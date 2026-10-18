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Kết quả bóng đá Ninh Bình - HAGL: Điên rồ 7 bàn và 2 thẻ đỏ (V-League)

Sự kiện: V-League 2026-27 CLB LPBank HAGL Đặng Văn Lâm

(Vòng 4) Những diễn biến điên rồ đã xuất hiện trong trận đấu trên sân Ninh Bình.

   

Khi người hâm mộ chưa ngồi ấm chỗ, đội chủ nhà Ninh Bình đã ăn mừng bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 nhờ công của Hoàng Đức. Khoảnh khắc này cũng khởi đầu cho khoảng thời gian điên rồ sắp tới.

Ninh Bình thắng nghẹt thở

Ninh Bình thắng nghẹt thở

Chỉ vài chục giây sau bàn thua, Thanh Nhân bất ngờ giúp HAGL gỡ hòa 1-1. Đến phút 19, "Đội bóng phố núi" còn được chơi hơn người vì Lucas Turci bên phía Ninh Bình nhận thẻ đỏ.

Kết quả, đội chủ nhà chỉ có thể cầm cự tới phút 31, thời điểm Luann Augusto nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL. Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với lợi thế thuộc về HAGL thì ở phút 40, Quốc Việt đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng gỡ hòa 2-2. 

Những diễn biến điên rồ tiếp tục xuất hiện trong hiệp 2. Dù chơi với 10 người, Ninh Binh vẫn thi đấu nỗ lực, thậm chí nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 71. 5 phút sau, HAGL đáp trả bằng bàn gỡ hòa 3-3.

Phút 81, HAGL không còn duy trì lợi thế hơn người do Phước Bảo nhận thẻ đỏ. Ác mộng của "Đội bóng phố núi" chưa dừng lại bởi đến phút 90, Lê Phát sắm vai người hùng của Ninh Bình khi ghi bàn ấn định chiến thắng nghẹt thở 4-3 cho đội chủ nhà.

Chung cuộc: Ninh Bình 4-3 HAGL

Đội hình xuất phát:

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Hoàng Thái Bình, Imoh Fred Friday, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Hoàng Đức, Martins De Resende Romeu, Trương Tiến Anh, Lucas Henrique Turci, Nguyễn Quốc Việt

HAGL: Trần Trung Kiên, Hà Châu Phi, Nguyễn Quốc Quang Huy, Basilio Da Silva Julio Cesar, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Nhân, Jacintho Ferreira Matheus Lucas, Luann Augusto Xavier Boy, Trần Gia Bảo, Hoàng Vĩnh Nguyên, Robson Alves Reis

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Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2026 18:56 PM (GMT+7)
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