Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real thắng sát nút derby Madrid, còn kém Barca mấy điểm?

Thêm một vòng đấu nữa cự ly 4 điểm ở cuộc đua vô địch La Liga được duy trì, khi 2 đội đầu bảng đều đã giành chiến thắng sát nút trong buổi tối ngày 22/3.

Barca tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng nhờ bàn thắng của Araujo

Barcelona đón tiếp Rayo Vallecano trên sân nhà và dù Rayo xếp ở nửa dưới BXH, Barca đã chỉ có được 3 điểm nhờ một bàn thắng của Ronald Araujo ở hiệp 1. Chiến thắng 1-0 dù sao vẫn củng cố vị trí đầu bảng của Barca trước khi theo dõi trận derby Madrid.

Trận derby Thủ đô đã diễn ra khá gay cấn khi Atletico Madrid dẫn bàn trước, để cho Real Madrid ngược dòng, gỡ hòa 2-2 nhưng rồi Vinicius đưa Real vượt lên, và sau đó "Los Blancos" bảo toàn chiến thắng 3-2 dù mất Federico Valverde vì thẻ đỏ bắt đầu từ phút 77.

Đã đánh bại đối thủ có thể xem là khó thứ 2 trong danh sách những đối thủ còn lại cho tới hết mùa giải, Real Madrid sẽ bước vào đợt tập trung đội tuyển với 4 điểm ít hơn Barca, cách biệt này đã được duy trì trong 4 vòng đấu đã qua. Họ sẽ gặp Mallorca ở vòng sau, trong khi áp lực giờ lại dội về phía chính Barca, khi đối thủ tiếp theo ở La Liga của họ chính là Atletico.

Real đánh bại Atletico, vòng sau họ sẽ hy vọng Atletico cho Barca trượt ngã

Cũng trong buổi tối Chủ nhật, 2 trận đấu khác đã diễn ra với ảnh hưởng quan trọng lên cuộc đua châu Âu. Celta Vigo cần thắng để tạm vươn lên bằng điểm với đội xếp thứ 5 Real Betis, trong bối cảnh vị trí thứ 5 nhiều khả năng đi kèm suất dự Cúp C1, nhưng Celta lại thua sốc 3-4 trước đội đua trụ hạng Alaves. Đó là một màn ngược dòng choáng váng: Celta vẫn 3-0 sau gần hết hiệp 1, nhưng Alaves ghi 4 bàn liên tiếp để mang 3 điểm trở về.

Celta tiếc thì Betis cũng tiếc theo, họ đến thăm San Mames và đã để thua 1-2 trước Athletic Bilbao. Trận thua này khiến Betis vẫn chỉ hơn Celta 3 điểm, trong bối cảnh Atletico đã bỏ quá xa 2 vị trí xếp sau thì Betis và Celta đang là cuộc đua chính cho tấm vé dự Cúp C1 bổ sung.

BXH La Liga sau vòng 29