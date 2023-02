Siêu máy tính dự đoán vô địch NHA: Man City vượt Arsenal, MU vẫn còn cơ hội

Arsenal mất vị trí đầu bảng Ngoại hạng Anh vào tay Man City khi họ thua "The Citizens" với tỷ số 1-3. Điều này khiến "Pháo thủ" bị siêu máy tính Five Thirty Eight dự đoán chỉ còn 34% cơ hội vô địch. Ngoài ra, siêu máy tính này còn dự đoán đoàn quân HLV Arteta kết thúc mùa bóng với 81 điểm.

BXH Ngoại hạng Anh chung cuộc theo tính toán của siêu máy tính Five Thirty Eight

Nhìn sang Man City, họ nhận được 62% cơ hội vô địch và 83 điểm tổng từ dự đoán của siêu máy tính Five Thirty Eight. Đây là con số tương đối ấn tượng và nếu đội bóng của Pep Guardiola tiếp tục duy trì phong độ cao trong thời gian tới, cơ hội vô địch sẽ lại tăng lên.

Nhìn sang MU, họ hiện chỉ kém Arsenal và Man City 5 điểm. Tuy nhiên, siêu máy tính chỉ đánh giá đoàn quân HLV Ten Hag có... 2% cơ hội vô địch và kết thúc mùa bóng với 72 điểm cũng như vị trí thứ 3. Con số này khá thấp, bởi dẫu sao phong độ mà "Quỷ đỏ" thể hiện trong thời gian gần đây tương đối tốt.

Arsenal đang trong giai đoạn sa sút, do đó MU có cửa để vượt lên chiếm lấy vị trí thứ 2. Thậm chí, đội chủ sân Old Trafford còn có thể trông chờ Man City sảy chân để mơ vào việc vượt lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Ví dụ tiêu biểu nhất có thể kể tới trường hợp của chính Man City. Từng có thời điểm không ai nghĩ đội chủ sân Etihad vượt được Arsenal, bởi "Pháo thủ" tạo ra khoảng cách quá lớn. Nhưng rồi cuối cùng đoàn quân HLV Pep Guardiola vẫn bứt phá thành công.

Arsenal đang đá ít hơn Man City và MU 1 trận. Tuy nhiên trong phần còn lại của giải đấu, họ vẫn còn gặp lại Man City. Chính vì vậy, đoàn quân HLV Arteta phải cố gắng rất nhiều trong thời gian tới.

Nhìn lại bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại, Man City dẫn đầu với 51 điểm. Họ bằng điểm Arsenal nhưng hơn về hiệu số bàn thắng - thua. Trong khi đó, MU đứng thứ 3 với 46 điểm trong tay.

Ở vòng 24 Ngoại hạng Anh tới đây, MU, Man City và Arsenal đều gặp các đối thủ dễ thở. Trong khi MU tiếp đón Leicester tại Old Trafford, thì Man City làm khách trước Nottingham Forest. Arsenal sẽ hành quân tới sân của Aston Villa.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/sieu-may-tinh-du-doan-vo-dich-nha-man-city-vuot-arsenal-mu-van...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/sieu-may-tinh-du-doan-vo-dich-nha-man-city-vuot-arsenal-mu-van-con-co-hoi-c28a48487.html