nam vào ngày 26/12 tới. Trong số 26 thành viên Singapore đăng ký dự ASEAN Cup 2024, có tới 13 người thuộc biên chế các CLB sở hữu sân cỏ nhân tạo, thi đấu và tập luyện ở mặt sân này mỗi tuần.

Shahdan Sulaiman (trái) thường xuyên thi đấu trên sân cỏ nhân tạo

Đó là lợi thế không nhỏ dành cho Singapore trong màn đối đầu Việt Nam, những người đã cảm nhận được sự khó nhọc khi chơi bóng trên mặt cỏ nhân tạo trong trận hòa Philippines 1-1 tại Rizal Memorial. Thép Xanh Nam Định với đội hình vượt trội cũng chỉ có được trận hòa 3-3 khi làm khách tại sân Jalan Besar ở Cúp C2 châu Á.

Hay chính ĐT Việt Nam, trong lần gần nhất ghé thăm nơi này vào ngày 30/12/2022, cũng từng bất lực ra về với trận hòa 0-0. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đã áp đảo Singapore với mọi thống kê vượt trội từ kiểm soát bóng (79 so với 21%), dứt điểm (19 so với 3), sút trúng đích (4 so với 1) hay phạt góc (9 so với 1). Với những dẫn chứng ấy, có thể nghĩ về một kịch bản khó khăn cho đoàn quân của Kim Sang-sik trong trận đấu tại Jalan Besar.

