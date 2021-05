Nóng họp báo MU - Roma bán kết Europa League: Solskjaer vẫn lo bị thua như Barca

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 20:38 PM (GMT+7)

HLV Solskjaer không chủ quan trước thềm trận bán kết lượt về Europa League (2h, 7/5) dù MU đã giành chiến thắng 6-2 ở lượt đi.

MU đã xuất sắc đánh bại AS Roma 6-2 ở bán kết lượt đi Europa League,. Về lý thuyết, đây là kết quả an toàn, giúp thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đặt một chân vào chung kết. Dù vậy trong buổi họp báo trước trận lượt về (2h, 7/5), HLV Solskjaer khẳng định MU sẽ không nhập cuộc với tâm lý chủ quan.

Solskjaer không chủ quan dù MU đánh bại Roma 6-2 ở lượt đi

Thậm chí, chiến lược gia người Na Uy còn lấy màn ngược dòng kinh điển của Roma trước Barca ở tứ kết Champions League 2017/18 làm tấm gương cho học trò. Thời điểm đó, đại diện Serie A thua 1-4 ở lượt đi nhưng thắng 3-0 ở lượt về trên sân nhà, qua đó giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

"MU không dựa vào kết quả trận lượt đi, chúng tôi thi đấu chỉ với mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng để vào chung kết. Mọi người nói kết quả đã an bài nhưng tôi từng chứng kiến những thất bại nặng nề hơn thế. Chính Roma cũng đánh bại Barca ở tứ kết lượt đi Champions League sau khi thua 1-4 đấy thôi", Solskjaer cho hay.

Cuối tuần qua, làng bóng đá Anh được phen rúng động khi hàng chục nghìn fan MU tổ chức biểu tình quanh khu vực SVĐ Old Trafford để phản đối giới chủ Mỹ. Thậm chí, cuộc chạm trán giữa MU và Liverpool thuộc vòng 34 Ngoại hạng Anh phải hoãn lại vì lý do an ninh.

Nói về sự kiện này, Solskjaer thẳng thừng chỉ trích những người hâm mộ quá khích: "Các cuộc biểu tình chỉ nên diễn ra trong hòa bình, nhưng họ (fan cuồng) lại vượt quá giới hạn, xông vào sân và phòng thay đồ, điều đó chẳng hay ho chút nào.

Chúng tôi đã trải qua một ngày đầy khó khăn. Cả đội đều muốn ra sân thi đấu và đánh bại Liverpool vì người hâm mộ. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là giành kết quả tốt trên sân cỏ".

Dù vậy Solskjaer thừa nhận sau sự việc này, ban lãnh đạo MU cần phải có sự kết nối, giao tiếp tốt hơn với người hâm mộ để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định việc xáo trộn lịch thi đấu vì cuộc chạm trán với Liverpool bị hoãn không ảnh hưởng tới tinh thần, thể lực các cầu thủ:

"Việc trận đấu bị hoãn đã thay đổi toàn bộ kế hoạch, nhưng chúng tôi phải thích nghi. Không phải lúc nào lịch thi đấu từ tháng 8 cũng diễn ra đúng kế hoạch. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia thể lực tuyệt vời. Họ mang đến một đội hình MU đầy mạnh mẽ, với những cầu thủ đủ sức chơi thứ bóng đá chất lượng cao suốt 40, 50 trận/mùa".

Solskjaer khẳng định việc trận đấu với Liverpool bị hoãn, lịch thi đấu chồng chéo không ảnh hưởng tới thể lực của các học trò

Dưới thời Solskjaer, MU chưa giành bất kì danh hiệu nào. Vì vậy, chiến lược gia 48 tuổi kỳ vọng việc giành quyền vào chung kết Europa League sẽ là khởi đầu cho hành trình giải "cơn khát" vô địch của đội chủ sân Old Trafford:

"Đã từ lâu, MU chưa giành danh hiệu nào và đó là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến. Với tư cách người chịu trách nhiệm về các vấn đề chuyên môn, tôi hiểu người hâm mộ muốn chứng kiến danh hiệu lẫn sự tiến bộ từ đội bóng. Trước mắt, hy vọng đội bóng giành quyền vào chung kết để khởi đầu cho hành trình dành những danh hiệu cao quý".

Nói về tương lai của Edinson Cavani, tác giả cú đúp bàn thắng trong trận lượt đi, Solskjaer tiết lộ quá trình đàm phán hợp đồng mới với tiền đạo người Uruguay diễn ra rất thuận lợi: "Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán thuận lợi và mặc dù quyết định phụ thuộc vào Cavani, tôi hy vọng cậu ấy ở lại".

