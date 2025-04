Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Chelsea nhảy vào Top 5, Newcastle lên thứ 3

Video Newcastle - Ipswich Town (Nguồn: K+)

Cuộc đua vào Top 5 Ngoại hạng Anh đang ngày càng trở nên hấp dẫn. Sau khi Arsenal hòa và Man City sớm giành 3 điểm, Newcastle và Chelsea rơi vào thế buộc phải thắng ở vòng 34 để có thể cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa sau.

Chelsea tiếp tục nuôi hy vọng vào Top 5 Ngoại hạng Anh

Chelsea đá sớm nhất trong ngày thứ Bảy (18h30, 27/4) và đối đầu với Everton. Họ có được bàn mở tỉ số do Jackson ghi ở phút 27 nhưng rất vất vả trong phần còn lại của trận đấu. May cho "The Blues" là Everton không tìm được bàn thắng gỡ hòa. Với chiến thắng tối thiểu, Chelsea có được 60 điểm và đẩy Newcastle xuống vị trí thứ 5.

Đoàn quân của HLV Eddie Howe cũng được đá trên sân nhà ở vòng đấu này và đối thủ của họ là Ipswich Town. Đội khách vẫn còn cơ hội trụ hạng nên chơi rất kiên cường. Đáng tiếc, họ lại mất người ở phút 37 sau khi Johnson nhận thẻ vàng thứ hai.

Với lợi thế hơn người, Newcastle cuối cùng đã tìm được đường vào khung thành đối phương. Phút 45+4, Isak mở tỉ số từ chấm phạt đền. Phút 56, Dan Burn nhân đôi cách biệt và Osula ấn định tỉ số 3-0 ở phút 90. Trận thua này khiến Ipswich Town chính thức xuống hạng, trong khi đó Newcastle trở lại vị trí thứ 3 với 62 điểm.

Newcastle đang gần với vé dự Champions League mùa sau

Nottingham Forest đã rớt xuống vị trí thứ 6, nhưng thầy trò Nuno Santo vẫn còn một trận chưa đấu trong tay. Nếu giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Brentford (1h30, 2/5), đội chủ sân City Ground sẽ trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Nếu Nottingham hòa, họ sẽ chỉ có được vị trí thứ 5.

Có thể nói, cuộc đua vào nhóm dự Champions League mùa sau đang ngày càng hấp dẫn. Khoảng cách giữa các đội chỉ từ 1 đến 2 điểm, nên đội nào "sảy chân" là nguy cơ bị bỏ lại rất cao. Vòng tới, Man City gặp Wolves, Aston Villa gặp Fulham, Arsenal đối đầu với Bournemouth, Newcastle gặp Brighton, Nottingham Forest gặp Crystal Palace, trong khi Chelsea khó nhất, sẽ gặp Liverpool.

Ở nửa cuối của bảng xếp hạng, 3 suất xuống hạng đã được xác định. Bởi vậy, những trận đấu thuộc nhóm từ thứ 10 tới 16 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục trong những vòng đấu tới.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau ngày 26/4