Nhận định Real Madrid vs Mallorca, 02h30 ngày 31/8: Kền kền trắng vút bay

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Nhận định Real Madrid vs Mallorca, 02h30 ngày 31/8: Kền kền trắng vút bay

Sự kiện: La liga 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Mallorca, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid đang hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp tại La Liga 2025/26 khi tiếp đón Mallorca. Sau khởi đầu ấn tượng, đoàn quân của HLV Xabi Alonso cần tận dụng lợi thế sân nhà để duy trì mạch hưng phấn, đồng thời bám sát Barcelona trong cuộc đua vô địch.

Mallorca là "con mồi ưa thích" của Real Madrid.

Mallorca là "con mồi ưa thích" của Real Madrid.

Nhận định trước trận đấu Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid khởi đầu mùa giải 2025/26 với những tín hiệu vừa tích cực. Los Blancos thắng 2 trận liên tiếp trước Osasuna và Real Oviedo, gia nhập nhóm những đội bóng toàn thắng ở La Liga cùng với Villarreal, Barcelona, Getafe và Athletic Bilbao. Với khởi đầu ấn tượng này, người hâm mộ kỳ vọng đội bóng con cưng sẽ giành thêm 3 điểm trước khi La Liga tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Và trận gặp Mallorca ở vòng 3 trên sân Bernabeu là cơ hội để họ nối dài mạch chiến thắng.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra là Real Madrid buộc phải duy trì sự ổn định. Barcelona, đối thủ lớn nhất, vừa thể hiện bản lĩnh đáng gờm khi ngược dòng thắng Levante 3-2 dù bị dẫn trước 0-2. Điều đó đồng nghĩa, chỉ cần Los Blancos sảy chân trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, họ hoàn toàn có thể bị bỏ lại phía sau.

Với lợi thế sân nhà, đẳng cấp vượt trội cùng khát khao nối dài mạch thắng, Real Madrid tất nhiên được đánh giá cao hơn hẳn. Tuy nhiên, Mallorca có thể gây ra không ít khó khăn, đặc biệt nếu tận dụng tốt sự mất tập trung của hàng phòng ngự Los Blancos. Để giành chiến thắng, Real Madrid không chỉ cần sự tỏa sáng của các ngôi sao như Mbappe hay Vinicius mà còn phải cải thiện khả năng dứt điểm và duy trì sự tập trung suốt 90 phút.

Tổng thể, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu mà Real Madrid tiếp tục khẳng định sức mạnh trong cuộc đua vô địch, nhưng họ cũng không được phép chủ quan trước một Mallorca đang khát điểm và có đủ tiềm năng tạo bất ngờ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Mallorca

Phong độ của Real Madrid dưới triều đại của HLV Xabi Alonso là rất ấn tượng. Los Blancos thắng 7, hòa 1, thua 1.

Mallorca khởi đầu không tốt tại La Liga với thành tích thắng 1, hòa 1. Trong 10 trận đấu gần nhất, Mallorca thắng 4, hòa 3, thua 3.

Real Madrid đã thắng 46 trong số 75 lần chạm trán Mallorca. Ở mùa giải trước, Los Blancos đều giành chiến thắng trước đối thủ này trong cả 2 lượt trận La Liga.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid không có sự phục vụ của Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendy và Camavinga.

Mallorca có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Rudiger, Carvajal; Guler, Tchouameni, Valverde; Mastantuono, Mbappe, Vinicius Jr.

Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morlanes, Darder, Lato, Mojica; Torre; Muriqi, Asano.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 2-0 Mallorca

Video bóng đá Valencia - Getafe: Tan nát 3 bàn, đứt mạch toàn thắng (La Liga)
Video bóng đá Valencia - Getafe: Tan nát 3 bàn, đứt mạch toàn thắng (La Liga)

(Vòng 3) Getafe hành quân tới Mestalla với hành trang là 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng đã phải khuất phục trước Valencia.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kiều Khanh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2025 10:04 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN