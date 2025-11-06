Trực tiếp bóng đá Sturm Graz - Nottingham Forest: Thử thách trên đất Áo (Europa League)

Europa League | 0h45, 7/11 | Merkur Arena Sturm Graz 0 - 0 Nottingham Forest (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sturm Graz vs Nottingham Forest Nottingham Forest Điểm Bignetti Oermann Aiwu Lavalee Karic Stankovic Horvat Rozga Kiteishvili Malone Jatta Điểm Sels Savona Murillo Milenkovic Williams Anderson Sangare Ndoye Gibbs-White Hudson-Odoi Jesus Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sturm Graz Sturm Graz Nottingham Forest Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Bignetti, Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic, Stankovic, Horvat, Rozga, Kiteishvili, Malone, Jatta Sels, Savona, Murillo, Milenkovic, Williams, Anderson, Sangare, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

Nottingham Forest sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Sturm Graz tại Europa League. Đại diện nước Anh đặt mục tiêu giành 3 điểm để khẳng định sức mạnh, trong khi đội chủ nhà muốn tận dụng lợi thế sân nhà nhằm tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận thiếu ổn định.

Nottingham Forest đang có dấu hiệu khởi sắc. Trận hòa 2-2 với Man Utd cho thấy họ vẫn duy trì tinh thần thi đấu cao, trong đó Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona tiếp tục là điểm sáng trên hàng công. Tuy vậy, hàng phòng ngự vẫn còn nhiều lỗ hổng khi để thủng lưới ở 5/6 trận gần nhất.

Xét chất lượng đội hình và kinh nghiệm, Forest được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, Sturm Graz với lợi thế sân nhà và hiệu suất ghi bàn ổn định chắc chắn không dễ bị khuất phục. Nếu thi đấu tập trung và tận dụng tốt cơ hội, đại diện nước Anh hoàn toàn có thể hướng tới 3 điểm trọn vẹn.