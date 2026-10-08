Quả bóng vàng dính nghi vấn “chạy giải”, cựu sếp lớn tiết lộ phong bì bí ẩn

Người đại diện tìm cách “thuyết phục” ban giám khảo

Quả bóng vàng từ lâu được xem là một trong những danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Pascal Ferré, cuộc đua cho giải thưởng này đôi khi không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn có những câu chuyện phía sau hậu trường.

Người đại diện tìm cách “thuyết phục” ban giám khảo

Cựu giám đốc France Football và là người từng đứng đầu trao giải thưởng Quả bóng vàng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Marca về một sự việc đặc biệt mà ông từng trải qua trong thời gian phụ trách giải thưởng.

Theo Ferré, một người đại diện của cầu thủ được đề cử Quả bóng vàng từng chủ động tìm gặp ông. Sau khi trình bày và ca ngợi những thành tích của thân chủ, người đại diện này đề nghị Ferré tác động tới ban giám khảo.

Chiếc phong bì xuất hiện sau cuộc trò chuyện

Ferré cho biết ông đã từ chối can thiệp để hỗ trợ cầu thủ này trong cuộc đua Quả bóng vàng. Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc ở đó và diễn biến sau đó mới là chi tiết khiến vụ việc trở nên đặc biệt.

Dembele là chủ nhân của danh hiệu này năm ngoái

Trong lúc cuộc gặp diễn ra, Ferré phải đứng dậy để nghe điện thoại. Khi quay trở lại, người đại diện đã rời đi. Trên bàn lúc đó xuất hiện một chiếc phong bì mà trước đó ông không đề cập tới.

Ferré cho biết: “Sau đó tôi phải đứng dậy một lát để nghe điện thoại. Khi quay lại, người đó đã đi rồi. Tuy nhiên, vẫn còn một phong bì trên bàn. Tôi nhặt nó lên và đưa cho quầy lễ tân. Tôi không biết bên trong có gì”.

Ferré quyết định không mở chiếc phong bì. Ông cũng không biết người đại diện đã để lại thứ gì bên trong, và sự việc sau đó không có thêm diễn biến công khai nào. Chính chi tiết này khiến câu chuyện về chiếc phong bì trở thành một bí ẩn chưa được giải đáp.

Bí ẩn chưa có lời giải về chiếc phong bì

Điều đáng chú ý là Ferré cho biết ông vẫn gặp lại người đại diện nói trên vài lần sau cuộc gặp. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ nhắc lại câu chuyện về chiếc phong bì.

Cho đến nay, danh tính của người đại diện và cầu thủ được đề cập cũng chưa được Ferré tiết lộ. Theo những thông tin được nhắc lại về cùng sự việc, cầu thủ này từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh nhưng cuối cùng không giành được Quả bóng vàng.

Câu chuyện của Ferré cho thấy cuộc đua Quả bóng vàng có thể được thúc đẩy bởi nhiều hoạt động bên ngoài sân cỏ. Dù kết quả chính thức được quyết định thông qua lá phiếu của ban giám khảo, các chiến dịch vận động và việc xây dựng sự ủng hộ cho ứng viên có thể bắt đầu từ rất lâu trước thời điểm công bố người chiến thắng.