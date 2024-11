Ngỡ ngàng MU điêu đứng thời Ten Hag, vẫn có lãi 3 tháng đầu mùa

Tờ Manchester Evening News dẫn lại báo cáo tài chính từ phía MU cho hay, tính đến ngày 30 tháng 9, doanh thu của CLB là 143,1 triệu bảng. Nhờ vậy, đội chủ sân Old Trafford thu về khoản lợi nhuận 1,3 triệu bảng. Cùng kỳ năm ngoái, "Quỷ đỏ" lỗ 32,8 triệu bảng.

MU vẫn có lãi trong giai đoạn Ten Hag còn dẫn dắt đội bóng

Thực tế, tổng doanh thu của MU đã sụt giảm đáng kể. Lý do là bởi chuyến du đấu nước ngoài trong giai đoạn hè của đội chủ sân Old Trafford có quy mô nhỏ hơn các năm trước. Hè 2024, MU thi đấu ít hơn như một cách tạo điều kiện cho HLV Erik Ten Hag có thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2024/25.

Trong tour du đấu tại Mỹ, MU chỉ chơi 3 trận gặp Arsenal, Real Betis và Liverpool. Họ chỉ chơi tổng cộng 5 trận giao hữu, so với 8 trận trong mùa giải 2023/24. Do đó, doanh thu thương mại của "Quỷ đỏ" trong quý đầu tiên (3 tháng 7, 8 và 9/2024) đạt 85,3 triệu bảng, tức giảm 5,6% so với quý đầu tiên của năm 2023.

Mùa giải 2024/25, MU phải xuống chơi ở Europa League, trong khi ở chiến dịch 2023/24, họ đá ở Champions League. Do đó, doanh thu từ truyền hình của CLB suy giảm đáng kể với việc chỉ nhận về 31,3 triệu bảng trong quý đầu tiên. Ở mùa 2023/24, MU thu về 39,3 triệu bảng từ bản quyền truyền hình. Như vậy, đội chủ sân Old Trafford sụt giảm 20,4% ở khía cạnh này.

Doanh thu từ các trận đấu trong quý đầu tiên của MU ở mùa giải 2024/25 có sự tương đồng với con số thu được từ quý đầu tiên mùa 2023/24. Mùa này MU kiếm được 26,5 triệu bảng, năm trước họ đạt doanh thu 27,4 triệu bảng, giảm chỉ 3,3%.

Tổng doanh thu từ quý đầu tiên của MU ở mùa giải 2024/25 là 141,3 triệu bảng so với con số 157,1 triệu bảng chiến dịch 2023/24. Rất may cho đội chủ sân Old Trafford là ban lãnh đạo mới đã chi tiêu hiệu quả số tiền đầu tư vào kỳ chuyển nhượng nên về cơ bản, MU vẫn có lãi, dù không nhiều (1,3 triệu bảng). Nên nhớ cùng kỳ năm trước, "Quỷ đỏ" lỗ 32,8 triệu bảng.

