Nhận định Anh vs Croatia, 02h45 ngày 13/11: Vé tứ kết chờ Tam sư

Nhận định trước trận Anh vs Croatia

Dù không khắc nghiệt bằng World Cup song UEFA Nations League cũng đang là giải đấu đem lại nhiều nỗi buồn cho đội tuyển Anh. Kể từ sau vị trí thứ ba ở mùa giải đầu tiên 2018/19, Tam sư chỉ quanh quẩn ở vòng bảng, thậm chí từng phải xuống chơi ở League B mùa 2024/25. Tuy nhiên, quá khứ kém vui ấy có thể sẽ sớm lùi vào dĩ vãng, vì thầy trò HLV Thomas Tuchel đang đứng trước cơ hội lớn để giành vé vào tứ kết.

Sau trận thua sát nút 2-3 trước nhà ĐKVĐ thế giới ở ngày ra quân, đội tuyển Anh đã vùng lên mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp trước CH Séc và chính Croatia. Với 9 điểm trong tay, kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 3 điểm nhưng bỏ xa Croatia tới 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại tốt nhất toàn giải (+11), Anh chỉ cần thêm 1 điểm ở hai lượt trận cuối để ghi tên mình vào tứ kết. Thậm chí, một thắng lợi tại Wembley sẽ giúp đoàn quân của Tuchel tạo đà tâm lý hoàn hảo trước cuộc đại chiến tranh ngôi đầu bảng với Tây Ban Nha vào cuối tuần.

Ở bên kia chiến tuyến, Croatia đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng dưới triều đại thứ hai của HLV Slaven Bilic. Từng là á quân Nations League 2022/23, nhưng đội bóng áo caro hiện đứng trước nguy cơ rất lớn phải đá play-off trụ hạng. Dù khởi đầu bằng chiến thắng trước CH Séc, Croatia đã trắng tay ở cả 3 lượt trận kế tiếp sau hai thất bại trước Tây Ban Nha và đặc biệt là trận thảm bại 0-7 trước chính tuyển Anh hồi tháng trước.

Để lách qua khe cửa hẹp chiếm lấy vị trí thứ hai của Anh, Croatia buộc phải thắng cả hai trận cuối, hy vọng đối thủ toàn thua và phải đánh bại Tam sư với cách biệt tối thiểu 7 bàn để lật ngược thế cờ về chỉ số đối đầu. Đó là kịch bản gần như không thể xảy ra trong bối cảnh hiện nay, khiến chuyến hành quân tới London của thầy trò HLV Bilic mang nặng ý nghĩa vớt vát danh dự.

Phong độ, lịch sử đối đầu Anh vs Croatia

Sức công phá của đội tuyển Anh dưới bàn tay nhào nặn của Thomas Tuchel đang đạt hiệu suất khủng khiếp. Kể từ khi chiến lược gia người Đức nắm quyền, Anh đã giành tới 20 chiến thắng chỉ sau 26 trận - thành tích đạt cột mốc 20 trận thắng nhanh nhất lịch sử các đời HLV Tam sư.

ĐT Anh đang đạt phong độ cao, với nhiều mũi nhọn có khả năng bùng nổ trên hàng công.

Trong năm 2026, họ đã nã vào lưới các đối thủ 39 bàn sau 16 trận trên mọi đấu trường, chỉ kém kỷ lục 52 bàn trong một năm dương lịch từng thiết lập vào năm 2021. Riêng tại Nations League mùa này, Anh dẫn đầu toàn giải với 14 pha lập công, đồng thời giữ sạch lưới cả 3 trận gần nhất. Thánh địa Wembley cũng là điểm tựa vững chắc khi Anh đã ghi tới 20 bàn trong 7 trận gần nhất tại đây ở sân chơi Nations League, kể từ sau trận thua Đan Mạch 0-1 năm 2020.

Ngược lại, Croatia đang chạm đáy phong độ với những thống kê tệ hại nhất lịch sử bóng đá nước này. Thất bại 0-7 trước Anh tháng trước là trận thua đậm nhất của đội tuyển nam Croatia từ trước đến nay. Tính rộng ra trong năm 2026, đội bóng của Slaven Bilic đã để thua tới 7 trận và thủng lưới 28 bàn, tạo nên hiệu số -13 (ghi 15 bàn), đều là những con số tồi tệ nhất trong một năm dương lịch của họ.

