MU đón thêm tin xấu: HLV Amorim có thể mất 2 SAO, ít tiền mua cầu thủ mùa hè

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông của MU đã kết thúc khá ảm đạm. Bên cạnh 25,1 triệu bảng bỏ ra cho hậu vệ trái Patrick Dorgu từ Lecce và 1,5 triệu bảng cho cầu thủ trẻ Ayden Heaven từ Arsenal, MU đã đẩy Marcus Rashford và Antony ra đi dưới dạng cho mượn, nhưng không có cầu thủ thay thế cho 2 người này trên hàng tấn công.

Garnacho và Mainoo có thể buộc phải rời MU trong mùa hè tới, để CLB đào tạo ra họ không bị trừ điểm

Và trong mùa hè tới có thể mọi thứ sẽ còn khó khăn nữa. Tờ The Athletic lẫn tờ The Guardian đều cho biết MU sẽ không có lựa chọn nào khác trong mùa hè ngoài bán cầu thủ, chỉ có vậy họ mới có thể mua người mới. Theo luật tài chính & lợi nhuận của Premier League, MU đang có khoản lỗ khiến họ đứng khá gần khu vực bị trừ điểm, nên tập đoàn INEOS đang phải ra sức cắt giảm mọi chi phí không cần thiết.

Tờ The Guardian cho biết MU đang phải chờ những diễn biến về mặt quản trị trong vòng 6 tháng tới trước khi đưa ra quyết định, nhưng họ đã xác định tinh thần sẽ phải chia tay ít nhất 2 cầu thủ do CLB đào tạo. Luật tài chính quy định rằng những cầu thủ do CLB đào tạo sẽ được tính lãi 100% khi kiểm kê các khoản lỗ/lãi của CLB.

Đang có 3 cầu thủ được MU cân nhắc, trong đó Marcus Rashford là người đầu tiên. Rashford được Aston Villa mượn với điều khoản mua đứt trị giá 40 triệu bảng cho đội chủ sân Villa Park, và nếu Aston Villa mua đứt Rashford thì MU sẽ không chỉ lãi tiền phí chuyển nhượng, họ còn cắt bỏ được số tiền lương cao nhất CLB của Rashford, thay vì chịu đựng điều này thêm 3 mùa nữa.

2 cầu thủ khác cũng có thể bị “thí” là Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo. Cả hai đều là mục tiêu chuyển nhượng trong tháng 1 vừa qua, nhưng đã rốt cuộc không bị bán. Dù vậy có thể một trong 2 cầu thủ trẻ này sẽ phải ra đi để cân đối sổ sách của MU, và họ đều đang được “Quỷ Đỏ” định giá tầm 70 triệu bảng trở lên.