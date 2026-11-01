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Trực tiếp bóng đá Racing Santander - Real Madrid: Thử thách sau El Clasico (La Liga)

Sự kiện: La liga 2026-27 Real Madrid

(22h15, 1/11, Vòng 11) Vừa đánh bại Barcelona, Real Madrid hướng tới chiến thắng tiếp theo để bám đuổi ngôi đầu La Liga. Tuy nhiên, chuyến làm khách trước Racing Santander không hẳn dễ dàng khi đối thủ đang chơi tốt trên sân nhà.

  

Laliga | 22h15, 1/11 | Estadio El Sardinero

Racing Santander
Trực tiếp bóng đá Racing Santander - Real Madrid: Thử thách sau El Clasico (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Racing Santander - Real Madrid: Thử thách sau El Clasico (La Liga) - 1
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Racing Santander - Real Madrid: Thử thách sau El Clasico (La Liga) - 1
Jokin Agirrezabala, A.Mantilla, P. Ramon, J. Belocian, A. Caricol, I. Sainz-Maza, I. Martin, B. Silva, S. Canales, I. Vicente, Y. Zabiri
Trực tiếp bóng đá Racing Santander - Real Madrid: Thử thách sau El Clasico (La Liga) - 1
Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe

Racing Santander: Điểm tựa sân nhà và hàng công bùng nổ

Racing Santander bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng bằng chiến thắng quan trọng trước Espanyol. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng của đội bóng này tại giải VĐQG mùa giải năm nay đều diễn ra trên sân nhà.

Kết quả đó giúp Racing Santander có cơ hội nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà tại La Liga lên 6 trận, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa trước đó. Đây sẽ là cột mốc đáng chú ý bởi lần gần nhất họ làm được điều tương tự đã diễn ra từ tháng 2/2011, khi còn thi đấu ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng ghi bàn của Racing Santander trên sân nhà. Trong cả 5 trận gần nhất tại đây, họ đều ghi ít nhất 2 bàn. Dẫu vậy, để tạo nên bất ngờ trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp như Real Madrid, đội chủ nhà cần tiếp tục duy trì hiệu suất tấn công ấn tượng. Bởi lẽ, hàng thủ của họ vẫn còn nhiều vấn đề khi là một trong hai đội bóng tại giải đấu chưa có trận nào giữ sạch lưới mùa này.

Real: Hưng phấn sau El Clásico, hàng thủ sân khách chưa chắc chắn

Real Madrid đang có cú hích tinh thần lớn sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona ngay tại Camp Nou cuối tuần trước. Màn trình diễn ấn tượng trong trận El Clásico không chỉ giúp thầy trò đội bóng Hoàng gia giành 3 điểm quan trọng mà còn đưa họ trở lại cuộc đua vô địch La Liga.

Sức mạnh của Real nằm ở hàng công giàu tính bùng nổ, với 25 bàn thắng từ đầu mùa, thành tích tốt thứ hai tại giải đấu. Đây cũng là cơ sở để đội khách hướng tới một chiến thắng trước Racing Santander.

Tuy nhiên, Real Madrid vẫn có lý do để thận trọng khi phải thi đấu xa nhà. Sau 5 chuyến làm khách tại La Liga mùa này, họ chưa một lần giữ sạch lưới. Phong độ sân khách của đội bóng cũng chưa thực sự ổn định khi xen kẽ giữa những chiến thắng và thất bại, với 3 trận thắng và 2 trận hòa.

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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-racing-santander-real-mad...

-01/11/2026 16:01 PM (GMT+7)
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