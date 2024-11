Rashford & Casemiro nghỉ tập đi chơi, bị huyền thoại MU "nhắc nhở"

Neville "soi" Rashford & Casemiro

Manchester United sẽ trở lại thi đấu tại Premier League với trận gặp Ipswich Town trên sân nhà Old Trafford vào lúc 23h30 ngày 24/11. Tuy nhiên, trận đấu này được chú ý nhiều hơn bình thường, bởi đây sẽ là màn ra mắt của Ruben Amorim, HLV trẻ tuổi từng rất thành công với Sporting và nay được trao trọng trách vực dậy đội bóng sau khi Erik Ten Hag bị sa thải.

Fan MU đang háo hức chờ trận đầu tiên của HLV Amorim

Sau khi hoàn thành công việc tại Sporting, Ruben Amorim đã sang Manchester và dành hơn một tuần để làm quen với CLB mới, đồng thời chuẩn bị đấu pháp cho MU. Những tín hiệu tích cực đã được ghi nhận, và báo chí tiết lộ rằng “Quỷ Đỏ” nhiều khả năng sẽ chơi với sơ đồ 3-4-2-1 dưới thời Amorim. Tuy nhiên, hiệu quả của những thay đổi này sẽ chỉ được kiểm chứng khi đội bóng bước vào trận đấu thực tế.

Dư luận hiện rất tò mò về việc những cầu thủ nào sẽ được hưởng lợi từ sự xuất hiện của Amorim và ai có thể đối mặt với tương lai bấp bênh. Cá nhân Gary Neville, cựu hậu vệ của MU, đang "soi xét" xem những nhận xét của Marcus Rashford và Casemiro về Amorim có thật sự chân thành hay không. Cả hai cầu thủ này trước đó đã chia sẻ những ấn tượng tích cực từ các buổi tập đầu tiên với HLV người Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, Neville cho rằng thay vì dành thời gian gần nhà để làm quen và tập luyện cùng HLV mới, Rashford lại bay sang New York để xem bóng rổ, còn Casemiro đưa gia đình đến Disneyland ở Orlando. Việc hai cầu thủ này không tham gia đội tuyển quốc gia, nhưng lại lựa chọn sang Mỹ để giải trí đã khiến Neville đặt dấu hỏi lớn về mức độ chân thật trong những lời khen mà họ dành cho Amorim.

Rashford (giữa) sang New York xem bóng rổ

“Tôi không có sự thông cảm nào cho những cầu thủ ngôi sao được trả lương cao, ký hợp đồng quảng cáo và nhận được sự chú ý từ truyền thông, nhưng lại không tận tâm với công việc đã mang lại cho họ những đặc quyền đó. Tôi không có vấn đề gì với việc truyền thông chú ý đến các ngôi sao, miễn là họ thực sự nỗ lực trong tập luyện và thi đấu”, Neville phát biểu.

“Đây là một giai đoạn khó khăn cho đội bóng và cả cá nhân Marcus Rashford. Tôi từng thi đấu với một đồng đội, anh ấy nói rằng khi mọi thứ không diễn ra tốt đẹp, anh ấy càng chú ý đến từng tiểu tiết. Tôi đã ghi nhớ điều đó để khi gặp khó khăn, tôi tự nhắc mình phải tìm cách cải thiện phong độ và vượt qua giai đoạn này. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, đến cả những lần khởi động đều phải được thực hiện hoàn hảo”.

Nên kín tiếng trong thời điểm khó khăn

Neville sau đó lý giải tại sao việc bay sang Mỹ là một lựa chọn không phù hợp đối với cả Rashford lẫn Casemiro. “Casemiro đã ngoài 30 tuổi, còn Rashford cũng không còn trẻ nữa. Những cầu thủ khác có thời gian nghỉ ngơi sau khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia, trong khi hai người này lại tận dụng thời gian đó để bay sang Mỹ”, Neville nhận xét.

“Ví dụ, nếu đội New York Knicks thi đấu ở múi giờ chỉ chênh lệch một giờ so với chúng ta, tôi sẽ nói OK, cứ thoải mái. Nhưng thực tế múi giờ đó cách chúng ta 3-4 tiếng, và các chuyến bay kéo dài 10-11 giờ. Điều đó không chỉ làm cạn kiệt thể lực mà còn ảnh hưởng đến tinh thần. Làm sao họ có thể sẵn sàng cho các buổi tập với cường độ cao trong tình trạng như vậy?”.

Casemiro cùng gia đình sang Mỹ đi chơi ở Disney World

Neville cho rằng nếu đội bóng vừa sa thải HLV trưởng, điều tốt nhất một cầu thủ nên làm là tránh thu hút sự chú ý của công chúng vào các hoạt động ngoài sân cỏ của mình. “Nếu mà là tôi, tôi sẽ kiếm chỗ nào đó gần nhà để đi nghỉ và thư giãn vài ngày. Và khi có HLV mới, tôi sẽ bảo đảm mình luôn sẵn sàng có mặt để lĩnh hội những gì ông ấy truyền đạt”, Neville nhấn mạnh.

“Tôi chẳng quan tâm lắm đến việc các cầu thủ đi đâu hay mặc gì, cho tới khi những điều đó khiến tôi hoài nghi về sự mẫn cán. Casemiro và Rashford nói những lời tích cực từ khi bắt đầu tập với HLV Amorim, hy vọng những sự tích cực đó sẽ mang lại kết quả trên sân, nhưng lúc này tôi đang tự hỏi liệu hai người này có thành thật”.

