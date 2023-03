MU choáng nặng: Casemiro nguy cơ lại bị treo giò vì vạ miệng, thực hư ra sao?

Sau khi MU đánh bại West Ham 3-1 để tiến vào tứ kết FA Cup, Bruno Fernandes đã đăng bức ảnh ăn mừng kèm dòng chia sẻ: "Không bao giờ bỏ cuộc, chúng ta sẽ luôn chiến đấu để tiến vào vòng tiếp theo".

Phía dưới bức ảnh, tiền vệ Casemiro để lại bình luận bằng tiếng Bồ Đào Nha: "Cậu đã chơi nhiều trận lắm rồi", bên cạnh một từ lóng chỉ người da màu.

Casemiro bất ngờ "tai bay vạ gió" vì một bình luận trên Instagram

Sau khi biết từ này mang nghĩa phân biệt chủng tộc. Casemiro lập tức xóa bình luận và thay bằng hashtag #Crack. Dù vậy, dòng bình luận vẫn bị chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngay dưới dòng bình luận của Casemiro, người hâm mộ đã lên tiếng bào chữa cho sự cố này. Một vài ý kiến cho rằng chức năng dịch tự động từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Anh của Instagram khiến câu nói bị hiểu sai:

"Casemiro muốn nói: 'Cậu đã chơi nhiều trận lắm rồi người anh em' bằng tiếng Bồ Đào Nha, tuy nhiên Instagram lại dịch từ 'người anh em' thành một từ nhạy cảm. Chức năng dịch tự động ngu ngốc có thể khiến anh ấy trả giá bằng án treo giò! Thực sự khó chịu!".

FA vốn nổi tiếng mạnh tay với những vấn đề liên quan tới sắc tộc, màu da bất kể vô tình hay cố ý. Tháng 12/2020, Edinson Cavani, tiền đạo thuộc biên chế MU thời điểm đó nhận án treo giò 3 trận, nộp phạt 100.000 bảng cũng vì hành vi được cho là phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội.

Cụ thể, sau khi lập cú đúp giúp MU thắng Southampton 3-2, Cavani đăng lên mạng xã hội bức ảnh ăn mừng kèm cụm từ "Negrito" (1 từ trong tiếng Tây Ban Nha ám chỉ người da đen).

Theo lời tiền đạo sinh năm 1987, đây là từ vui mà anh thường dùng để gọi người bạn thân Pablo Fernandez, thậm chí gửi cả văn bản giải nghĩa. Bản thân Pablo Fernandez cũng gửi cho FA video, tin nhắn WhatsApp riêng tư với bạn bè để chứng tỏ từ ‘negrito’ được nhóm bạn sử dụng thường xuyên và không mang hàm ý miệt thị anh.

Đáng nói hơn, dù xác nhận Cavani không có ý định phân biệt chủng tộc, FA vẫn quyết định giữ nguyên mức phạt cùng lời giải thích: “Uỷ ban đã xem xét mọi vấn đề liên quan và duy trì mức treo giò 3 trận, thay vì tối đa 6 trận vì các hành vi vi phạm. Mức phạt này là chính xác với mức độ vi phạm của cầu thủ”.

Cavani từng nhận án treo giò 3 trận vì bị hiểu nhầm có hành vi phân biệt chủng tộc

Trước đó, vào tháng 11/2019, tiền vệ Bernardo Silva của Man City bị cấm thi đấu 1 trận, nộp phạt 60.000 bảng vì so sánh đồng đội Benjamin Mendy với một nhân vật hoạt hình màu nâu có tên Conguitos. Bất chấp Mendy lên tiếng "bào chữa", Silva vẫn ngậm ngùi thụ án treo giò.

Casemiro vừa trở lại sau án treo giò 3 trận do hành vi bạo lực với cầu thủ Crystal Palace. Chính vì vậy, MU chắc chắn không muốn tiền vệ trụ cột vắng mặt với lí do "lãng xẹt" nào trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn nóng bỏng. Đội chủ sân Old Trafford đã vô địch League Cup và còn cơ hội cạnh tranh ngôi vương ở 3 đấu trường khác gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup, Europa League.

