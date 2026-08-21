Tin mới nhất bóng đá sáng 21/8: Ronaldinho đá giải hạng 3 Italia để “ghi bàn thắng cuối cùng”

Ronaldinho sang đá giải hạng 3 Italia để “ghi bàn thắng cuối cùng”

Theo tin từ báo chí Italia, thỏa thuận gia nhập CLB Ravenna ở Serie C của Ronaldinho sẽ bao gồm anh vào sân đá 1 trận cho đội bóng này, và Ro “vẩu” hy vọng sẽ ghi 1 bàn thắng cuối cùng để khép lại sự nghiệp. Ronaldinho đã 46 tuổi và đã không chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 2015, nhưng anh sẽ có cơ hội ghi 1 bàn nữa để tròn mốc 300 bàn.

Ronaldinho ra mắt Ravenna

Sân PSG bị nấm mọc, trận mở màn Ligue 1 bị dời

Báo chí Pháp cho biết mặt cỏ Parc des Princes đã không được ban tổ chức Ligue 1 chấp thuận cho tổ chức trận mở màn mùa giải của Paris Saint-Germain do có nấm mốc trên sân lẫn nền nhiệt của sân vượt quá mức cho phép, gây ra bởi thời tiết gần đây tại Paris. Do đó PSG sẽ phải đá trận mở màn tại sân của Rennes mặc dù đã bán vé trận sân nhà, thậm chí lên kế hoạch khoe cúp Champions League.

Uruguay đá giao hữu với cả Nhật Bản & Hàn Quốc, Luis Suarez trở lại

LĐBĐ Uruguay công bố ĐTQG nước này sẽ có 2 trận giao hữu với Nhật Bản & Hàn Quốc vào tháng 9 tới. Trận gặp Nhật Bản sẽ diễn ra vào 24/9 và 5 ngày sau là Uruguay gặp Hàn Quốc, cả 2 trận đều diễn ra tại 2 quốc gia Đông Bắc Á này. Đây sẽ là 2 trận đầu tiên của HLV tạm quyền Diego Forlan sau khi lên thay Marcelo Bielsa hậu World Cup, đáng nói là có khả năng Forlan sẽ triệu tập Luis Suarez cho loạt trận này, dù Suarez đã 39 tuổi.

World Cup 2027 công bố lịch thi đấu

FIFA đã chính thức công bố lịch thi đấu của World Cup nữ 2027 diễn ra tại Brazil, tập trung ở 8 thành phố. Giải đấu diễn ra từ 24/6/2027 đến 25/7/2027, trong đó vòng bảng sẽ đá đến ngày 8/7/2027 và sau đó 2 ngày bắt đầu vòng knock-out. Vòng loại hiện vẫn đang diễn ra khi chưa xác định đủ các đội tuyển tới từ Bắc – Trung Mỹ và châu Âu, và loạt playoff sẽ đá vào tháng 2/2027.

MLS bàn thay đổi thể thức playoff

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) đang họp bàn về việc thay đổi thể thức playoff để áp dụng vào năm 2028. Theo đó số lượng đội dự playoff sẽ tăng lên 20 trên tổng số 30 đội, và cũng sẽ có sự thay đổi trong cách xếp hạt giống.

Dù vậy đã có nhiều chỉ trích nổi lên ngay sau khi tin này xuất hiện, rằng trước đó đã có nhiều phàn nàn về việc MLS có quá nhiều đội vào playoff khiến giá trị của mùa giải thường niên trở nên bị rẻ rúng, và giờ MLS lại tính tăng số đội dự playoff lên thành 2/3 số CLB của giải.