Nghi vấn Ronaldo: Chỉ đạo chuyển nhượng ở Juventus, bị HLV Sarri nhắc nhở lối chơi

Thứ Hai, ngày 21/10/2019 16:08 PM (GMT+7)

Tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của Cristiano Ronaldo tại Juventus mới đây đã được truyền thông Italia chỉ rõ.

Cristiano Ronaldo Sự kiện:

Theo đó, tờ La Gazzetta dello Sport có hé lộ một chi tiết liên quan đến tình hình chuyển nhượng gần đây của Juventus, rằng Ronaldo đã có tiếng nói về ý định của Juventus liên quan tới tương lai của tiền vệ Emre Can. Hiện Can đang là mục tiêu của 2 “ông lớn” là MU và Barca. Theo tờ này, Ronaldo có vẻ như muốn Juventus bán Can cho Barca hơn.

Ronaldo tỏa sáng là chưa đủ với Sarri

Cụ thể, Ronaldo muốn có một thương vụ trao đổi giữa Juventus và Barca, khi Can sẽ di chuyển về sân Nou Camp, trong khi một tiền vệ khác của đội bóng Tây Ban Nha là Ivan Rakitic sẽ đến theo chiều ngược lại. Hồi đầu tháng này, Rakitic từng tiết lộ: "Ronaldo gọi điện và thuyết phục tôi gia nhập Juventus. Anh ấy khẳng định toàn bộ đội hình Juventus đều mong tôi đến”. Tuy nhiên, Barca đòi 50 triệu euro và thương vụ này đổ bể.

Không chỉ Ronaldo “kết” Rakitic mà kỳ phùng địch thủ của anh Lionel Messi cũng rất ngưỡng mộ cầu thủ người Croatia này. Năm 2017, Messi từng yêu cầu ban lãnh đạo Barca phải giữ Rakitic ở lại sân Camp Nou bằng mọi giá. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, Rakitic bị đem làm vật trao đổi trong thương vụ chiêu mộ Neymar từ PSG nhưng không thành công.

Việc Ronaldo "nhúng tay” vào công cuộc chuyển nhượng của Juventus không phải là chuyện mới đây. Một mình Ronaldo đã khiến Juventus có một mùa hè xáo trộn trên hàng công, khi tài năng trẻ Moise Kean phải ra đi, còn Paulo Dybala và Mario Mandzukic có thể bị đá ra đường bất kỳ lúc nào, chỉ nhằm đảm bảo một bộ khung tấn công ưa thích của Ronaldo.

Ở một diễn biến khác, HLV Maurizio Sarri đã lên tiếng nhắc khéo những ngôi sao Juventus về thái độ thi đấu ở chiến thắng 2-1 trước Bologna mới đây. HLV này cho rằng các học trò nên hạn chế những pha biểu diễn kỹ thuật vô bổ mà nên tập trung vào việc kết liễu đối thủ bởi cách biệt 1 bàn là chưa đủ để an tâm. Phát biểu của Sarri rõ ràng có đôi chút “động chạm” đến Ronaldo, người rất ưa thích những pha xử lý cá nhân ngẫu hứng khi đội nhà đang dẫn trước.

Trên thực tế ở trận đấu đó, Bologna đã suýt chút nữa có một trận hòa trong đó có một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm gây tranh cãi của Matthijs de Ligt, và sau đó Federico Santander sút trúng xà ngang rồi khiến Gianluigi Buffon vất vả cản phá với một cú “xe đạp chổng ngược”.

“Rê dắt có mục đích và biểu diễn thường có sự khác biệt rất mong manh trong một vài trường hợp. 40 phút làm tốt mà chỉ 5 phút làm không tốt thôi là đã phải trả giá rồi. Tôi nói với các cầu thủ là chúng tôi không được cố kiểm soát trận đấu, dựa vào việc dẫn trước rồi đá dễ dãi, bởi đến cuối trận, đó sẽ là tình huống rất rủi ro”, Sarri cho hay.