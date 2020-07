MU bất ngờ đàm phán với SAO Bayern người Pháp: Bỏ cuộc với Sancho?

Thứ Bảy, ngày 25/07/2020 05:22 AM (GMT+7)

Tờ The Athletic bất ngờ cho hay MU đang nói chuyện với Bayern Munich về ngôi sao chạy cánh người Pháp Kingsley Coman.

Trong một thời gian khá dài báo giới đã nói về diễn biến của vụ theo đuổi Jadon Sancho từ phía MU. Ngôi sao của Dortmund được xem là sự bổ sung lý tưởng cho MU bởi họ vừa cần một cầu thủ đá cánh phải hay, lại vừa muốn có một ngôi sao với khả năng rê dắt đẳng cấp để phá vỡ những hàng thủ khó chịu nhất. Sancho đã cho thấy mình đủ sức làm được điều đó trong 2 mùa giải đã qua ở Bundesliga.

Jadon Sancho được MU coi là mục tiêu số 1

Nhưng mới đây đã xuất hiện một thông tin bất ngờ về việc tuyển quân của “Quỷ Đỏ”. Theo Andy Mitten của The Athletic, MU vẫn xem Sancho là mục tiêu số 1 nhưng họ đang đàm phán với Bayern Munich về trường hợp của cầu thủ chạy cánh người Pháp Kingsley Coman. MU cân nhắc về việc có hỏi mượn hay mua đứt cầu thủ này để tăng cường cho vị trí đánh biên.

Khó có thể đánh giá thấp độ tin cậy của tin tức này: The Athletic không những đang là một nguồn tin hàng đầu trong giới báo chí bóng đá nhờ sở hữu đội quân phóng viên có nguồn tin “tay trong” với các CLB, mà cá nhân Mitten còn gắn bó mật thiết với MU. Chắt của cố cầu thủ MU Charlie Mitten, Andy Mitten đã lập ra tạp chí “United We Stand” chuyên về tin tức MU từ năm 15 tuổi và hiện đang là một trong những phóng viên chuyên về MU của The Athletic.

Theo thông tin từ Mitten, Coman không phải là “phương án B” của MU dành cho Sancho mà họ cũng đã theo dõi cầu thủ này được một thời gian, bởi MU không chỉ tập trung vào một cầu thủ trong kế hoạch tuyển quân mùa hè này. Coman sở trường đá cánh trái nhưng có thể đá dạt phải ổn và MU hy vọng anh sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho chiều sâu ở vị trí chạy cánh trái, hiện mới chỉ có Marcus Rashford đảm nhiệm.

MU cũng tiếp cận Coman bởi Bayern Munich vừa mới đưa Leroy Sane gia nhập và Sane được chờ đợi sẽ là cầu thủ đá chính trong phần lớn mùa sau của Bayern. Việc Coman hay chấn thương cũng được MU đưa vào sự tính toán rằng Bayern có thể sẽ sử dụng một cầu thủ khác khỏe mạnh hơn để làm dự bị cho Sane, hoặc đẩy Alphonso Davies lên đá vị trí đó, và họ sẽ nhả Coman sang cho MU.

Kingsley Coman nhiều lần bày tỏ ý muốn ở lại Bayern và không ngại cạnh tranh với Leroy Sane

Tuy nhiên lợi thế của MU không thực sự rõ ràng. Coman đã nhiều lần nói muốn ở lại Bayern và anh gần đây còn lên tiếng cho biết mình hiểu bản chất của vụ chuyển nhượng Sane nên sẽ không ngán sự cạnh tranh. Mặc dù Coman là bạn bè với Martial & Pogba nhưng chuyện đó thực sự không có nhiều ảnh hưởng tới quyết định có chọn MU hay không.

Còn về phần Bayern Munich, họ không thực sự dư thừa cầu thủ chạy cánh để dễ dàng chấp nhận bán cho MU. Cánh trái của Bayern đã có Sane, Coman và cả Ivan Perisic, người mùa vừa qua đôi lúc được đẩy sang cánh phải để đá thay Serge Gnabry khi Gnabry vắng mặt. Perisic không phải một cầu thủ chạy cánh thực thụ nên nếu bán Coman, Bayern sẽ chỉ còn 2 chuyên gia chạy cánh thực sự là Sane & Gnabry. Họ sẽ không dễ bán Coman cho MU và thậm chí “Hùm xám” còn đang định mua thêm.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/mu-bat-ngo-dam-phan-voi-sao-bayern-nguoi-phap-bo-cuoc-voi-sancho-c9a7...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/mu-bat-ngo-dam-phan-voi-sao-bayern-nguoi-phap-bo-cuoc-voi-sancho-c9a769443.html