Hàng thủ từng là niềm tự hào của Croatia giờ đây mong manh đến lạ thường khi chỉ giữ sạch lưới đúng 1 lần trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và đã nhận tới 13 bàn thua chỉ trong 3 trận thua liên tiếp vừa qua.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà. Đội tuyển Anh đã toàn thắng Croatia trong cả 4 lần chạm trán gần nhất - bằng đúng số chiến thắng họ có được trong 9 lần đụng độ đầu tiên giữa hai đội (thắng 4, hòa 2, thua 3).

Tính riêng năm 2026, hai đội đã gặp nhau tới hai lần và Tam sư đều ca khúc khải hoàn. Trong 5 lần làm khách trên đất Anh trước đây, Croatia mới chỉ thắng duy nhất 1 trận (hòa 1, thua 3), dù đó là chiến thắng 3-2 đáng nhớ hồi tháng 11/2007 khiến Anh lỡ hẹn với EURO 2008.

Thông tin lực lượng Anh vs Croatia

Đội tuyển Anh bước vào trận đấu này với một vài sự thiếu vắng đáng chú ý. Bộ đôi ngôi sao tấn công Cole Palmer và Phil Foden tiếp tục không có tên trong đợt triệu tập lần này của HLV Thomas Tuchel, tương tự là trường hợp của tiền đạo đang khoác áo Arsenal, Noni Madueke.

Ở hàng phòng ngự, trung vệ Marc Guehi vắng mặt vì chấn thương, Ezri Konsa phải tập theo giáo án riêng nên không thể thi đấu, còn hậu vệ trái Myles Lewis-Skelly bị treo giò do đã nhận đủ hai thẻ vàng.

Dù triệu tập ba gương mặt chưa từng khoác áo đội tuyển là Josh King, James Hill và Jobe Bellingham - em trai của ngôi sao Jude Bellingham, nhiều khả năng Tuchel sẽ chưa vội mạo hiểm sử dụng họ ngay từ đầu nhằm đảm bảo mục tiêu sớm giành vé vào tứ kết.

Thay vào đó, bộ khung mạnh nhất với Jordan Pickford trong khung gỗ, cặp tiền vệ trung tâm Declan Rice - Elliot Anderson cùng bộ ba hỗ trợ Morgan Rogers, Jude Bellingham và Anthony Gordon sẽ lĩnh xướng nhiệm vụ chuyên môn trên sân.

Croatia vẫn tiếp tục phải trông cậy vào lão tướng Luka Modric.

Bên phía Croatia, HLV Slaven Bilic còn đau đầu hơn với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Lão tướng Ivan Perisic vắng mặt vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận thua Tây Ban Nha 1-2 lượt trước.

Chưa dừng lại ở đó, “cơn bão chấn thương” đã cướp đi của đội khách tới 5 trụ cột sau khi công bố danh sách, bao gồm hai trung vệ Josip Sutalo, Martin Pongracic, tiền vệ Kristijan Jakic cùng bộ đôi tiền đạo Andrej Kramaric và Franjo Ivanovic.

Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng và cơ hội đi tiếp gần như không còn, Bilic buộc phải đặt niềm tin vào kinh nghiệm của đội trưởng Luka Modric - người chuẩn bị có lần ra sân thứ 207 cho đội tuyển ở tuổi 41 - cùng những cái tên quen thuộc như Mateo Kovacic, Josko Gvardiol hay Ante Budimir để dìu dắt các nhân tố trẻ. Nhưng ở trận lượt đi, Modric đã phải bất lực nhìn Anh vùi dập Croatia tới 7-0. Liệu ở Wembley lần này, anh và các đồng đội có thể tạo ra sự khác biệt?

Đội hình dự kiến Anh vs Croatia

Anh: Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, Branthwaite, Hall; Rice, Anderson; Rogers, Jude Bellingham, Gordon; Kane

Croatia: Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Vlasic, Mario Pasalic, Baturina; Budimir

Dự đoán tỷ số: Anh 4 - 0 Croatia