Real Madrid nhận 2 tin sét đánh: Bị Mbappe từ chối, nguy cơ mất trắng Ramos

Thứ Hai, ngày 04/01/2021 19:02 PM (GMT+7)

Real Madrid vừa phải đón nhận những tin không vui liên tiếp đến từ thương vụ Mbappe cũng như tương lai của đội trưởng Sergio Ramos.

Real Madrid được cho là rất muốn có được sự phục vụ của Kylian Mbappe vào mùa hè năm 2021, và có vẻ như tiền đạo người Pháp cuối cùng đã hoàn thành giấc mơ chuyển đến Santiago Bernabeu do mối quan hệ căng thẳng với HLV Thomas Tuchel.

Mbappe và Ramos có thể là đồng đội của nhau nhưng không phải trong màu áo Real Madrid

Tuy nhiên, với việc HLV Tuchel bị PSG sa thải và được thay thế bằng Pochettinho, Real Madrid giờ phải đối mặt với một kịch bản hoàn toàn khác trong nỗ lực chiêu mộ Mbappe. Tờ Diaro Gol tiết lộ rằng cầu thủ 22 tuổi muốn ở lại PSG để được làm việc với cựu huấn luyện viên Tottenham và đã từ chối bản hợp đồng 5 năm từ Real Madrid.

Los Blancos sẵn sàng cung cấp cho Mbappe một hợp đồng béo bở có thể biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới ở tuổi 22. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp dường như chỉ quan tâm đến việc được dẫn dắt bởi HLV Pochettinho. PSG đã lọt vào trận chung kết Champions League mùa trước. Ở mùa giải này, mục tiêu của họ là tiến thêm một bước nữa, và vị chiến lược gia người Argentina được đánh giá là có khả năng làm điều đó.

Ở diễn biến khác, Real Madrid cũng đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng Sergio Ramos. Đội trưởng của Los Blancos chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng hiện tại với đội bóng chủ sân Bernabeu. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã bắt đầu và Ramos có quyền đàm phán với bất kỳ câu lạc bộ nào bên ngoài Tây Ban Nha.

Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez đã đề nghị Ramos gia hạn thêm 1 năm với mức lương tương đương mức lương hiện tại. Trong khi đó, trung vệ người Tây Ban Nha sẵn sàng giữ nguyên mức lương nhưng muốn gia hạn thêm 2 năm. Và đó là lý do khiến hai bên chưa thể ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng.

Tờ Diario GOL đưa tin Ramos hiện đã nhận được hai lời đề nghị béo bở để rời Real Madrid vào cuối mùa giải này. PSG đã theo dõi chặt chẽ mọi tình hình của trung vệ người Tây Ban Nha trong vài tháng nay. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ Ligue 1 sẽ phải cạnh tranh với MU khi “Qủy đỏ” cũng đang muốn gia cố hàng thủ.

Nguồn tin này cho biết PSG sẵn sàng tăng lương đáng kể cho Ramos cùng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Với việc Thiago Silva đã ra đi, Ramos được xem là một sự tăng cường chất lượng cho hàng thủ của PSG ít nhất trong 2 năm tới, đặc biệt là tại Champions League - giải đấu là mục tiêu chính của đội bóng nước Pháp.

Trong khi đó, MU đang tìm một đối tác tin cậy cho Harry Maguire ở trung tâm hàng thủ trong bối cảnh Victor Lindelof đá “trận hay trận dở”. Eric Bailly đã phần nào chứng minh được năng lực nhưng trung vệ người Bờ Biển Ngà lại liên tục dính chấn thương. Đó là lý do tại sao HLV Solskjaer rất muốn đưa Ramos về Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do.

