U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc: Thầy Park thử nghiệm đội hình

Từng có một thời kỳ, bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc chênh lệch đẳng cấp lớn. Chúng ta thường tổ chức các giải giao hữu và chỉ mời đội sinh viên Hàn Quốc sang thi đấu. Thế nhưng, đội tuyển quốc gia vẫn nhận thất bại. Tại Cúp bóng đá TP Hồ Chí Minh năm 2008 và 2009, tuyển Việt Nam đều bị tuyển sinh viên Hàn Quốc đánh bại. Ở trận giao hữu năm 2014, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng bị sinh viên Hàn Quốc cầm hoà 0-0.

U23 Việt Nam sẽ có 2 cuộc cọ xát chất lượng

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam đã thu hẹp dần khoảng cách với bóng đá Hàn Quốc cũng như nhiều nền bóng đá mạnh của Châu Á. Việc U20 Việt Nam lọt vào vòng chung kết U20 World Cup 2017, đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là một minh chứng cho bước phát triển. Chúng ta có cơ hội đối đầu với các nền bóng đá mạnh hàng đầu châu lục ở các giải chính thức. Cũng vì thế mà tâm thế khi gặp các đội mạnh đã không còn e dè.

Cũng vì thế mà các đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể tự tin mời các đội bóng mạnh trên thế giới đến giao hữu. Còn nhớ, năm 2017, trước khi lên đường sang Hàn Quốc, U20 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với U20 Argentina. Việc chúng ta là một trong những đội bóng dự U20 World Cup năm đó chính là điều kiện tiên quyết để U20 Argentina nhận lời giao hữu. Cũng tại thời điểm đó, đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cũng tranh thủ có được một trận giao hữu chất lượng.

Trước thềm SEA Games 31, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Để chuẩn bị cho mục tiêu này, U23 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu với U20 Hàn Quốc. Đây là thời điểm, chúng ta đang ở một tâm thế khác và không còn mang tâm lý đá với nền bóng đá chênh lệch quá nhiều về đẳng cấp. Theo huấn luyện viên Kim Eun-jung, U20 Hàn Quốc hiện tại có 6-7 cầu thủ là sinh viên, sắp tới sẽ thi đấu cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Do đó, những trận đấu như thế này sẽ rất tốt cho các cầu thủ trẻ. Những cầu thủ tuổi đôi mươi của Hàn Quốc sẽ cố gắng hết sức để bù đắp kinh nghiệm so với U23 Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng: “Hàn Quốc khá khác biệt so với Việt Nam, đặc biệt là bóng đá cộng đồng. Hàn Quốc có nhiều cầu thủ xuất thân từ bóng đá học đường. Đội hình U20 Hàn Quốc là điển hình như thế. Nhưng tôi xin nhấn mạnh là ngoài ra, họ cũng có những cầu thủ chuyên nghiệp. U20 Hàn Quốc cũng kém tuổi so với chúng ta. Họ là đối thủ tốt. Ngoài ra giai đoạn này, việc tìm được đối thủ quốc tế cũng không dễ, do đó U20 Hàn Quốc là một đội rất tốt để U23 Việt Nam cọ xát”.

U23 Việt Nam hướng đến SEA Games 31 với đội hình gồm 3 cầu thủ ngoài độ tuổi 23 là: Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Đây là những cầu thủ đều nằm ở các vị trí trọng yếu của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm là ông Park sẽ lắp ghép nhân sự ra sao. Trận đấu với U20 Hàn Quốc là cơ hội để thử nghiệm đội hình.

Ông Park nói: “Trận đấu với U20 Hàn Quốc là cơ hội để tôi cùng Ban huấn luyện có thể thử nghiệm một số cầu thủ mới trong danh sách tập trung đợt này. Trước đó, chúng tôi vẫn chưa có dịp kiểm nghiệm trình độ của các bạn ấy. Về 3 cầu thủ quá tuổi thì chúng ta đều biết họ có năng lực và được kiểm chứng khả năng. Họ là miếng ghép bổ sung cho những vị trí còn yếu của U23 Việt Nam. Ngoài ra, 3 cầu thủ này cũng có sự ăn ý, hòa hợp, thích ứng rất tốt và họ còn sở hữu phẩm chất tốt để giúp đỡ cầu thủ trẻ cũng như toàn đội”.

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang nhận được nhiều kỳ vọng lớn. Đặc biệt khi bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 của U23 Việt Nam sẽ diễn ra tại Phú Thọ. Trận đấu với U20 Hàn Quốc sẽ là cuộc cọ xát quan trọng để ban huấn luyện phân tích những ưu, nhược điểm về đội hình.

U20 Hàn Quốc mạnh cỡ nào? U20 Hàn Quốc hoàn toàn không phải đối thủ dễ chơi, bởi đây chính là lứa cầu thủ mà Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc chuẩn bị cho vòng loại U20 Châu Á 2023. Chính vì vậy, thành phần của họ bao gồm 4 cầu thủ sinh năm 2004 và tất cả thành viên còn lại đều sinh năm 2003. Trong số này, phân nửa đang thi đấu cho các đội trường đại học và có một vài người còn chơi cho các đội trung học. Tuy nhiên, những cái tên đình đám được đăng kí tại K.League cũng không thiếu. Có thể kể đến những Hwang In-taek (Suwon Samsung Bluewings), Lee Woo-yeon (Jeonbuk), Lee Kyu-baek (Pohang Steelers), Park Hyun-bin (Incheon United), Lee Young-jun (Suwon FC), Choi Seong-min (Gangwon). Cầu thủ Hàn Quốc luôn có thể chất khá vượt trội so với cầu thủ Việt Nam ở cùng lứa tuổi. Chưa kể, kĩ thuật, chiến thuật và tư duy xử lý bóng của họ ở một đẳng cấp khác. U23 Việt Nam với 3 cầu thủ quá tuổi đối đầu với một đội bóng có trình độ nhưng “non kinh nghiệm” là phù hợp. Huấn luyện viên Kim Eun-jung khẳng định: “Tôi rất vinh dự khi tham gia trận đấu này. Càng vui hơn khi U20 Hàn Quốc đấu với U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là cơ hội tốt cho cả hai đội U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ có một sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 2021 thông qua những trận đấu với chúng tôi”. Trong thành phần ban huấn luyện của U20 Hàn Quốc có trợ lý Kim Tae-min từng nhiều năm làm việc ở Việt Nam và trực tiếp lên tuyển phụ giúp ông Park. Do đó, đại diện xứ kim chi cũng có sự hiểu biết nhất định về đội chủ nhà. Song, ông Kim Eun-jung phủ nhận điều này và khẳng định U20 Hàn Quốc sẽ phải cố gắng rất nhiều.

