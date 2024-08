Tranh hùng Ngoại hạng Anh 2024/25: Liverpool & Chelsea thay tướng có "đổi vận"?

Chuyển nhượng mùa hè (tính đến ngày 9/8) - Đến: Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester, 35,4 triệu euro), Filip Jorgensen (Villarreal, 24,5 triệu euro), Omari Kellyman (Aston Villa, 22,5 triệu euro), Aaron Anselmino (Boca Juniors, 16,5 triệu euro), Renato Veiga (Basel, 14 triệu euro), Caleb Wiley (Atlanta, 10,1 triệu euro), Marc Guiu (Barcelona, 6 triệu euro), Tosin Adarabioyo (Fulham, tự do), Neto (51,3 triệu bảng) - Đi: Ian Maatsen (Aston Villa, 44,5 triệu euro), Lewis Hall (Newcastle, 33 triệu euro), Omari Hutchinson (Ipswich Town, 23,5 triệu euro), Hakim Ziyech (Galatasaray, tự do), Malang Sarr (Lens, tự do), Thiago Silva (Fluminense, tự do), Alfie Gilchrist (Sheffield United, mượn), Gabriel Slonina (Barnsley, mượn).