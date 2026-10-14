Thực hư vụ Lee Kang In tranh giành quyền lực phòng thay đồ với Son Heung Min

Phủ nhận cáo buộc chia rẽ

Công ty quản lý ngoài sân cỏ của Lee Kang In là The Black Label đã phát đi thông báo chính thức bác bỏ những thông tin tràn lan trên mạng xã hội về tình trạng rạn nứt nội bộ ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Lee Kang In bày tỏ sự thất vọng trong trận đấu với Venezuela tại Ulsan.

Đội ngũ của ngôi sao đang khoác áo Atletico Madrid nhấn mạnh rằng những thêu dệt nhắm vào anh trong thời gian qua là hoàn toàn sai sự thật và không có bất kỳ căn cứ thực tế nào.

Sự việc bùng phát sau trận giao hữu với Uzbekistan vào ngày 6/10, kéo theo vô số tin đồn về sự xuất hiện của 3 phe phái riêng biệt trong phòng thay đồ: nhóm các cầu thủ sinh năm 1996 (gồm Kim Min Jae, Hwang In Beom, Hwang Hee Chan), nhóm của đội trưởng Son Heung Min cùng các cựu binh, và nhóm cầu thủ trẻ do Lee Kang In đứng đầu.

Các nguồn tin chưa kiểm chứng thậm chí còn quy chụp rằng Lee Kang In đã bắt tay với nhóm 1996 của Kim Min Jae để "cô lập" Son Heung Min hoặc chủ mưu châm ngòi cho các vụ xích mích nội bộ.

Phản ứng quyết liệt

Mạng xã hội sau đó tràn ngập các đoạn video cắt ghép, chèn phụ đề định hướng xấu về mối quan hệ giữa các cầu thủ.

Lee Kang In, người có công ty quản lý vừa bác bỏ tin đồn cho rằng anh có liên quan đến vụ rạn nứt ở đội tuyển quốc gia, đang tập luyện cùng đội trưởng Son Heung Min tại Trung tâm Bóng đá Hàn Quốc.

Nhiều CĐV quá khứ đã tràn vào trang cá nhân của Lee Kang In để chỉ trích, ép anh rời đội tuyển, đồng thời khơi lại sự cố va chạm giữa anh và Son Heung Min tại Asian Cup 2023 dù hai bên đã giảng hòa từ lâu.

Trước tình hình này, đại diện The Black Label khẳng định hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy Lee Kang In liên quan đến mâu thuẫn phe phái ở đội tuyển.

Công ty đang tích cực thu thập các bài viết, bình luận bịa đặt và mang tính chất phỉ báng để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, quyết tâm bảo vệ hình ảnh cũng như danh dự cho tiền vệ sinh năm 2001.