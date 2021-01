Trực tiếp bóng đá Man City - Crystal Palace: Cuồng phong cuốn phăng pha lê

Chủ Nhật, ngày 17/01/2021 16:04 PM (GMT+7)

(Trực tiếp bóng đá Man City - Crystal Palace, 2h15, 18/1, vòng 19 Ngoại hạng Anh) Đây là thời điểm mà Man City đang trở lại với phong độ hủy diệt.

Premier League | 2h15, 18/1 | Etihad 0 - 0 Man City



(H1: 0-0) Crystal Palace Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Crystal Palace Crystal Palace Điểm Ederson Cancelo Dias Stones Walker Gundogan Rodri Foden De Bruyne Sterling Jesus Điểm Guaita Ward Kouyate Tomkins Mitchell McArthur Milivojevic Townsend Eze Zaha Benteke Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Crystal Palace Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Walker, Gundogan, Rodri, Foden, De Bruyne, Sterling, Jesus Guaita, Ward, Kouyate, Tomkins, Mitchell, McArthur, Milivojevic, Townsend, Eze, Zaha, Benteke

Crystal Palace mong manh hơn bao giờ hết

So với cùng kỳ mùa trước, Crystal Palace đang có cùng 18 điểm và chỉ đứng thấp hơn 1 bậc trên BXH. Nhưng trên thực tế, đội bóng London này đang “mong manh” hơn nhiều so với chính họ. Bằng chứng là mùa này, Crystal Palace nhận về nhiều bàn thua hơn (29 so với 20 mùa trước) và dễ bị vùi dập hơn. Trong 6 trận gần nhất, có 3 trận Crystal Palace thua với cách biệt từ 2 bàn trở lên và thậm chí, từng bị Liverpool nghiền nát với tỷ số 7-0.

Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử, Crystal Palace bị chọc thủng lưới tới 7 lần ở một trận sân nhà, tính trên mọi giải đấu. Một kỷ lục góp phần khắc họa rõ hơn nhận định rằng, hàng phòng ngự của HLV Roy Hodgson đã không được gia cố xứng đáng trong mùa Hè vừa qua. Không mua thêm hậu vệ nào tên tuổi, Crystal Palace hiện đã thủng lưới nhiều thứ ba giải đấu, chỉ ít hơn Leeds của HLV “điên” Marcelo Bielsa và đội áp chót BXH West Brom.

Man City vùng lên mạnh mẽ

Kể từ sau trận thua 0-2 trước Tottenham hồi cuối tháng 11/2020, Man xanh đã đứng dậy và tiến lên với tốc độ của một cơn bão. Họ bất bại 14 trận liên tiếp, thắng 11 trận trong số đó và leo một lèo từ vị trí thứ 11 lên thứ 3 trên BXH. Với 1 điểm ít hơn Liverpool và 4 điểm ít hơn Man United nhưng đá ít hơn hai đội xếp trên 1 trận, đoàn quân của Pep Guardiola hoàn toàn có thể vươn lên đánh chiếm ngôi đầu trong tương lai gần.

Nguồn: http://danviet.vn/truc-tiep-bong-da-man-city-crystal-palace-cuong-phong-cuon-phang-pha-le-502021...Nguồn: http://danviet.vn/truc-tiep-bong-da-man-city-crystal-palace-cuong-phong-cuon-phang-pha-le-5020211711655448.htm