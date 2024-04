U23 Việt Nam và điều cần có trên đất Qatar

Ban kỷ luật VFF công bố án phạt Ngày 8/4, Ban kỉ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành các quyết định kỉ luật đối với những vi phạm tại V.League và giải Nhất Quốc gia 2023-2024. Theo Quyết định số 219/QĐ-LĐBĐVN, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn của câu lạc bộ Quảng Nam bị phạt 10 triệu đồng do có những phát ngôn trong họp báo sau trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai (4/4/2024) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ông Sơn từng chia sẻ: "Tôi muốn hỏi những người xem truyền hình, am hiểu bóng đá, hãy lên tiếng thay cho chúng tôi xem trọng tài bắt như vậy có được không. Tôi nói thẳng, tôi đã cảnh báo từ trận trước. Đến tận lúc này, 2 cầu thủ của tôi bị lật cổ chân ở vòng trước không khỏi, nhưng trọng tài đâu có thổi. Trận này cũng thế, chúng tôi cứ đụng nhẹ là trọng tài thổi. Còn bên kia thì các bạn nhìn thấy đấy. Không thể nào đội non trẻ đá với 1 đội có đến 12, 13 người như thế kia là không được. Tôi rất lên án vấn đề này. Tôi làm bóng đá bao năm tôi biết. Tôi biết làm bóng đá có luật ngầm, phải chấp nhận thôi. Tôi dặn cầu thủ phải tự tin, chơi cống hiến hết mình. Khi đó, khán giả, truyền thông sẽ đánh giá". Ngoài trường hợp của ông Văn Sỹ Sơn, Ban kỉ luật VFF cũng ra Quyết định số 220/QĐ-LĐBĐVN, phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận kế tiếp tại các giải bóng đá quốc gia đối với ông Nguyễn Minh Dũng - Giám đốc kĩ thuật câu lạc bộ Đồng Tháp - do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu gặp PVF-CAND (4/4/2024) tại giải hạng Nhất Quốc gia 2023-2024. Đồng thời, phạt đội Đồng Tháp 2 triệu đồng do có 5 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu vừa qua. (H.H)