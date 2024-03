Thực hư fan Việt Nam "trả đũa", bắn pháo hoa gây rối nơi ĐT Indonesia đóng quân

Mới đây, cộng đồng mạng đang lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc những chùm pháo hoa xuất hiện ở khu vực gần khách sạn nơi ĐT Indonesia lưu trú.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động "trả đũa" của cổ động viên Việt Nam bởi hôm 20/3, tức 1 ngày trước trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam tại Jakarta, nhóm CĐV chủ nhà từng đến bên ngoài khách sạn nơi ĐT Việt Nam đóng quân để đốt pháo hoa vào khoảng 3-4 giờ sáng.

VFF phủ nhận thông tin CĐV Việt Nam đốt pháo hoa cạnh khách sạn nơi ĐT Indonesia đóng quân với mục đích "trả đũa"

Tuy nhiên trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phủ nhận thông tin này bởi vị trí đốt pháo hoa nằm cách sân tập của ĐT Indonesia khoảng 3km, đồng thời không liên quan đến sự kiện thầy trò HLV Shin Tae Yong đến Việt Nam thi đấu ngày 26/3/2024. Đây vốn là điểm vui chơi giải trí và hoạt động đốt pháo hoa thường xuyên được tổ chức.

Ông Naufal Laudza, cán bộ truyền thông đội tuyển Indonesia cũng khẳng định thầy trò HLV Shin Tae Yong không bị ảnh hưởng bởi hoạt động đốt pháo hoa: “Mọi việc đang rất tốt. Chúng tôi cảm thấy rất ổn khi ở khách sạn. Tôi cũng không nghe thấy tiếng ồn nào cả”.

Chiều 23/3, ĐT Indonesia có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho trận lượt về vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào 19h ngày 26/3 trên sân Mỹ Đình. Theo ông Naufal Laudza, đội tuyển "Xứ vạn đảo" tỏ ra hài lòng về công tác đón tiếp, điều kiện an ninh của phía Việt Nam.

Chiều 19/3, đại diện VFF và các đơn vị liên quan cũng có cuộc họp xung quanh kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho trận đấu. Tại cuộc họp, các bên thảo luận và thống nhất các phương án phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu; bảo vệ sân bay khi các đoàn đến, nơi ở, nơi tập luyện, nơi thi đấu; bố trí các phương án giao thông theo quy định cho các đoàn.

Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu, các bộ phận liên quan của BTC sẽ cùng phối hợp để hướng dẫn các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

