Thủ môn Bùi Tiến Dũng âu yếm mẫu Tây, Văn Hậu mừng người đẹp Hải My đón "tin vui"

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 19:13 PM (GMT+7)

Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu gần đây gây chú ý đặc biệt trong những lần xuất hiện cạnh các cô bạn gái xinh đẹp.

Trên trang Instagram cá nhân mới đây, Bùi Tiến Dũng chia sẻ bức hình làm người mẫu cho một thương hiệu thời trang. Đáng chú ý, đồng hành với thủ thành thuộc biên chế TP.HCM còn có cô bạn gái người Ukirane, Dianka.

Trong những khung hình, Bùi Tiến Dũng khoe trọn vẻ nam tính, thân hình cường tráng và không ngần ngại dành cho Dianka cử chỉ, ánh mắt tình tứ. Nàng mẫu Tây cũng đáp lại bạn trai bằng dòng tâm sự trên trang Instagram cá nhân: "Cảm ơn vì luôn làm em mỉm cười, Cech Tiến Dũng (biệt danh của Bùi Tiến Dũng)".

Bùi Tiến Dũng đang tận hưởng những ngày hạnh phúc cùng bạn gái người Ukraine, Dianka

Bùi Tiến Dũng và Dianka công khai hẹn hò năm 2020. Kể từ thời điểm đó, "chân dài" sinh năm 2000 thường xuyên đến sân cổ vũ bạn trai và CLB TP.HCM. Thậm chí dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Bùi Tiến Dũng còn dắt cô nàng về quê ra mắt gia đình.

Bên cạnh Bùi Tiến Dũng, một ngôi sao bóng đá Việt Nam khác là Đoàn Văn Hậu gần đây gây chú ý nhờ những lần xuất hiện bên cạnh Doãn Hải My, người đẹp từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hôm 2/5, hậu vệ thuộc biên chế Hà Nội vừa góp mặt tại sự kiện khai trương thương hiệu mỹ phẩm cho nam, do Hải My làm vị trí giám đốc điều hành. Trong nhiều bức ảnh được bạn bè và chính Hải My chia sẻ trên Facebook cá nhân, cô nàng cố giữ khoảng cách với Văn Hậu, vì vậy cặp đôi chỉ xuất hiện chung trong một khung hình.

Tin đồn Văn Hậu hẹn hò Hải My dấy lên từ thời điểm anh dự đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 để cổ vũ người đẹp này. Dù chưa công khai, việc hậu vệ 22 tuổi tiếp tục góp mặt trong ngày trọng đại của Hải My càng khiến người hâm mộ thêm bàn tán về mối quan hệ giữa cặp đôi.

Văn Hậu dự lễ khai trương thương hiệu mỹ phẫm do "bạn gái tin đồn" Doãn Hải My điều hành

Cách đây chưa lâu, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó cả Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng đều không có tên.

Nếu Văn Hậu đang chấn thương, việc Bùi Tiến Dũng bị thầy Park "quên lãng" là do không được thi đấu nhiều ở V-League 2021. Tuy nhiên trong 2 trận đấu gần nhất của TP.HCM, thủ thành sinh năm 1997 đã được trao suất bắt chính do đàn anh Thanh Thắng thụ án treo giò. Kết quả, TP.HCM xuất sắc cầm hòa đương kim vô địch Viettel 1-1, đánh bại Hải Phòng 3-0.

Hy vọng chuyện tình cảm thăng hoa cùng những cô bạn gái xinh đẹp sẽ là động lực để Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng sẽ hướng tới thành công mới trên sân cỏ.

