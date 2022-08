Trầm trồ với nhan sắc và đường cong "nhức mắt" của bạn gái Đoàn Văn Hậu

Tối 15/8, Đoàn Văn Hậu đăng loạt khoảnh khắc sánh đôi bên bạn gái Doãn Hải My, thu hút hơn 200.000 lượt thích, hơn 10.000 bình luận chỉ sau ít giờ đăng tải.

Diễn viên Trịnh Duy Anh - chú họ và là quản lý của Doãn Hải My cho biết, cặp đôi đã yêu nhau được hai năm. Đoàn Văn Hậu có xin phép gia đình bạn gái để được tìm hiểu. Gia đình rất ủng hộ và mong cặp đôi luôn vui vẻ, hạnh phúc.

"Hy vọng bạn bè, khán giả cùng chia sẻ niềm vui với hai bạn trẻ đáng yêu này. Hiện My và Hậu còn rất trẻ, nhiều hoài bão và ước mơ phát triển sự nghiệp, vẫn mong muốn tập trung cống hiến cho xã hội, chưa tính đến chuyện kết hôn", đại diện Hải My cho hay.

Thông tin Doãn Hải My hẹn hò Đoàn Văn Hậu rộ lên từ hồi tháng 10/2020. Nguồn cơn bắt đầu từ việc, Doãn Hải My là cô gái duy nhất trong 141 người Văn Hậu theo dõi trên Instagram khi ấy. Ngược lại, Văn Hậu cũng là một trong số ít chàng trai được Doãn Hải My chú ý trên mạng xã hội.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Văn Hậu đến cổ vũ Hải My, đứng chờ gần 30 phút để tặng hoa cho cô. Anh ôm bạn gái tin đồn để an ủi khi cô trượt top 5.

Tuy nhiên, suốt hai năm qua, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hải My luôn tránh nhắc đến Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My sinh năm 2001, là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Cô cao 1,67 m, số đo ba vòng 78-56-89 cm.

Người đẹp Hà thành có học lực tốt, đạt 7.5 IELTS và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung. Ngoài ra, cô cũng có năng khiếu đàn piano, hát.

Năm 2020, cô thi Hoa hậu Việt Nam, vào top 10 và thắng giải phụ Người đẹp tài năng.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My hoạt động giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô là gương mặt yêu thích của các nhà thiết kế.

Trên trang cá nhân, bạn gái Đoàn Văn Hậu thường xuyên khoe hình ảnh nóng bỏng, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Doãn Hải My được cho là sở hữu nhan sắc dịu dàng, thuần khiết nhưng không kém phần hiện đại, trẻ trung. Cô từng được nhiều khán giả đặt biệt danh "bản sao Nhã Phương".

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tram-tro-voi-nhan-sac-va-duong-cong-nhuc-mat-cua-ban-gai-doan-van-ha...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tram-tro-voi-nhan-sac-va-duong-cong-nhuc-mat-cua-ban-gai-doan-van-hau-d562807.html