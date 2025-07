Ronaldo cùng Al Nassr tập huấn tại Áo: Thị trấn nhỏ bất ngờ náo loạn vì siêu sao

Ronaldo gây náo loạn tại Áo

Cristiano Ronaldo lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý—lần này là ngoài sân cỏ. Al-Nassr đã chọn thị trấn yên bình Saalfelden của Áo làm địa điểm tập huấn trước mùa giải cho đội bóng từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8. Điều tưởng chừng như chỉ là một kỳ tập huấn mùa hè bình thường đã nhanh chóng trở thành một thách thức về hậu cần đối với những người khác trong khu vực.

Ronaldo cùng các đồng đội đang gây náo loạn tại Áo

Nổi tiếng với sự yên tĩnh và là điểm đến ưa thích của các câu lạc bộ châu Âu muốn tìm môi trường tập luyện thanh bình, Saalfelden đã không còn yên ả kể từ khi Ronaldo đặt chân đến. Câu lạc bộ Hannover 96 của Đức (đang thi đấu tại Bundesliga 2) đã buộc phải rời bỏ địa điểm tập huấn quen thuộc do sự hiện diện của siêu sao này.

Lý do? Chiến dịch an ninh quy mô lớn xung quanh Cristiano Ronaldo. Biểu tượng bóng đá người Bồ Đào Nha đến cùng với 16 vệ sĩ riêng, bên cạnh toàn bộ đội hình Al-Nassr, ban huấn luyện và các quan chức của đội. Khách sạn sang trọng vốn thường xuyên tiếp đón Hannover 96 đã không thể đáp ứng những yêu cầu đặc biệt, khi đội ngũ của Ronaldo yêu cầu toàn quyền sử dụng để đảm bảo sự riêng tư và an toàn.

Thực ra, CR7 vốn không muốn gây ra phiền toái này. Tuy nhiên, thông tin siêu sao người Bồ Đào Nha có mawjtt tại Saalfelden đã có từ sớm khiến nhiều người hâm mộ trở nên phấn khích. Vé xem 3 trận giao hữu của Al Nassr đã sớm bán hết. Trong khi đó, những buổi tập của CLB tới từ Saudi Arabia dự kiến sẽ có hàng nghìn người tới xem.

Bởi vậy, Ronaldo buộc phải tăng cường sự an toàn cho bản thân. Điều này cũng cho thấy sức hút của siêu sao đã bước sang tuổi 40 vẫn còn cực lớn tại châu Âu.

Hannover 96 phản ứng ra sao?

Trước sự gián đoạn bất ngờ, Hannover 96 đã chuyển tới một khu phức hợp thể thao của trường học gần đó để tiếp tục tập huấn trước mùa giải. Thay vì tỏ ra bức xúc, huấn luyện viên trưởng Christian Titz vẫn giữ thái độ bình tĩnh và tích cực: “Không sao cả. Cơ sở mới rất tốt. Mặt sân ở đây trong tình trạng tuyệt vời,” ông phát biểu.

Trong khi đó, Al-Nassr tiếp tục chuyến du đấu châu Âu, bao gồm các trận giao hữu để hoàn thiện đội hình trước các giải đấu chính thức. Sau Áo, câu lạc bộ sẽ di chuyển đến Bồ Đào Nha, trở lại Ả Rập Xê Út, và cuối cùng là đến Hồng Kông, nơi họ sẽ đối đầu với Al-Ittihad ở bán kết Siêu Cúp Saudi Arabia.

Điều lẽ ra là một kỳ tập huấn yên ả đã trở thành sự kiện gây xáo trộn vượt xa phạm vi của Al-Nassr. Một lần nữa, sức hút toàn cầu của Cristiano Ronaldo lại chứng tỏ sự hiện diện không thể phớt lờ ảnh hưởng không chỉ đến người hâm mộ và truyền thông, mà cả đến kế hoạch hậu cần của những đội bóng đối thủ cùng chia sẻ không gian tập luyện.