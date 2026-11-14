Nghịch lý “cỗ máy săn bàn” Mbappe bỏ lỡ nhiều nhất châu Âu

Mbappe bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt của Real Madrid

Mbappe bỏ xa các đối thủ tại La Liga

Kylian Mbappe luôn tạo ra dấu ấn trong mỗi trận đấu. Tiền đạo Real Madrid có thể ghi bàn từ những tình huống tưởng chừng không nguy hiểm, đặc biệt khi đột phá bên cánh trái rồi dứt điểm ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, anh cũng thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Theo Sport, Mbappe đã ghi 13 bàn tại La Liga mùa này, nhưng đồng thời bỏ lỡ tới 16 cơ hội thực sự nguy hiểm. Trên bình diện năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, anh chia sẻ vị trí dẫn đầu với Tierno Barry của Everton, người cũng có 16 lần bỏ lỡ.

Tính trên mọi đấu trường cấp CLB, Mbappe ghi 17 bàn, đứng thứ hai trong danh sách những chân sút hàng đầu châu Âu, chỉ sau Raphinha.

Tại La Liga, khoảng cách giữa Mbappe và nhóm bám đuổi khá lớn. Orri Oskarsson (Real Sociedad) đứng thứ hai với 9 lần bỏ lỡ. Karim Adeyemi của Barcelona xếp thứ ba với 8 lần, trong khi Raphinha, Lamine Yamal và Ayoze Perez (Villarreal) cùng có 7 lần.

Ở các giải đấu khác, Donyell Malen (Roma) dẫn đầu Serie A với 15 lần bỏ lỡ. Tại Ligue 1, Elye Wahi (Nice) có 9 lần, còn Bundesliga ghi nhận ba cầu thủ cùng bỏ lỡ 8 cơ hội, gồm Ermedin Demirovic, Serhou Guirassy và Harry Kane.

Mbappe ghi bàn nhiều nhưng bỏ lỡ cũng nhiều

Nghịch lý kéo dài từ PSG đến Real Madrid

Đây không phải vấn đề mới của Mbappe. Mùa giải 2024/25, khi giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga với 31 bàn thắng, tiền đạo người Pháp cũng dẫn đầu danh sách bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm.

Theo FotMob, Mbappe có tới 29 lần bỏ lỡ, vượt xa Robert Lewandowski (23 lần) và bộ đôi Alexander Sorloth, Raphinha (cùng 20 lần).

Mùa trước, chân sút Real Madrid tiếp tục đứng đầu thống kê này với 21 lần bỏ lỡ tại La Liga 2025-2026. Ferran Torres xếp sau với 20 lần, trong khi Georges Mikautadze và Vedat Muriqi cùng có 19 lần.

Như vậy, 16 lần bỏ lỡ ở mùa giải hiện tại tiếp tục nối dài xu hướng đã xuất hiện trong hai năm đầu Mbappe khoác áo Real Madrid. Anh chỉ còn kém 5 lần so với tổng số cơ hội bị bỏ lỡ mùa trước.

Thậm chí, thời còn thi đấu cho PSG, Mbappe cũng từng dẫn đầu thống kê tại Ligue 1 mùa 2022/23 với 28 lần bỏ lỡ, nhiều hơn Folarin Balogun 2 lần.

Raphinha và Yamal đặc biệt hiệu quả

Raphinha hiệu quả hơn Mbappe

Theo Opta, cơ hội nguy hiểm là những tình huống mang lại khả năng ghi bàn đặc biệt thuận lợi, chẳng hạn như đối mặt thủ môn hoặc dứt điểm cận thành khi không chịu nhiều áp lực phòng ngự. Những quả phạt đền cũng được tính vào nhóm này.

Việc thường xuyên xuất hiện trong các tình huống như vậy cho thấy khả năng di chuyển và chọn vị trí của Mbappe. Tuy nhiên, khi so sánh với Raphinha, sự khác biệt về hiệu quả dứt điểm trở nên rõ ràng.

Theo FotMob, Mbappe ghi 13 bàn từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 14,6 - thấp hơn mức dự kiến 1,6 bàn. Trong khi đó, Raphinha ghi 15 bàn dù chỉ sở hữu xG 11,2 - vượt kỳ vọng tới 3,8 bàn.

xG là chỉ số ước tính khả năng một cú sút trở thành bàn thắng dựa trên những yếu tố như khoảng cách và góc dứt điểm.

Dù vậy, Mbappe vẫn là chân sút đặc biệt nguy hiểm. Anh đang có chuỗi 7 trận liên tiếp ghi bàn, cho thấy phong độ ổn định đáng nể. Tuy nhiên, với số lượng cơ hội được Real Madrid tạo ra, tiền đạo người Pháp vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng.

Ghi bàn đều đặn là điều đáng ghi nhận, nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khiến Mbappe tiếp tục đứng đầu một thống kê mà không tiền đạo nào mong muốn.