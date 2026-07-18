Tin nóng bóng đá World Cup 18/7: Pep Guardiola từng đạt thỏa thuận dẫn dắt ĐT Anh

Pep Guardiola từng đạt thỏa thuận dẫn dắt ĐT Anh

Theo The Athletic, HLV Pep Guardiola từng đạt thỏa thuận miệng với Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) về việc trở thành thuyền trưởng tuyển Anh sau khi Gareth Southgate quyết định từ chức cách đây 2 năm. Tuy nhiên, cuối cùng ông quyết định gia hạn hợp đồng với Man City vào giữa mùa giải 2024/25. Việc chiến lược gia người Tây Ban Nha đổi ý buộc lãnh đạo FA phải chuyển hướng sang bổ nhiệm Thomas Tuchel.

Pep Guardiola từng đạt thỏa thuận miệng để dẫn dắt tuyển Anh trước khi FA bổ nhiệm Tuchel

Mục tiêu lớn nhất mà FA giao cho nhà cầm quân người Đức là đưa tuyển Anh vào chung kết World Cup mùa hè năm nay. Tuy nhiên, "Tam sư" đã dừng bước ở vòng bán kết sau khi để thua ngược Argentina 1-2. Sau thất bại này, Tuchel phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì những điều chỉnh chiến thuật và các quyết định thay người trong hiệp hai.

FIFA có thể phải thực hiện thay đổi lớn ở chung kết

Trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina có nguy cơ chịu tác động từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong tuần này, giới chức bang New York và New Jersey của Mỹ đã phải ban hành cảnh báo về chất lượng không khí do khói từ các đám cháy rừng tại Canada lan xuống và bao phủ khu vực.

Tại World Cup 2026, FIFA đã áp dụng các quãng nghỉ tiếp nước trong mọi trận đấu, bất kể điều kiện thời tiết trên sân. Theo trang LADbible (Anh), nếu chất lượng không khí không được cải thiện, cơ quan quản lý bóng đá thế giới có thể phải bổ sung thêm các quãng nghỉ trong trận chung kết.

Mbappe hết cơ hội tranh Quả bóng vàng

Trao đổi với GOAL, cựu tiền đạo người Pháp Jeremie Aliadiere đã được hỏi liệu Kylian Mbappe có phải tiếp tục lỡ hẹn với Quả bóng Vàng hay không. Aliadiere đánh giá: “Xét trên phương diện cá nhân, tôi nghĩ Mbappe đã trải qua một mùa giải xuất sắc. Cậu ấy ghi số bàn thắng đáng kinh ngạc và gánh vác đội bóng trong phần lớn thời gian của mùa giải.

Tuy nhiên, thật không may, nếu không giành được danh hiệu thì chúng ta đều biết cơ hội đoạt Quả bóng vàng sẽ rất thấp. Bạn cần phải vô địch Champions League, World Cup hoặc EURO. Vì không làm được điều đó nên tôi không nghĩ Mbappe sẽ giành Quả bóng vàng năm nay”.

Cả thế giới nghiêng về Tây Ban Nha

Trong cuộc khảo sát do tờ Marca (Tây Ban Nha) thực hiện với hơn 20.000 người tham gia, mỗi người dùng được yêu cầu cho biết châu lục mình sinh sống trước khi lựa chọn đội tuyển mà họ tin sẽ giành chiến thắng trận chung kết World Cup năm nay.

Marca cho biết đã kiểm tra địa chỉ IP của người tham gia để xác minh khu vực địa lý và kết quả xác nhận xu hướng ủng hộ Tây Ban Nha xuất hiện trên phạm vi toàn cầu. Dù vậy, cần lưu ý rằng Marca là cơ quan truyền thông của Tây Ban Nha, vì vậy yếu tố này có thể phần nào ảnh hưởng đến mức độ khách quan của cuộc khảo sát.

Tỷ lệ ủng hộ theo từng châu lục Bắc Mỹ Tây Ban Nha: 72% Argentina: 28% Nam Mỹ Tây Ban Nha: 59% Argentina: 41% Châu Á Tây Ban Nha: 82% Argentina: 18% Châu Phi Tây Ban Nha: 88% Argentina: 11% Châu Âu Tây Ban Nha: 53% Argentina: 47% Châu Đại Dương Tây Ban Nha: 86% Argentina: 14%

UEFA không dùng VAR xử lý lỗi ăn vạ như World Cup

UEFA đã chỉ đạo các tổ VAR không xem các tình huống cầu thủ ăn vạ là trường hợp "xác định nhầm cầu thủ phạm lỗi", khác với cách thức được áp dụng tại World Cup 2026. UEFA cho rằng "xác định nhầm cầu thủ phạm lỗi" là một quyết định hoàn toàn dựa trên yếu tố thực tế, không yêu cầu trọng tài phải trực tiếp xem lại màn hình.

Trong khi đó, việc thay đổi nhận định từ một pha phạm lỗi sang lỗi ăn vạ lại mang tính đánh giá chủ quan. Vì vậy, UEFA không coi lỗi ăn vạ là trường hợp thuộc phạm vi "xác định nhầm cầu thủ phạm lỗi".