Trực tiếp trao giải FIFA The Best 2020: Chờ Lewandowski hạ bệ Messi - Ronaldo

Thứ Năm, ngày 17/12/2020 19:05 PM (GMT+7)

(Trao giải FIFA The Best 2020, 1h, 18/12) Lewandowski được đánh giá là có khả năng chiến thắng cao hơn so với hai siêu sao Ronaldo và Messi.

Lewandowski được đánh giá cao nhất

Lễ trao giải FIFA The Best 2020 sẽ diễn ra dưới dạng trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Lễ trao giải được tổ chức ở trụ sở của FIFA tại Zurich (Thụy Sỹ).

Ronaldo, Lewandowski và Messi tranh giải thưởng cao quý nhất

Ở hạng mục được truyền thông quan tâm nhất là Cầu thủ nam xuất sắc nhất, 11 cái tên được đề cử bao gồm: Thiago Alcantara, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Sadio Mane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah và Virgil van Dijk.

Top 3 đề cử cuối cùng bao gồm Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski. Trong số này, Robert Lewandowski được đánh giá cao nhất. Lý do là bởi ngôi sao người Ba Lan vừa trải qua một mùa giải chói sáng cùng CLB Bayern Munich, góp công lớn giúp đội bóng Đức đoạt cú ăn ba ở mùa giải 2019/20.

Các hạng mục đề cử trước giờ G

- Nam cầu thủ xuất sắc nhất: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha/Juventus), Robert Lewandowski (Ba Lan/Bayern Munich), Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

- HLV nam xuất sắc nhất: Marcelo Bielsa (Argentina/Leeds United), Hans-Dieter Flick (Đức/Bayern Munich), Jurgen Klopp (Đức/Liverpool)

- Nam thủ môn xuất sắc nhất: Alisson Becker (Brazil/Liverpool), Manuel Neuer (Đức/Bayern Munich), Jan Oblak (Slovenia/Atletico Madrid)

- Nữ cầu thủ xuất sắc nhất: Lucy Bronze (Anh/Lyon/ Manchester City), Pernille Harder (Đan Mạch/Wolfsburg/ Chelsea), Wendie Renard (Pháp/Lyon)

- HLV nữ xuất sắc nhất: Emma Hayes (Anh/Chelsea), Jean-Luc Vasseur (Pháp/Lyon), Sarina Wiegman (Hà Lan/ĐTQG Hà Lan)

- Nữ thủ môn thủ môn xuất sắc nhất: Sarah Bouhaddi (Pháp/Lyon), Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain), Alyssa Naeher (Mỹ/Chicago Red Stars)

Sự khác lạ của FIFA The Best 2020

Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch Covid-19, FIFA đã xác nhận giải thưởng thường niên của bóng đá thế giới nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất trong năm, vẫn được tiến hành dưới hình thức trực tuyến.

Theo Chủ tịch Gianni Infantino, FIFA The Best được thành lập nhằm ghi nhận công sức đóng góp của các cá nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn cầu. Ông hy vọng bóng đá sẽ càng trở nên hấp dẫn, ý nghĩa hơn với người hâm mộ khi các cầu thủ, HLV xuất sắc nhất được tôn vinh ở sự kiện thường niên này.

Messi và Ronaldo có lợi thế

Khác với Ballon D’Or trao quyền bỏ phiếu cho các nhà báo thể thao chuyên viết lĩnh vực bóng đá và danh sách rút gọn để bỏ phiếu đến 30 ứng viên, đều là nam cầu thủ, thì ở giải The Best, cổ động viên cũng có tiếng nói quan trọng trong việc chọn ra các nam, nữ cầu thủ và HLV xuất sắc nhất trong năm.

Trong đó, 50% số phiếu bầu trao quyền chọn lựa cho HLV trưởng và đội trưởng các đội tuyển quốc gia, 50% số phiếu còn lại, một phần được phân chia cho các nhà báo thể thao đến từ hơn 200 cơ quan truyền thông quốc tế, một phần căn cứ vào kết quả bình chọn công khai từ người hâm mộ và được cập nhật liên tục trên mạng internet.

11 giải thưởng lớn trong đêm trao giải

Năm nay FIFA sẽ tổ chức trao giải ở 11 hạng mục, bao gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA cho nam và nữ; HLV xuất sắc nhất của FIFA cho nam và nữ; Thủ môn xuất sắc nhất của FIFA cho nam và nữ; Đội hình tiêu biểu FIFA Fifpro World11 cho nam và nữ; Giải thưởng FIFA Fair Play; Giải thưởng FIFA Puskás (vua phá lưới); Giải thưởng FIFA cho người hâm mộ.

Bảng vàng thành tích 3 ứng viên Robert Lewandowski - Vô địch Champions League 2019/20, Bundesliga 2019/20, Cúp Quốc gia 2019/20, Siêu cúp Đức 2020, Siêu cúp châu Âu 2020 - Vua phá lưới Champions League 2019/20 - Vua phá lưới Bundesliga 2019/20 (năm thứ 3 liên tiếp) - Vua phá lưới cúp Quốc gia Đức 2019/20 (năm thứ 3 liên tiếp) - Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Đức 2020 - Nam cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2019/2020 Lionel Messi Với 25 bàn ghi được, Messi trở thành "Vua phá lưới" của La Liga lần thứ 7, thiết lập nên kỷ lục mới ở giải đấu. - Về đích thứ 2 tại La Liga, sau Real Madrid. - Vượt qua mốc 700 bàn trong sự nghiệp. - Thiết lập nên kỷ lục mới tại La Liga về số lần kiến tạo nhiều nhất trong một mùa (21). - Trở thành cầu thủ người Argentina đầu tiên và cầu thủ đầu tiên giành được giải thưởng "Laureus Sportsman of the Year" danh giá. - Chủ nhân của Bàn thắng đẹp nhất mùa Champions League 2019/20. Cristiano Ronaldo - Vô địch Serie A - Á quân cúp quốc gia Italia - Vào đến vòng 1/8 Champions League - Về nhì trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới Serie A (31 bàn) - Trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 50 bàn ở cả Premier League, La Liga và Serie A - Trở thành cầu thủ Juventus ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 mùa (37 bàn) - Trở thành cầu tủ đầu tiên ở châu Âu cán mốc 100 bàn cho ĐTQG - Xếp sau duy nhất Ali Daei trong top những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐTQG

Nguồn: http://danviet.vn/truc-tiep-trao-giai-fifa-the-best-2020-cho-lewandowski-ha-be-messi-ronaldo-502...Nguồn: http://danviet.vn/truc-tiep-trao-giai-fifa-the-best-2020-cho-lewandowski-ha-be-messi-ronaldo-50202017121934690.htm