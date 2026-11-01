Barcelona thắng "hủy diệt" xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga, sức ép cho Real

Barcelona tìm lại sức mạnh sau cú vấp ở Siêu kinh điển

Barcelona đã đưa ra câu trả lời mạnh mẽ sau 2 thất bại liên tiếp trước PSG và Real Madrid. Tiếp đón Alaves trên sân nhà, thầy trò Hansi Flick thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng cách biệt 6-1. Trong đó, Raphinha và Lamine Yamal vẫn là những cái tên nổi bật nhất với cú đúp bàn thắng.

Barca tìm lại niềm vui chiến thắng

3 điểm có được không chỉ giúp Barcelona giải tỏa áp lực sau những kết quả bất lợi mà còn đưa đội bóng trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau 11 vòng đấu, đội chủ sân Nou Camp có 30 điểm, với 10 chiến thắng và chỉ 1 thất bại. Đáng chú ý, hàng công của Barcelona đã ghi tới 44 bàn, cho thấy hiệu suất tấn công đáng nể.

Atletico Madrid duy trì hy vọng bám đuổi ngôi đầu

Không kém cạnh Barcelona, Atletico Madrid cũng hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Levante với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Đây là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của thầy trò Diego Simeone trên mọi đấu trường La Liga.

Sau 11 trận, Atletico có 28 điểm, chỉ kém Barcelona 2 điểm. Họ ghi được 22 bàn nhưng mới để thủng lưới 8 lần, thành tích phòng ngự tốt nhất trong nhóm dẫn đầu.

Khoảng cách 2 điểm kém Barca khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu vẫn rất căng thẳng. Đặc biệt, cuộc đối đầu trực tiếp giữa Atletico và Barcelona vào ngày 8/11 tới được dự báo có thể tạo ra bước ngoặt quan trọng cho cuộc đua vô địch.

Sức ép thuộc về Real Madrid

Trong khi Barcelona và Atletico đều giành trọn 3 điểm, Real Madrid chưa thi đấu vòng 11. "Đội bóng Hoàng gia" hiện có 24 điểm sau 10 trận, kém Barcelona 6 điểm và Atletico 4 điểm.

Điều đó đồng nghĩa, thầy trò HLV Jose Mourinho cần đánh bại Racing Santander ở trận đấu sắp tới để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Với Barcelona và Atletico cùng duy trì phong độ tích cực, áp lực hiện tại rõ ràng đang nghiêng về phía Real Madrid. Những vòng đấu tiếp theo sẽ là phép thử quan trọng đối với tham vọng bảo vệ vị thế của "Đội bóng Hoàng gia" tại La Liga.

Bảng xếp hạng La Liga hiện tại