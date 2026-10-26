Chiến thắng Siêu kinh điển, Jose Mourinho vẫn vô cùng đặc biệt

Có những người thay đổi theo thời gian, nhưng Jose Mourinho dường như vẫn giữ nguyên bản sắc của mình. Trên sân Camp Nou, khi Kylian Mbappe ghi bàn quyết định ở phút 87, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thể ngồi yên. Ông bật dậy, quỳ xuống, thè lưỡi và nắm chặt tay ăn mừng đầy phấn khích.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm sau trận El Clasico. Trong bầu không khí vốn đã căng thẳng giữa hai đại kình địch, Mourinho một lần nữa cho thấy ông vẫn biết cách biến mình thành nhân vật trung tâm, không chỉ bằng những phát ngôn sắc sảo mà còn qua từng phản ứng bên đường biên.

Mourinho không chỉ ăn mừng, ông còn biết cách khuấy động El Clasico theo cách đặc biệt (Ảnh: AS)

Đây không phải lần đầu Mourinho tạo nên những khoảnh khắc khó quên tại Camp Nou. Tháng 4-2010, khi dẫn dắt Inter Milan loại Barcelona để giành quyền vào chung kết Champions League, ông từng ăn mừng cuồng nhiệt ngay trên sân đối thủ.

Chiến thắng ấy trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của "Người đặc biệt". Inter vượt qua Barcelona trong cuộc đối đầu giàu căng thẳng, trước khi tiến tới chức vô địch Champions League mùa giải 2009/10.

Mối quan hệ giữa Mourinho và Barcelona vốn đã được đánh dấu bởi nhiều cuộc tranh cãi. Ông từng có những phát biểu gay gắt liên quan đến Frank Rijkaard và trọng tài Anders Frisk. Đến trận Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2011, hình ảnh Mourinho chọc vào mắt Tito Vilanova càng khiến cuộc đối đầu giữa hai bên trở nên nóng bỏng.

Bởi vậy, mỗi lần Mourinho xuất hiện trong một trận đấu có Barca, những ký ức cũ lại được nhắc đến. Nhà cầm quân này hiểu rõ sức nặng của một khoảnh khắc, một phát biểu hay một cử chỉ. Và tại Camp Nou lần này, ông tiếp tục tạo ra hình ảnh đủ sức lan truyền rộng rãi.

Sự phấn khích của Mourinho không dừng lại ở khoảnh khắc Mbappe ghi bàn. Trong suốt trận đấu, ông nhiều lần tiến sát đường biên, phản ứng với các quyết định của trọng tài. Những màn trao đổi căng thẳng giữa Ban huấn luyện hai đội càng khiến bầu không khí El Clasico thêm nóng bỏng.

Đó cũng là lý do biệt danh "Người đặc biệt" vẫn gắn liền với ông sau nhiều năm. Bóng đá có thể thay đổi, các thế hệ cầu thủ nối tiếp nhau, nhưng cá tính của Mourinho vẫn luôn là một phần đáng chú ý trong những trận cầu lớn.

“Chúng tôi có thể thắng nhờ may mắn, nhưng hôm nay Real Madrid đã chiến thắng một cách xứng đáng”, Mourinho nhấn mạnh sau trận. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đề cao tinh thần đoàn kết của các cầu thủ, đồng thời nhắc nhở toàn đội không được tự mãn sau chiến thắng quan trọng.

Ba điểm tại Camp Nou giúp Real Madrid thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn 3 điểm (24 so với 27), tiếp thêm động lực cho cuộc đua vô địch La Liga. Với một trận đấu có tính chất đặc biệt như El Clasico, chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn tạo cú hích tinh thần đáng kể cho đội bóng Hoàng gia.