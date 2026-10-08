Quả bóng vàng dính nghi vấn “chạy giải”, cựu sếp lớn tiết lộ phong bì bí ẩn

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Borussia Dortmund vs Werder Bremen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Genoa vs Fiorentina
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Mainz 05 vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Ipswich Town vs Fulham
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Frosinone
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Frosinone - FRO Frosinone
-
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Bắc Ninh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Hull City vs Everton
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-

Quả bóng vàng dính nghi vấn “chạy giải”, cựu sếp lớn tiết lộ phong bì bí ẩn

Sự kiện: Bóng đá Quả bóng vàng

Cựu giám đốc France Football Pascal Ferré bất ngờ kể lại cuộc gặp với một người đại diện, trong đó xuất hiện một chiếc phong bì bí ẩn, sau khi ông từ chối can thiệp vào cuộc đua Quả bóng vàng.

Người đại diện tìm cách “thuyết phục” ban giám khảo

Quả bóng vàng từ lâu được xem là một trong những danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Pascal Ferré, cuộc đua cho giải thưởng này đôi khi không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn có những câu chuyện phía sau hậu trường.

Người đại diện tìm cách “thuyết phục” ban giám khảo

Người đại diện tìm cách “thuyết phục” ban giám khảo

Cựu giám đốc France Football và là người từng đứng đầu trao giải thưởng Quả bóng vàng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Marca về một sự việc đặc biệt mà ông từng trải qua trong thời gian phụ trách giải thưởng.

Theo Ferré, một người đại diện của cầu thủ được đề cử Quả bóng vàng từng chủ động tìm gặp ông. Sau khi trình bày và ca ngợi những thành tích của thân chủ, người đại diện này đề nghị Ferré tác động tới ban giám khảo.

Chiếc phong bì xuất hiện sau cuộc trò chuyện

Ferré cho biết ông đã từ chối can thiệp để hỗ trợ cầu thủ này trong cuộc đua Quả bóng vàng. Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc ở đó và diễn biến sau đó mới là chi tiết khiến vụ việc trở nên đặc biệt.

Dembele là chủ nhân của danh hiệu này năm ngoái

Dembele là chủ nhân của danh hiệu này năm ngoái

Trong lúc cuộc gặp diễn ra, Ferré phải đứng dậy để nghe điện thoại. Khi quay trở lại, người đại diện đã rời đi. Trên bàn lúc đó xuất hiện một chiếc phong bì mà trước đó ông không đề cập tới.

Ferré cho biết: “Sau đó tôi phải đứng dậy một lát để nghe điện thoại. Khi quay lại, người đó đã đi rồi. Tuy nhiên, vẫn còn một phong bì trên bàn. Tôi nhặt nó lên và đưa cho quầy lễ tân. Tôi không biết bên trong có gì”.

Ferré quyết định không mở chiếc phong bì. Ông cũng không biết người đại diện đã để lại thứ gì bên trong, và sự việc sau đó không có thêm diễn biến công khai nào. Chính chi tiết này khiến câu chuyện về chiếc phong bì trở thành một bí ẩn chưa được giải đáp.

Bí ẩn chưa có lời giải về chiếc phong bì

Điều đáng chú ý là Ferré cho biết ông vẫn gặp lại người đại diện nói trên vài lần sau cuộc gặp. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ nhắc lại câu chuyện về chiếc phong bì.

Cho đến nay, danh tính của người đại diện và cầu thủ được đề cập cũng chưa được Ferré tiết lộ. Theo những thông tin được nhắc lại về cùng sự việc, cầu thủ này từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh nhưng cuối cùng không giành được Quả bóng vàng.

Câu chuyện của Ferré cho thấy cuộc đua Quả bóng vàng có thể được thúc đẩy bởi nhiều hoạt động bên ngoài sân cỏ. Dù kết quả chính thức được quyết định thông qua lá phiếu của ban giám khảo, các chiến dịch vận động và việc xây dựng sự ủng hộ cho ứng viên có thể bắt đầu từ rất lâu trước thời điểm công bố người chiến thắng.

8

Liverpool - Man City 11.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 11/10
Thể lệ
ĐT Anh phô diễn sức mạnh tuyệt đỉnh, Kane - Bellingham mơ về Quả bóng vàng
ĐT Anh phô diễn sức mạnh tuyệt đỉnh, Kane - Bellingham mơ về Quả bóng vàng

Từ một trận đấu tưởng như chỉ mang tính thủ tục với khán đài dành cho trẻ em, tuyển Anh biến chuyến làm khách tại Rijeka thành màn thị uy sức mạnh....

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2026 15:42 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN