Trực tiếp bóng đá Sturm Graz - Nottingham Forest: Thử thách trên đất Áo (Europa League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Werder Bremen vs Wolfsburg
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Paris FC vs Rennes
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Manchester United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Hamburger SV vs Borussia Dortmund
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs Heidenheim
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
West Ham United vs Burnley
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Fulham
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Olympique Marseille vs Brest
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Juventus vs Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atlético de Madrid vs Levante
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Parma vs Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Trực tiếp bóng đá Sturm Graz - Nottingham Forest: Thử thách trên đất Áo (Europa League)

Sự kiện: Nottingham Forest Europa League 2025-26

(Lượt 4 vòng bảng, 0h45, 7/11) Sturm Graz và Nottingham Forest bước vào trận đấu với tâm thế không được phép sẩy chân: đội chủ nhà muốn trở lại đường đua, còn đại diện nước Anh hướng đến chiến thắng để khẳng định tham vọng ở đấu trường châu Âu.

Europa League | 0h45, 7/11 | Merkur Arena

Sturm Graz
Trực tiếp bóng đá Sturm Graz - Nottingham Forest: Thử thách trên đất Áo (Europa League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Sturm Graz - Nottingham Forest: Thử thách trên đất Áo (Europa League) - 1
Nottingham Forest
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Sturm Graz - Nottingham Forest: Thử thách trên đất Áo (Europa League) - 1
Bignetti, Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic, Stankovic, Horvat, Rozga, Kiteishvili, Malone, Jatta
Trực tiếp bóng đá Sturm Graz - Nottingham Forest: Thử thách trên đất Áo (Europa League) - 1
Sels, Savona, Murillo, Milenkovic, Williams, Anderson, Sangare, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

Nottingham Forest sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Sturm Graz tại Europa League. Đại diện nước Anh đặt mục tiêu giành 3 điểm để khẳng định sức mạnh, trong khi đội chủ nhà muốn tận dụng lợi thế sân nhà nhằm tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận thiếu ổn định.

Nottingham Forest đang có dấu hiệu khởi sắc. Trận hòa 2-2 với Man Utd cho thấy họ vẫn duy trì tinh thần thi đấu cao, trong đó Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona tiếp tục là điểm sáng trên hàng công. Tuy vậy, hàng phòng ngự vẫn còn nhiều lỗ hổng khi để thủng lưới ở 5/6 trận gần nhất.

Xét chất lượng đội hình và kinh nghiệm, Forest được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, Sturm Graz với lợi thế sân nhà và hiệu suất ghi bàn ổn định chắc chắn không dễ bị khuất phục. Nếu thi đấu tập trung và tận dụng tốt cơ hội, đại diện nước Anh hoàn toàn có thể hướng tới 3 điểm trọn vẹn.

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ
Ngoại hạng Anh lại "đè đầu" La Liga ở Cúp C1, Barca và nhiều ông lớn công làm thủ phá
Ngoại hạng Anh lại "đè đầu" La Liga ở Cúp C1, Barca và nhiều ông lớn công làm thủ phá

(Clip 1 phút Bóng đá 24H) Các đại diện Ngoại hạng Anh tiếp tục gieo sầu cho các đại diện La Liga bằng chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng Champions...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/11/2025 18:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Nottingham Forest Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN