Nhận định Real Madrid vs Mallorca, 02h30 ngày 31/8: Kền kền trắng vút bay

Mallorca là "con mồi ưa thích" của Real Madrid.

Nhận định trước trận đấu Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid khởi đầu mùa giải 2025/26 với những tín hiệu vừa tích cực. Los Blancos thắng 2 trận liên tiếp trước Osasuna và Real Oviedo, gia nhập nhóm những đội bóng toàn thắng ở La Liga cùng với Villarreal, Barcelona, Getafe và Athletic Bilbao. Với khởi đầu ấn tượng này, người hâm mộ kỳ vọng đội bóng con cưng sẽ giành thêm 3 điểm trước khi La Liga tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Và trận gặp Mallorca ở vòng 3 trên sân Bernabeu là cơ hội để họ nối dài mạch chiến thắng.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra là Real Madrid buộc phải duy trì sự ổn định. Barcelona, đối thủ lớn nhất, vừa thể hiện bản lĩnh đáng gờm khi ngược dòng thắng Levante 3-2 dù bị dẫn trước 0-2. Điều đó đồng nghĩa, chỉ cần Los Blancos sảy chân trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, họ hoàn toàn có thể bị bỏ lại phía sau.

Với lợi thế sân nhà, đẳng cấp vượt trội cùng khát khao nối dài mạch thắng, Real Madrid tất nhiên được đánh giá cao hơn hẳn. Tuy nhiên, Mallorca có thể gây ra không ít khó khăn, đặc biệt nếu tận dụng tốt sự mất tập trung của hàng phòng ngự Los Blancos. Để giành chiến thắng, Real Madrid không chỉ cần sự tỏa sáng của các ngôi sao như Mbappe hay Vinicius mà còn phải cải thiện khả năng dứt điểm và duy trì sự tập trung suốt 90 phút.

Tổng thể, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu mà Real Madrid tiếp tục khẳng định sức mạnh trong cuộc đua vô địch, nhưng họ cũng không được phép chủ quan trước một Mallorca đang khát điểm và có đủ tiềm năng tạo bất ngờ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Mallorca

Phong độ của Real Madrid dưới triều đại của HLV Xabi Alonso là rất ấn tượng. Los Blancos thắng 7, hòa 1, thua 1.

Mallorca khởi đầu không tốt tại La Liga với thành tích thắng 1, hòa 1. Trong 10 trận đấu gần nhất, Mallorca thắng 4, hòa 3, thua 3.

Real Madrid đã thắng 46 trong số 75 lần chạm trán Mallorca. Ở mùa giải trước, Los Blancos đều giành chiến thắng trước đối thủ này trong cả 2 lượt trận La Liga.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid không có sự phục vụ của Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendy và Camavinga.

Mallorca có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Rudiger, Carvajal; Guler, Tchouameni, Valverde; Mastantuono, Mbappe, Vinicius Jr.

Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morlanes, Darder, Lato, Mojica; Torre; Muriqi, Asano.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 2-0 Mallorca