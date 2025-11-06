Trực tiếp bóng đá Sturm Graz - Nottingham Forest: Thử thách trên đất Áo (Europa League)
(Lượt 4 vòng bảng, 0h45, 7/11) Sturm Graz và Nottingham Forest bước vào trận đấu với tâm thế không được phép sẩy chân: đội chủ nhà muốn trở lại đường đua, còn đại diện nước Anh hướng đến chiến thắng để khẳng định tham vọng ở đấu trường châu Âu.
Europa League | 0h45, 7/11 | Merkur Arena
Điểm
Bignetti
Oermann
Aiwu
Lavalee
Karic
Stankovic
Horvat
Rozga
Kiteishvili
Malone
Jatta
Điểm
Sels
Savona
Murillo
Milenkovic
Williams
Anderson
Sangare
Ndoye
Gibbs-White
Hudson-Odoi
Jesus
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Nottingham Forest sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Sturm Graz tại Europa League. Đại diện nước Anh đặt mục tiêu giành 3 điểm để khẳng định sức mạnh, trong khi đội chủ nhà muốn tận dụng lợi thế sân nhà nhằm tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận thiếu ổn định.
Nottingham Forest đang có dấu hiệu khởi sắc. Trận hòa 2-2 với Man Utd cho thấy họ vẫn duy trì tinh thần thi đấu cao, trong đó Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona tiếp tục là điểm sáng trên hàng công. Tuy vậy, hàng phòng ngự vẫn còn nhiều lỗ hổng khi để thủng lưới ở 5/6 trận gần nhất.
Xét chất lượng đội hình và kinh nghiệm, Forest được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, Sturm Graz với lợi thế sân nhà và hiệu suất ghi bàn ổn định chắc chắn không dễ bị khuất phục. Nếu thi đấu tập trung và tận dụng tốt cơ hội, đại diện nước Anh hoàn toàn có thể hướng tới 3 điểm trọn vẹn.
