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Fernandes chỉ trích chiến thuật của Carrick trận thua Como, Carrick phản bác ngay

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Bruno Fernandes Manchester United

Đội trưởng Bruno Fernandes công khai chỉ trich chiến thuật của Carrick trong trận thua trước Como tại Champions League.

  

MU đã có màn trình diễn cực tệ trước Como khi phải làm khách của đội bóng này tại lượt 3 vòng bảng cúp C1. "Quỷ đỏ" với lối chơi rệu rã và vô hồn không thể chống đỡ sự sắc sảo của đội chủ nhà. Một trong những cầu thủ chơi tệ nhất của MU là đội trưởng Bruno Fernandes. Cầu thủ này bị HLV Carrick thay sớm và không bắt tay ông thầy của mình khi trở về khu vực kỹ thuật.

Bruno Fernandes công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick

Bruno Fernandes công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick

Trả lời phỏng vấn sau trận, Bruno Fernandes công khai chỉ trích chiến thuật của Michael Carrick trong trận đấu này, đặc biệt là về việc không pressing rát giúp đối thủ có nhiều khoảng trống. "Tôi cũng không hiểu. Ban huấn luyện đưa ra quyết định là không theo kèm 1-1 và để quá nhiều khoảng trống cho đối thủ. Việc chờ đợi này đôi khi hiệu quả nhưng cũng có khi giúp đối thủ có được sự tự tin.

Ban huấn luyện hay HLV trưởng cần nhìn nhận lại vấn đề này. Tôi nghĩ rằng chúng tôi nhiều khi phải dũng cảm chơi áp sát tầm cao. Điều đó là mạo hiểm nhưng cũng khiến đối thủ cảm thấy khó chịu. Hãy nhìn sang đối thủ. Trung vệ của họ lao lên áp sát tôi ngay từ phần sân nhà. Đó là điều chúng tôi cần phải học hỏi nhưng không thể làm được.

Bạn cần phải khiến đối thủ có càng ít sự kết nối ở giữa sân càng tốt. Còn chúng tôi cho họ quá nhiều thời gian và khoảng trống để xử lý. Bởi vậy, họ có thể dễ dàng hạ gục chúng tôi".

Ngay sau những lời phát biểu của Bruno Fernandes, HLV Carrick đã được phóng viên đặt câu hỏi. "Bruno Fernandes đã bày tỏ sự không hài lòng về việc ban huấn luyện đưa ra yêu cầu không kèm sát đối thủ. Khi đội trưởng của CLB có nghi vấn về quyết định của HLV, ông nghĩ sao về vấn đề này?".

Carrick cũng không ngần ngại trả lời câu hỏi nhưng không nhắc tới Bruno Fernandes một chữ nào. "Thực ra, chúng tôi đã chơi áp sát tầm cao trong hiệp hai và ngay lập tức phải nhận bàn thua. Một sự thật là dù bạn chơi ở vị trí nào trong sơ đồ nào đi chăng nữa, nếu bạn chạy lên rồi không chạy về, bạn không thể thắng được".

Video bóng đá Como - MU: Thảm bại trước "tí hon" (Cúp C1)
Video bóng đá Como - MU: Thảm bại trước "tí hon" (Cúp C1)

So về bề dày thành tích, Como chỉ là "tí hon" so với MU nhưng họ đã quật ngã "gã khổng lồ" khá dễ dàng.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/10/2026 04:11 AM (GMT+7)
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