Ronaldo cặp kè toàn mỹ nhân siêu giàu, kiếm tiền gấp 90 lần bạn gái hot girl

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 19:01 PM (GMT+7)

Nếu so sánh về khả năng kiếm tiền của những "bóng hồng" từng đi qua cuộc đời Ronaldo, Georgina Rodriguez sẽ phải ngậm ngùi đứng cuối.

Cristiano Ronaldo - Georgina Rodriguez luôn được xem là chuyện tình "hoàng tử và Lọ Lem" nổi tiếng nhất làng túc cầu đương đại. Kể từ khi hẹn hò vào năm 2017, siêu sao người Bồ Đào Nha đã góp phần làm thay đổi cuộc đời bạn gái, từ một nhân viên bán hàng thời trang với đồng lương 250 bảng/tuần thành người mẫu đắt giá.

Theo nhiều báo cáo khác nhau, tài sản ròng của Georgina Rodriguez ước tính vào khoảng 10 triệu USD. Cô nàng đã ký hợp đồng làm người mẫu vô cùng giá trị với một công ty đến từ Madrid, đồng thời xuất hiện trên các trang bìa tạp chí Tây Ban Nha danh tiếng như VIP Magazine, Nova Gente, Diva E Donna, LOVE, Lux,...

"Hội người yêu cũ" của Ronaldo toàn mỹ nhân đình đám và kiếm tiền cực đỉnh

Trong quá khứ, CR7 từng là tay "sát gái" bậc nhất làng bóng đá với hàng chục cuộc tình, từ tình lâu năm tới "tình một đêm", từ người mẫu, diễn viên, ca sĩ và cả những cô gái bình thường, đủ sức lập thành... vài đội bóng.

Tuy nhiên trái ngược Georgina, những "bóng hồng" này ít nhiều tạo dựng được tên tuổi trước khi hẹn hò Ronaldo và đặc biệt, gây ấn tượng với khối tài sản khổng lồ.

Tiêu biểu như Paris Hilton. "Tình một đêm" nổi tiếng của Ronaldo giai đoạn tháng 6/2009 là nhà hoạt động xã hội, người mẫu, diễn viên kiêm doanh nhân người Mỹ, sở hữu khối tài sản ròng lên tới 300 triệu USD, tức gấp 30 lần Georgina. Cả hai bị phát hiện "à ơi" nhau trong một hộp đêm vào tháng 6/2009, thậm chí Ronaldo đã được Paris Hilton đưa về nhà riêng nghỉ ngơi.

Dù trở thành một trong những người kế thừa gia sản từ ông cố nội Conrad Hilton, người sáng lập chuỗi khách sạn, Hilton đã tự gây dựng đế chế riêng nhờ khả năng kinh doanh nhạy bén. Cô nàng thử sức ở nhiều lĩnh vực như bán lẻ, quần áo, túi xách và đặc biệt là thương hiệu nước hoa Paris.

Đến nay, 17 loại nước hoa mang nhãn hiệu này đã mang về cho Paris Hilton doanh thu hơn 2 tỷ USD (chủ yếu từ việc nhượng quyền thương hiệu).

Cũng như Paris Hilton, danh tiếng của Kim Kadarshian đã "phủ sóng" toàn thế giới từ trước khi trở thành "tình một đêm" tiếp theo của Ronaldo vào năm 2010. Thậm chí ở quê nhà Mỹ, người đẹp sinh năm 1980 còn được biết đến nhiều hơn Ronaldo với tư cách thành viên gia tộc Kadarshian đình đám.

Gia tộc Kadarshian từng thực hiện chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Keeping Up with the Kardashians (2007-2021) ghi lại cuộc sống thường ngày của họ và mang lại doanh thu khổng lồ. Nhờ bệ phóng này, mọi thành viên đều "đổi đời'.

Tính đến năm 2020, giá trị tài sản ròng của Kim Kardashian lên tới 900 triệu USD (gấp 90 lần Georgina Rodriguez). Hằng năm, cô nàng đút túi từ 50 - 80 triệu USD nhờ kinh doanh mỹ phẩm và quần áo, bán bản quyền hình ảnh sản xuất trò chơi điện tử về chính mình, viết bài quảng cáo trên mạng xã hội,...

Irina Shayk là mối tình lâu bền nhất của Ronaldo, sau Georgina Rodriguez. Gặp nhau trong một buổi chụp hình quảng bá sản phẩm cho hãng thời trang vào năm 2010, CR7 nhanh chóng bị hớp hồn trước thân hình bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của siêu mẫu đến từ Nga.

Cặp đôi gắn bó trong 5 năm, CR7 thậm chí đã nghĩ tới việc kết hôn nhưng rốt cục, cuộc tình tan vỡ vào tháng 1/2015 do Irina Shayk chưa tính tới chuyện "trăm năm" và được cho là có xích mích với bà Dolorez - mẹ ruột Ronaldo.

Không quá giàu có, nhưng Georgina Rodriguez lại là mỹ nhân duy nhất "trói chân" thành công Ronaldo

Theo thống kê từ Forbes, Irina sở hữu khối tài sản ròng khoảng 25 triệu USD, chủ yếu nhờ các hợp đồng làm người mẫu. Cô từng góp mặt tại nhiều sự kiện thời trang danh giá nhất trên thế giới, đồng thời là người mẫu Nga đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí "Sports Illustrated" năm 2011.

Là người đẹp "nghèo" nhất bén duyên Ronaldo, nhưng điều Georgina Rodriguez "ăn đứt" Irina Shayk, Kim Kadarshian hay Paris Hilton là "trói chân" thành công chàng cầu thủ nổi tiếng đào hoa. Giờ đây, cô nàng đang cùng Ronaldo chăm sóc 4 đứa con và chỉ chờ đợi đám cưới linh đình trong tương lai!

