Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Iran vs Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Iran vs Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real thắng sát nút derby Madrid, còn kém Barca mấy điểm?

Sự kiện: La liga 2025-26

Cuộc đua vô địch La Liga tiếp tục hấp dẫn sau khi Real Madrid thắng trong trận derby Thủ đô.

  

Thêm một vòng đấu nữa cự ly 4 điểm ở cuộc đua vô địch La Liga được duy trì, khi 2 đội đầu bảng đều đã giành chiến thắng sát nút trong buổi tối ngày 22/3.

Barca tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng nhờ bàn thắng của Araujo

Barcelona đón tiếp Rayo Vallecano trên sân nhà và dù Rayo xếp ở nửa dưới BXH, Barca đã chỉ có được 3 điểm nhờ một bàn thắng của Ronald Araujo ở hiệp 1. Chiến thắng 1-0 dù sao vẫn củng cố vị trí đầu bảng của Barca trước khi theo dõi trận derby Madrid.

Trận derby Thủ đô đã diễn ra khá gay cấn khi Atletico Madrid dẫn bàn trước, để cho Real Madrid ngược dòng, gỡ hòa 2-2 nhưng rồi Vinicius đưa Real vượt lên, và sau đó "Los Blancos" bảo toàn chiến thắng 3-2 dù mất Federico Valverde vì thẻ đỏ bắt đầu từ phút 77.

Đã đánh bại đối thủ có thể xem là khó thứ 2 trong danh sách những đối thủ còn lại cho tới hết mùa giải, Real Madrid sẽ bước vào đợt tập trung đội tuyển với 4 điểm ít hơn Barca, cách biệt này đã được duy trì trong 4 vòng đấu đã qua. Họ sẽ gặp Mallorca ở vòng sau, trong khi áp lực giờ lại dội về phía chính Barca, khi đối thủ tiếp theo ở La Liga của họ chính là Atletico.

Real đánh bại Atletico, vòng sau họ sẽ hy vọng Atletico cho Barca trượt ngã

Cũng trong buổi tối Chủ nhật, 2 trận đấu khác đã diễn ra với ảnh hưởng quan trọng lên cuộc đua châu Âu. Celta Vigo cần thắng để tạm vươn lên bằng điểm với đội xếp thứ 5 Real Betis, trong bối cảnh vị trí thứ 5 nhiều khả năng đi kèm suất dự Cúp C1, nhưng Celta lại thua sốc 3-4 trước đội đua trụ hạng Alaves. Đó là một màn ngược dòng choáng váng: Celta vẫn 3-0 sau gần hết hiệp 1, nhưng Alaves ghi 4 bàn liên tiếp để mang 3 điểm trở về.

Celta tiếc thì Betis cũng tiếc theo, họ đến thăm San Mames và đã để thua 1-2 trước Athletic Bilbao. Trận thua này khiến Betis vẫn chỉ hơn Celta 3 điểm, trong bối cảnh Atletico đã bỏ quá xa 2 vị trí xếp sau thì Betis và Celta đang là cuộc đua chính cho tấm vé dự Cúp C1 bổ sung.

BXH La Liga sau vòng 29

Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Atletico Madrid: Xuất sắc bảo vệ chiến thắng (Hết giờ)
(Vòng 29 La Liga) Real Madrid chỉ còn 10 người trong những phút cuối, sau khi Valverde nhận thẻ đỏ. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn giữ vững cách biệt mong...

-23/03/2026 04:20 AM (GMT+7)
